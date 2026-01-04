Međuzvjezdani komet 3I/ATLAS odlazi, ništa neuobičajeno oko njega nije otkriveno

Detaljna analiza podataka s radioteleskopa nije otkrila nikakvu emisiju radiovalova koja bi upućivala na to da je međuzvjezdani komet išta više od zalutalog komada svemirske stijene iz nekog drugog sustava

Sandro Vrbanus nedjelja, 4. siječnja 2026. u 14:05
📷 Breakthrough Listen
Breakthrough Listen

U astronomiji prošlu je godinu uvelike obilježilo otkriće tek trećeg međuzvjezdanog objekta koji je "zalutao" u Sunčev sustav. Bio je to komet nazvan 3I/ATLAS, prvi put uočen u srpnju 2025., čija brzina od  čak 61 km/s (220.000 km/h) i hiperbolična putanja su otkrile da je najvjerojatnije riječ o komadu stijene koji je u naše kozmičko susjedstvo stigao iz međuzvjezdanog prostora.

Neki, kako to obično biva, odmah su pokušali u njemu pronaći dokaze za izvanzemaljsko djelovanje, pa su u mjesecima nakon otkrića pokušavali svaki podatak o kometu prikazati kao "anomaliju" te čak sugerirali da je riječ o letjelici koja će poslat "izvidnice" ka Zemlji. Ništa od toga nije imalo baš nikakvog uporišta u stvarnosti, a oni koji se astronomijom bave nešto ozbiljnije načinili su niz promatranja kako bi utvrdili prirodu ovog objekta.

"Nema tehnopotpisa"

3I/ATLAS 19. je prosinca prošao najbliže Zemlji i sada se od nas zauvijek udaljava. Nezavisna organizacija Breakthrough Listen, koja sustavno promatra svemir u potrazi za tragovima izvanzemaljskog života, iskoristila je taj prolazak pa prikupila sve dostupne podatke s niza radioteleskopa te ih dala javnosti na uvid. Objavili su i znanstveni rad temeljen na vlastitim promatranjima teleskopom  Green Bank u Zapadnoj Viginiji, najvećim američkim pokretnim radioteleskopom, kojim su "osluškivali" signale s ovog kometa.

Naposlijetku su, nakon analize podataka s Green Banka, ali i teleskopa Parkes, Vera C. Rubin, MeerKAT i Allen Telescope Array, donijeli i svoj zaključak: "Nije detektirana nikakva umjetna radio emisija lokalizirana na 3I/ATLAS", kažu, pa dodaju: "Ukratko, 3I/ATLAS se i dalje ponaša kako se očekuje od prirodnih astrofizičkih procesa. On ipak ostaje izuzetno zanimljiva meta za promatranje s obzirom na ukupnu rijetkost međuzvjezdanih objekata. Nastavit ćemo promatrati 3I/ATLAS kao dio šire strategije temeljitog istraživanja svih međuzvjezdanih objekata, u skladu s našim ciljem provođenja najosjetljivije, najintenzivnije i najopsežnije potrage za tehnološkim potpisima."

Trenutačno, dakle, nema dokaza koji bi sugerirali da su međuzvjezdani objekti išta drugo osim prirodnih astrofizičkih objekata, piše u spomenutom radu. "Međutim, s obzirom na mali broj poznatih takvih objekata (do danas samo tri) i vjerojatnost međuzvjezdanih sondi kao nositelja tehnopotpisa, potrebno je temeljito istraživati ih, poručuju autori studije.



