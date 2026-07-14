FCC odobrio satelit s divovskim zrcalom koji bi noću reflektirao sunčevu svjetlost na Zemlju

Ideja zvuči kao odbačeni scenarij za Bondov film: divovsko zrcalo bi noću reflektirao sunčevu svjetlost natrag na Zemlju. Što će umjetna sunca učiniti noćnom nebu, astronomiji i svemu što spava kad padne mrak, očito nije briga regulatora

Bug.hr utorak, 14. srpnja 2026. u 19:00
📷 Reflect Orbital
Reflect Orbital

Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) izdala je licencu startupu Reflect Orbital iz kalifornijskog Hawthornea za lansiranje testnog satelita Eärendil-1 u nisku Zemljinu orbitu. Satelit bi pomoću zrcala širokog gotovo 18 metara reflektirao sunčevu svjetlost natrag na Zemlju nakon zalaska sunca, a tvrtka tvrdi da bi tehnologija mogla napajati solarne elektrane, osvjetljavati gradilišta i pomagati spasilačkim službama. Odobrenje je stiglo unatoč snažnom protivljenju astronoma i stručnjaka za zaštitu prirode.

Kako tehnologija funkcionira

Prvi prototip veličine je manjeg hladnjaka, a nakon dolaska u orbitu na visini od oko 640 kilometara rasklopio bi kvadratno zrcalo. Reflektirana svjetlost osvjetljavala bi kružno područje promjera oko pet kilometara na površini Zemlje.

Testni satelit tek je početak znatno ambicioznijeg plana. Reflect Orbital namjerava do kraja 2028. lansirati 1.000 većih satelita, a do 2030. još njih 5.000, dok dugoročna vizija uključuje čak 50.000 orbitalnih zrcala. Najveća planirana zrcala bila bi široka gotovo 55 metara i reflektirala bi svjetlost jednaku sjaju 100 punih mjeseci.

📷 Reflect Orbital
Reflect Orbital

Poslovni model već je definiran. Izvršni direktor i suosnivač tvrtke Ben Nowack ranije je najavio cijenu od oko 5.000 dolara po satu svjetlosti jednog zrcala uz godišnji ugovor od najmanje 1.000 sati. Osvjetljavanje jednokratnih događaja i hitnih intervencija, koje bi zahtijevalo koordinaciju više satelita, bilo bi skuplje, a kod solarnih elektrana tvrtka predviđa podjelu prihoda od dodatno proizvedene električne energije.

Astronomi upozoravaju na globalne posljedice

Protiv projekta stigao je val prigovora astronoma, stručnjaka za divlje životinje i drugih koji upozoravaju da bi svjetlost zrcala mogla ometati pilote, uništiti astronomska promatranja i poremetiti cirkadijalne ritmove, cikluse svjetla i tame koji ljudima, životinjama i biljkama određuju kada spavati, cvjetati ili migrirati.

📷 Reflect Orbital
Reflect Orbital

"Zastrašujuće mi je da jedna zemlja može promijeniti noćno nebo za sve na svijetu", izjavila je za New York Times astronomkinja Samantha Lawler sa Sveučilišta Regina u Kanadi, dodavši da je pristup tamnom nebu preduvjet njezina istraživačkog rada.

Američko astronomsko društvo (AAS) u pismu FCC-u ocijenilo je da se projekt ne može smatrati javnim interesom te da bi zapravo rasipao novac poreznih obveznika uništavanjem rada astronomskih opservatorija financiranih iz saveznog proračuna.

Regulator se ogradio

FCC je naglasio da odobrava isključivo jedan demonstracijski satelit koji testira tehnologiju s potencijalom jačanja američkog vodstva u svemiru. Šire brige oko projekta, prema stajalištu komisije, izvan su njezine nadležnosti: pri izdavanju licenci provjerava se uglavnom stvara li radiokomunikacija letjelice smetnje drugima i hoće li satelit biti sigurno uklonjen na kraju operativnog vijeka. Upravo to zabrinjava kritičare. Službeni stav američke savezne vlade jest da aktivnosti u svemiru ne podliježu ekološkim propisima i procjenama, koji se primjenjuju samo na Zemlji. Drugim riječima, ne postoji tijelo koje bi procijenilo utjecaj tisuća orbitalnih zrcala na noćno nebo, ekosustave ili zdravlje ljudi.

Ideja stara više od 30 godina

Reflect Orbital nije prvi koji je pokušao noću reflektirati sunčevu svjetlost na Zemlju. Ruski satelit sa zrcalom širokim oko 24 metra 1993. godine nakratko je reflektirao uski snop svjetlosti preko planeta u sklopu eksperimenta produljenja dnevnog svjetla u arktičkom Sibiru. Rusi su projekt napustili nakon što je sljedeći testni let propao.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi