Mozak bez sidra: mijenja li bestežinsko stanje ljudsku svijest poput psihodelika? 

Ljudski mozak je evoluirao uz stalni utjecaj Zemljine gravitacije, a pod njenim djelovanjem se razvija i u embriju. Stoga se u bestežinskom stanju iznova „kalibriraju“ osjećaj tijela, prostora i stvarnosti

Gravitacija možda ne određuje samo zašto predmeti padaju prema podu, nego i kako mozak stvara osjećaj prostora, tijela i stabilne stvarnosti. Ona je tiha, ali stalna referentna točka prema kojoj se usklađuju naši pokreti, ravnoteža i percepcija okoline. Kada u svemiru nestane poznatog „dolje“, mora se presložiti mnogo više od astronautova želuca - mijenja se način na koji mozak tumači vlastito tijelo i njegov odnos prema prostoru.

Nitko ne osjeća gravitaciju dok je ne izgubi

Kad se astronaut lagano odgurne od zida svemirske postaje i nastavi plutati kroz modul, dijelovi tijela i gravitacijska logika mu više nisu osobito korisni za prostornu orijentaciju. Jer, „dolje“ je smjer u kojem mu se trenutačno nalaze stopala, strop je zid prema kojem je okrenuta glava, a ni voda se ne nalazi na dnu čaše nego postaje drhtava lebdeća kugla koju treba uhvatiti prije nego što se razdijeli u desetke manjih koje će se zaletjeti u elektroniku vrijednu nekoliko milijuna dolara.

Prizor možda izgleda zabavno, barem promatraču koji ga gleda iz naslonjača, ali mozgu astronauta situacija je znatno manje simpatična. Tijekom cijelog života svaki je pokret imao pouzdanu pozadinsku informaciju: gravitacija djeluje prema dolje; glava se naginje u odnosu na nju, stopala su oslonjena protiv nje; ispušteni predmeti ubrzavaju u njezinu smjeru, a mišići unaprijed znaju koliko se moraju napregnuti kako bi podignuli ruku, ustali sa stolca ili uhvatili bocu koja pada sa stola.

U mikrogravitaciji ili potpunom bestežinskom stanju taj se golemi mentalni i fiziološki sustav očekivanja odjednom pokaže pogrešnim: predmeti ne padaju, tijelo nema težinu, a s njom gubi i osjećaj prostornosti. Pokret koji bi na Zemlji završio nakon pola metra može, bez kočenja, završiti čelom u suprotnom zidu. Gore i dolje prestaju biti geografske činjenice i postaju stvar dogovora posade i dizajna interijera svemirskog modula u kojem se bestežinski lebdi.

Nova analiza Annahite Nezami (psihologinje koja se bavi problematikom svemirskih letova) i Elise Raffaelle Ferrè (profesorice kognitivne neuroznanosti iz Birkbecka) sugerira da takav gubitak gravitacijskog oslonca ne remeti samo osjet ravnoteže i sposobnost upravljanja pokretima: prema njihovoj teoriji, izostanak gravitacije duboko zadire i u način na koji mozak stvara osjećaj tijela, prostora, stvarnosti i vlastitoga „ja“. Autorice Zemljinu gravitaciju opisuju kao duboko usađen „1G super-prior“, jedno od najtrajnijih i najstabilnijih temelja cjelokupne arhitekture ljudske percepcije [1].

Što je „1G super-prior“? Temeljno gravitacijsko očekivanje od 1 G (1G super-prior) duboko je usađena pretpostavka mozga da se tijelo i predmeti uvijek ponašaju prema pravilima Zemljine gravitacije. Budući da se na taj stalni signal oslanjamo još od razvoja u maternici, mozak ga ne tretira kao samo još jedan osjetilni podatak, nego kao osnovni koordinatni sustav za tumačenje pokreta, prostora i položaja vlastitoga tijela. U mikrogravitaciji taj se najpouzdaniji oslonac odjednom pokaže pogrešnim, pa mozak mora iznova „kalibrirati“ svoj model stvarnosti.

Šesto čulo koje zaboravljamo

Pet osnovnih čula - vid, sluh, njuh, okus i dodir - pokupilo je svu slavu i prostor na stranicama osnovnoškolskih udžbenika. Vestibularni sustav uglavnom ostaje izvan tog popisa, premda je riječ upravo o onome što se u svakodnevnom govoru naziva „organom za ravnotežu“. On, međutim, ne služi samo održavanju ravnoteže, nego mozgu neprestano javlja u kojem se položaju nalazi glava, okreće li se tijelo, ubrzava li, usporava ili miruje te gdje se u odnosu na njega nalaze gore i dolje. Bez tog osjeta bilo bi teško stajati i hodati, zadržati pogled na predmetu tijekom kretanja ili razlučiti okreće li se glava ili cijela prostorija.

Taj se sustav nalazi duboko u unutarnjem uhu, odmah pokraj organa za sluh. Sastoji se od nekoliko sitnih kanalića i mikro-šupljina ispunjenih tekućinom, u kojima se nalaze vrlo osjetljive dlačice. Pri okretanju glave tekućina se pomiče i savija dlačice spojene na osjetilne živčane završetke, pa mozak dobiva obavijest o smjeru i brzini okretanja. U drugim dijelovima sustava nalaze se sićušni kristali kalcijeva karbonata (tzv. otoliti) koji se pod djelovanjem gravitacije i ubrzanja pomiču te javljaju je li glava uspravna, nagnuta ili se tijelo kreće ravno naprijed, natrag, gore ili dolje. Taj „otolitni organ“ je svojevrsna biološka libela, žiroskop i senzor pokreta u jednom, samo bez kazaljke, zaslona i mogućnosti da se kvar popravi laganim udarcem po kućištu.

Vestibularni podaci ne rade sami. Mozak ih uspoređuje s vidom, dodirom, signalima iz mišića i zglobova te informacijama iz unutrašnjosti tijela. Osjećaj da se tijelo nalazi uspravno i mirno nije sirova poruka jednog organa, nego zaključak velikog multisenzornog konzilija osjetila. Vid kaže da se soba ne miče, stopala osjećaju pod, mišići prijavljuju položaj zglobova, a vestibularni sustav potvrđuje gdje je dolje. Ako se svi slažu, sastanak traje kratko i nitko ne traži zapisnik.

Problem nastaje kada se izvještaji raziđu. To se događa u automobilu, na brodu ili pri gledanju filma snimljenog nemirnom kamerom. Oči prijavljuju jedno, vestibularni sustav drugo, a rezultat može biti mučnina. U svemiru, bez gravitacije koja „kalibrira" vestibularni osjećaj za „ gore“ i „dolje“, neslaganje nije prolazna neugodnost na zavoju ceste, nego potpuno novo radno okruženje. Otolitni organi više ne pružaju uobičajen signal opterećenja gravitacijom, dok oči i dalje vide pokrete, zidove i predmete. Mozak mora odlučiti kojem će osjetilu ubuduće vjerovati više, a kojem manje.

Ne postoji ni jedno jasno omeđeno „vestibularno središte“ koje bi samostalno obavljalo taj posao. Vestibularne informacije završavaju u moždanom deblu, talamusu, malom mozgu, hipokampusu, inzuli, parijetalnom korteksu i drugim područjima uključenima u ravnotežu, prostorno pamćenje, emocije, autonomne reakcije i osjećaj vlastitoga tijela. Zato kvar u gravitacijskom kompasu može imati posljedice koje su mnogo šire i ozbiljnije od nesigurnog hoda i vrtoglavice.

Mozak kao stroj za predviđanje

Mozak često zamišljamo kao visokosofisticirani bio-računalni uređaj koji prima podatke iz osjetila, obrađuje ih i prikazuje nam gotovu sliku svijeta. Suvremeni modeli percepcije nude gotovo obrnutu sliku, po kojoj mozak unaprijed izrađuje pretpostavke o tome što se nalazi vani i što će se dogoditi u sljedećem trenutku, a osjetilni podaci služe ponajprije za provjeru i ispravljanje tih pretpostavki.

Takvo prethodno očekivanje naziva se prior, svakodnevni obrazac i model nastao na temelju prethodnih iskustva. Kada lopta padne sa stola, nije potrebno svjesno računati njezinu putanju: mozak koristi prethodno formirani model po kojem očekuje ubrzanje prema podu i pokreće se obrazac koji priprema ruku za mjesto na kojem će se lopta uskoro naći, jer je gravitacija oduvijek prisutna, konstantna i nepromjenjiva pojava na koju računamo bez ikakve dvojbe. Međutim, da gravitacija svaki treći dan u parnim mjesecima i srijedom uvečer ne djeluje prema dolje, nego lijevo-desno, tada bi nam hvatanje lopte bilo znatno manje elegantna disciplina.

Razlika između očekivanoga i stvarno primljenoga signala naziva se predikcijska pogreška. Male i povremene predikcijske pogreške stalno se ispravljaju „u hodu“, no veće i dugotrajno prisutne pogrešne predikcije prisiljavaju mozak da promijeni model percepcije svijeta. Mikrogravitacija i bestežinsko stanje proizvode čitavu poplavu takvih pogrešaka: ruka se podigne prebrzo, tijelo nastavi kliziti, predmeti ne padaju, a glava mijenja položaj bez poznate promjene pritiska u otolitnim organima.

Gravitacija predstavlja poseban slučaj jer nije samo fizikalna, nego i fiziološka konstanta. Za svakog astronauta je od prije rođenja (još od fetalnog razvoja), pa sve do posljednjeg koraka prije polijetanja bila gotovo savršeno stalna. Ona za nas i sva živa bića na Zemlji nije samo jedan od osjetilnih podataka, nego stalna i stabilna pozornica na kojoj su se svi ostali podaci dosad pojavljivali. Zbog toga Nezami i Ferrè predlažu izraz „1G super-prior“: iznimno snažno i duboko ukorijenjeno očekivanje da se tijelo i svijet ponašaju prema pravilima Zemljine gravitacije [1].

Kada taj oslonac oslabi, mozak ne može jednostavno pritisnuti tipku „zanemari gravitaciju“. Mora postupno smanjiti važnost vestibularnih signala, povećati oslanjanje na vid, promijeniti motoričke naredbe i izgraditi novi unutarnji model prostora. Drugim riječima, problem nije samo u tome što je astronaut bez težine. Bez težine je ostao i jedan od temeljnih elemenata moždane interpretacije stvarnosti.

Gravitacija prije prvog koraka Život na Zemlji razvijao se milijardama godina pod gotovo stalnim djelovanjem gravitacije, pa su se i ljudsko tijelo, osjetila i živčani sustav tijekom evolucije oblikovali u svijetu u kojem uvijek postoji pouzdano „dolje“. S gravitacijom se ne susrećemo tek nakon rođenja: još tijekom embrionalnog i fetalnog razvoja mozak, vestibularni sustav, mišići i osjet položaja tijela sazrijevaju u njezinoj stalnoj prisutnosti, uz pokrete majke i vlastite pokrete ploda. Zato gravitacija za mozak nije samo vanjska sila, nego jedan od najranijih i najtrajnijih okvira prema kojima uči organizirati prostor, pokret i položaj vlastitoga tijela.

Kad se mozak mora presložiti

Prva posljedica često je sindrom prilagodbe na svemir, poznat i kao svemirska bolest kretanja. Pojavljuju se mučnina, povraćanje, glavobolja, umor, dezorijentacija i osjećaj da se tijelo ili prostor kreću na neobičan način (što je uostalom sasvim točno opažanje). S vremenom se većina astronauta prilagodi. Mozak nauči da stari vestibularni signal više nije pouzdan i počne jače koristiti vid, dodir i propriocepciju, osjet vlastitog tijela.

Ta prilagodba nije samo subjektivan osjećaj da je poslije nekoliko dana „lakše“. Snimanja mozga pokazuju promjene u područjima uključenima u vestibularnu obradu, kretanje, prostornu orijentaciju i povezivanje unutarnjih i vanjskih osjeta.

U jednoj longitudinalnoj fMRI studiji (snimanje mozga funkcionalnom magnetnom rezonancijom) praćeno je 13 ruskih astronauta prije leta, neposredno nakon dugotrajne misije na Međunarodnoj svemirskoj postaji i osam mjeseci nakon povratka. Dvojica su u istraživanju sudjelovala nakon dvije odvojene misije, pa je prikupljeno 15 skupova snimaka prije i nakon leta. Nakon povratka smanjila se globalna povezanost stražnjega cingularnog korteksa i talamusa, a povećala povezanost desnoga angularnog girusa. Neke su promjene bile vidljive i osam mjeseci poslije. Povezanost inzule privremeno se smanjila, ali se na kasnijem snimanju približila početnom stanju [2].

Nazivi tih područja zvuče kao popis rezervnih dijelova svemirske sonde, ali posrijedi su dijelovi mozga (centri i jezgre) čije su funkcije presudne za povezivanje osjećaja prostora i svijesti o vlastitom tijelu. Angularni girus sudjeluje u prostornoj obradi, procjeni vertikale i uspoređivanju očekivanih s ostvarenim posljedicama pokreta. Inzula povezuje vestibularne, tjelesne i autonomne signale. Stražnji cingularni korteks dio je mreže zadanog načina rada, skupa područja povezanih s unutarnjim tokom misli, autobiografskim pamćenjem i održavanjem stabilnog modela sebe i svijeta.

I pri snimanju EEG-a su zabilježene promjene. U studiji na pet ruskih kozmonauta snimljena je smanjena snaga alfa-aktivnosti moždanih valova i slabija funkcionalna povezanost unutar mreže zadanog načina rada tijekom boravka u svemiru. Dio promjena bio je prisutan i do 20 dana nakon slijetanja [3]. Uzorak od pet ljudi teško može nositi teret konačnog zaključka o ljudskoj svijesti, ali pokazuje da prilagodba nije samo slikovita astronautska anegdota. Električna organizacija moždane aktivnosti doista se mijenja.

Promijenjena povezanost pritom ne znači automatski oštećenje, poboljšanje ili „višu razinu svijesti“. Funkcionalna magnetska rezonancija pokazuje da se područja drukčije usklađuju, ali ne ispisuje prijevod u obliku: „Kozmonaut je upravo postao 17 posto prosvjetljeniji i 26 posto zbunjeniji“. Dio promjena vjerojatno predstavlja korisnu neuroplastičnu prilagodbu, dio posljedicu pomicanja tjelesnih tekućina i mozga unutar lubanje, a kliničko značenje mnogih nalaza još nije poznato.

Zašto se u priči pojavljuju LSD i psilocibin?

Tek sad, kad su vestibularni sustav, prediktivni mozak i reorganizacija neuronskih mreža uredno postavljeni na stol, u priču mogu ući i psihodelici. Uđu li prerano, cijela bi tema mogla zvučiti kao tvrdnja da je Međunarodna svemirska postaja vrlo skup leteći psihodelični wellness-centar.

Oduvijek je poznato da LSD i psilocibin mijenjaju osjećaj prostora, vremena, tijela i vlastitoga identiteta. Mogu oslabiti granicu između sebe i okoliša, povećati intenzitet osjeta i proizvesti iskustvo poznato „rastapanje ega“. Njihovo je neposredno djelovanje farmakološko, prvenstveno preko serotoninskih receptora 5-HT2A. Mikrogravitacija, međutim, ne djeluje na taj način. Ona ne veže vestibularni sustav za serotoninski receptor niti u ventilaciju svemirske postaje potajno pušta psilocibin.

Povlačenje paralela između djelovanja psihodelika i posljedica mikrogravitacije se predlaže na višoj, organizacijskoj razini. Psihodelici mogu smanjiti normalnu odvojenost velikih funkcionalnih mreža u mozgu i poremetiti stabilne obrasce kojima mozak održava dosljedan model svijeta [4], a Nezami i Ferrè sugeriraju da mikrogravitacija može proizvesti djelomično sličan rezultat sasvim drugim putem. Kada se gravitacijski super-prior pokaže nepouzdanim, mozak privremeno popušta čvrste hijerarhijske pretpostavke, povećava važnost novih osjetilnih podataka i iskušava drukčije konfiguracije mreža. U oba slučaja stabilne granice između osjeta, tijela, prostora i osjećaja sebe mogu postati propusnije.

To ne znači da je bestežinsko stanje prirodni LSD. Psihodelik počinje promjenom neurokemije, a mikrogravitacija gubitkom pouzdanoga vestibularnog signala. Eventualna sličnost nalazi se na kraju oba neuralna lanca, u popuštanju nekih ustaljenih mrežnih obrazaca i prediktivnih ograničenja. Mikrogravitacija i prihodelici su zanimljiva usporedba, ali ne i dokaz da astronauti tijekom popravka solarnih panela komuniciraju s geometrijskim bićima sastavljenima od čiste svjetlosti.

Overview effect: pogled koji mijenja čovjeka

Neki kozmički putnici nakon pogleda na Zemlju iz svemira opisuju duboku promjenu perspektive: planet se doima malen, izgubljen u beskraju, cjelovit ali osjetljiv; državne se granice ne vide, atmosfera izgleda kao tanka plava ovojnica, a ljudski sukobi iz orbitalne udaljenosti djeluju još apsurdnije nego inače.

Taj fenomen je poznat kao overview effect. U opisima koje su dali astronauti i kozmonauti ponavljaju se snažno strahopoštovanje, osjećaj povezanosti s čovječanstvom i prirodom, smanjenje važnosti pojedinačnoga ega i promjena u shvaćanju životnih vrijednosti. Psiholozi to tumače kao iskustvo strahopoštovanja i samonadilaženja, slično stanjima koja se mogu javiti pred golemošću prirode, samo uz prilično spektakularnu kozmičku scenografiju [5].

Hipoteza koju nude Nezami i Ferrè dodaje tome još jedan mogući sloj: možda astronaut nije promijenjen samo zato što je vidio Zemlju izvana, nego i zato što je njegov mozak u tom trenutku već danima ili tjednima radio bez uobičajenoga gravitacijskog sidra. Ako su tjelesne i prostorne granice postale manje čvrste, pogled na cijeli planet mogao bi lakše pokrenuti osjećaj jedinstva, povezanosti i smanjenja osobne važnosti.

To je privlačna ideja koju je vrlo teško provjeriti. Pogled na Zemlju iz svemira sam je po sebi golem emocionalni događaj. Astronaut se istodobno nalazi u opasnom i neobičnom okruženju, pod profesionalnim i fiziološkim stresom, nakon godina priprema za iskustvo o kojem je mnogo slušao. Nije moguće jednostavno ignorirati pogled kroz prozor, zadržati mikrogravitaciju i zatim usporediti količinu egzistencijalnog prosvjetljenja.

Osim toga, overview effect nije obvezna nuspojava svemirskog leta. Ne doživljavaju ga svi, ne opisuju ga jednako, a njegova interpretacija ovisi o osobnosti, kulturi, očekivanjima i kasnijem načinu pripovijedanja iskustva. Izvještaji astronauta važni su, ali nisu isto što i kontrolirani pokus.

Hipoteza, a ne dokaz kozmičke svijesti

Premda postoje snažne indicije da „ima nečeg u svemu tome“, ipak ne treba prerano i prelako donositi zaključke koji izravno povezuju mikrogravitaciju s promjenom stanja svijesti. Svemirski let mijenja vestibularnu obradu, funkcionalnu povezanost, električnu aktivnost i strukturu mozga. Postoje i uvjerljivi modeli prema kojima gravitacija djeluje kao snažno prethodno očekivanje u percepciji. Međutim, korak od promjene moždane povezanosti do transformacije svijesti vrlo je velik.

Istraživanja astronauta neizbježno imaju male statističke uzorke: ljudi koji odlaze u svemir rijetki su, pažljivo odabrani, izvrsno uvježbani i uglavnom zdraviji od prosječne populacije, pri čemu su muškarci i bijela rasa izrazito zastupljeniji. Rezultati dobiveni na pet astronauta ili trinaest kozmonauta ne mogu se bez ostatka prenijeti na opću populaciju.

Mikrogravitaciju je teško odvojiti od svega što dolazi uz nju: poremećenoga sna, ubrzanoga radnog ritma, izolacije, skučenoga prostora, povišenog ugljikova dioksida, buke, emocionalnog stresa i svemirskog zračenja. MRI snimka nakon povratka pokazuje da se nešto promijenilo, ali ne može uvijek pokazati koji je dio svemirskog paketa odgovoran.

Postoji i problem vremena. Većina MRI snimanja obavlja se prije leta i nekoliko dana nakon povratka. Mozak se u međuvremenu već počeo ponovno prilagođavati Zemlji. Najzanimljiviji trenutak, dok se reorganizacija zbiva u orbiti, tehnički je najteže uhvatiti. EEG je lakše ponijeti u svemir nego golemu MRI aparaturu, ali EEG pruža drukčiju i prostorno manje preciznu vrstu podataka.

Zato je trenutačno najpošteniji zaključak jednostavan: mikrogravitacija dokazano mijenja način na koji mozak obrađuje tijelo, prostor i osjetilne informacije. Mogućnost da te promjene zahvaćaju i osjećaj sebstva (selfness) te olakšavaju transformativna iskustva znanstveno je zanimljiva, ali još nije izravno dokazana.

Mozak na putu prema Marsu

Na Međunarodnoj svemirskoj postaji prilagodba mikrogravitaciji traje mjesecima, a Zemlja je stalno vidljiva i relativno blizu. Putovanje prema Marsu trajalo bi mnogo dulje, bez brzog povratka, uz kašnjenje komunikacije i mjesece života u okolišu za koji ljudski živčani sustav nije evoluirao.

Na Marsu bi se zatim pojavila nova zadaća: prilagodba gravitaciji koja iznosi približno 38 posto Zemljine. To nije ni 1G ni 0G ni mikrogravitacija, nego neki posve četvrti skup pravila. Mozak bi ponovno morao učiti koliko brzo predmeti padaju, koliko se tijelo opire pokretu i koliko snage treba za održavanje ravnoteže.

Za sigurnost takvih misija nije dovoljno znati koliko će astronaut izgubiti mišićne i koštane mase. Potrebno je razumjeti i kako promijenjeni gravitacijski okoliš utječe na pažnju, donošenje odluka, emocionalnu regulaciju, prostornu orijentaciju i osjećaj vlastitoga tijela. Mala svakodnevna zemaljska perceptivna pogreška u dnevnoj sobi obično završava prolivenom kavom. No, na putu prema Marsu može završiti pogrešno otvorenim ventilom sustava za održavanje života.

Možda će buduće letjelice baš zato trebati umjetnu gravitaciju, ciljanu vestibularnu rehabilitaciju, virtualne prostorne orijentire ili personalizirano praćenje moždane aktivnosti. Možda će se pokazati da je mozak znatno prilagodljiviji nego što se strahovalo. Moguće je i da će neka promijenjena stanja svijesti biti korisna, potičući psihološku fleksibilnost, osjećaj smisla i otpornost na dugotrajnu izolaciju. No prije pretvaranja toga u program obuke bilo bi dobro utvrditi razliku između korisne samotranscendencije i astronauta koji više nije sasvim siguran gdje završava on, a počinje upravljačka ploča.

Najzanimljivija poruka cijele priče stoga nije da svemir djeluje poput psihodelika. Mnogo je zanimljivija mogućnost da stabilan osjećaj stvarnosti, prostora i sebe nije samo proizvod neurona zatvorenih u lubanji. Dijelom ga gradi i okoliš, uključujući silu koja se gotovo nikada svjesno ne opaža.

Gravitacija nam cijeloga života drži stopala na tlu. Možda istodobno, mnogo diskretnije, drži na okupu i priču koju mozak priča samome sebi.

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