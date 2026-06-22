Lovac na egzoplanete, svemirski teleskop Roman, priprema se za ljetno lansiranje

NASA-in svemirski teleskop Nancy Grace Roman stigao je 21. lipnja u Svemirski centar Kennedy na Floridi, čime su službeno započele završne pripreme prije njegova lansiranja planiranog za kraj ljeta. Nakon što su stručni timovi dovršili integraciju i testiranje u NASA-inom Centru za svemirske letove Goddard u Marylandu, letjelica teška gotovo 8.200 kilograma utovarena je u zaštićeni transportni kontejner s kontroliranim uvjetima te prevezena do luke u Baltimoreu.

Potom je NASA-ina barža Pegasus prevezla teleskop niz atlantsku obalu do njegova odredišta na Floridi, točnije do pogona Payload Hazardous Servicing Facility, koji je nedavno nadograđen upravo za ovu namjenu. Tehničari su dočekali teleskop na pristaništu u Kennedyju te su prikolicu s opservatorijem iskrcali i spojili je na kamion koji je Roman prevezao do servisnog pogona.

Najranije 30. kolovoza

Sljedeći korak bit će skidanje poklopca s transportnog kontejnera i premještanje teleskopa Roman u glavni prostor hangara. Kasnije će se pomoću velikih dizalica teleskop postaviti na radnu platformu nazvanu Pantheon. Tijekom boravka u procesnom pogonu, timovi će obaviti nekoliko ključnih zadataka, uključujući testiranje šest solarnih panela te pregled izolacije i toplinskih štitova kako bi osigurali potpunu zaštitu letjelice za let. Također će u spremnike letjelice biti utočeno oko 290 galona hidrazinskog goriva.

NASA cilja na lansiranje koje će se održati najranije u nedjelju, 30. kolovoza, na SpaceX-ovoj raketi Falcon Heavy s lansirnog kompleksa 39A u centru Kennedy, što postavlja ovaj projekt čak osam mjeseci ispred prvotno planiranog rasporeda. Nakon lansiranja, Roman će otputovati do druge Lagrangeove točke sustava Sunce-Zemlja (L2). S te pozicije, zahvaljujući širokom vidnom polju i mogućnostima brzog pregleda neba, teleskop će astronomima omogućiti proučavanje milijardi galaksija, stotina tisuća novih egzoplaneta i stotina crnih rupa, šaljući golemu količinu podataka svakoga dana.