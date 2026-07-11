Kineska sonda Tianwen-2 stigla do Zemljina kvazi-satelita s kojeg će uzimati uzorke

Svemirska sonda Tianwen-2 uspješno je prešla milijardu kilometara kako bi istražila neobični asteroid Kamoʻoalewa, s ciljem prikupljanja uzoraka i otkrivanja njegova mogućeg mjesečevog podrijetla

Sandro Vrbanus subota, 11. srpnja 2026. u 20:00
Prva fotografija asteroida Kamoʻoalewa iz blizine 📷 CNSA
Prva fotografija asteroida Kamoʻoalewa iz blizine CNSA

Kineska nacionalna svemirska agencija (CNSA) službeno je objavila da je njezina svemirska sonda Tianwen-2 uspješno stigla na udaljenost od samo 20 kilometara od asteroida 2016HO3, poznatijeg pod nazivom Kamoʻoalewa. Letjelica je time dosegnula svoj cilj nakon otprilike 400 dana dugog putovanja, tijekom kojeg je prešla udaljenost od oko jedne milijarde kilometara.

Tianwen-2 lansiran je 28. svibnja 2025. godine i predstavlja drugu službenu misiju u sklopu kineskog Programa za istraživanje planeta. Ulaskom u neposrednu blizinu ovog neobičnog nebeskog tijela, letjelica je snimila i poslala prve fotografije tog objekta izbliza.

Planira se prikupljanje uzoraka

Glavni cilj ambiciozne misije je detaljno mapiranje i proučavanje asteroida iz orbite, što će trajati mjesecima. Znanstvenici će tijekom tog razdoblja nastojati prikupiti podatke o sastavu, povijesti i strukturi ovog tijela. Najuzbudljiviji dio misije bit će pokušaj "dodirivanja" površine, kako bi se prikupilo blizu 100 grama uzoraka materijala koji će potom biti poslani natrag na Zemlju.

Ono što Kamoʻoalewu čini iznimno zanimljivom znanstvenoj zajednici jesu sumnje pojedinih istraživača koji vjeruju da bi ovaj neobični objekt mogao biti drevni fragment odlomljen s Mjeseca uslijed nekadašnjeg silovitog udara. Podaci i fizički uzorci koje Tianwen-2 planira prikupiti trebali bi pomoći u rješavanju ovog kozmičkog misterija i pružiti dokaze o njegovu stvarnom podrijetlu.

Pogled sa sonde prema Zemlji, snimljen tijekom leta prema kvaz-satelitu 📷 CNSA
Pogled sa sonde prema Zemlji, snimljen tijekom leta prema kvaz-satelitu CNSA

Nakon prikupljanja uzoraka, Tianwen-2 će početkom 2027. godine napustiti okruženje asteroida i uputiti se natrag prema Zemlji, gdje će ispustiti uzorke u posebnoj kapsuli i tako ih dostaviti znanstvenicima na daljnje proučavanje u laboratoriju. To bi se trebalo dogoditi krajem sljedeće godine.

Zagonetni kvazi-satelit

Svemirski objekt Kamoʻoalewa astronomi nazivaju Zemljinim "kvazi-mjesecom" odnosno "kvazi-satelitom". Ti se pojmovi koriste za opisivanje malih, vrlo udaljenih svemirskih objekata koji prividno prate Zemlju na njezinom putu oko Sunca. Iako se kreću u neposrednom svemirskom susjedstvu našeg planeta, ova tijela ne utječu na morske mijene niti posjeduju druge klasične karakteristike koje krase primarni Zemljin Mjesec. Kamoʻoalewa je tek jedan od niza dosad otkrivenih objekata te vrste.

Bez obzira na to što nemaju status "pravih" mjeseca, dugotrajni boravak ovih tijela u blizini Zemlje pruža jedinstvenu i rijetku priliku za proučavanje Zemlji bliskih objekata. Analizom Kamoʻoalewe, znanstvenici će moći iz prve ruke istraživati fenomene poput utjecaja Sunčevog zračenja i gravitacijskih sila na male asteroide u kontroliranom orbitalnom okruženju.

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