Na Marsu su prvi put zabilježene mini–munje

Znanstvenici vjeruju da su prvi puta u atmosferi Marsa zabilježili znakove električne aktivnosti. NASA-in rover Perseverance, koji je na Mars sletio 2021. godine, posljednje četiri godine istražuje područje kratera Jezero na sjevernoj hemisferi, a sada je, na temelju audio i elektromagnetskih snimki koje je napravio njegov instrument SuperCam, zabilježio električno pražnjenje. Kako se radi o prvoj dokumentaciji električne aktivnosti u Marsovoj atmosferi, znanstvenici se nadaju da bi osjetljivije kamere i novi instrumenti za mjerenje atmosferskih pražnjenja u budućnosti mogli potvrditi ovo otkriće.

Istraživački tim iz Francuske analizirao je 28 sati mikrofonskih snimki koje je NASA–in rover zabilježio tijekom dvije marsovske godine (1374 zemaljska dana) te ustanovio da je električno pražnjenje primarno povezano s prašinskim vrtlozima i prednjim rubovima prašinskih oluja. Prašinski vrtlozi su mali zračni vrtlozi koji nastaju kada se vrući zrak diže s tla, a njihovi se unutarnji pokreti mogu pretvoriti u električno pražnjenje. Tijekom dva bliska susreta Perseverancea s vrtlozima prašine zabilježeno je ukupno 16 pražnjenja.

Vodeći autor istraživanja, Baptiste Chide, i drugi znanstvenici s Instituta za istraživanje astrofizike i planetologije u Francuskoj vjeruju da se Mars sada pridružuje Zemlji, Saturnu i Jupiteru, odnosno planetima za koje je poznato da imaju atmosfersku električnu aktivnost. Ipak, nije isključeno da bi i druga tijela u Sunčevom sustavu, uključujući Veneru, Uran i Saturnov mjesec Titan mogla imati iste značajke.

Premda snimke pružaju uvjerljive dokaze o prašinom izazvanim pražnjenjima, činjenica da su pražnjenja primarno čujna ostavlja mjesto za sumnju u to radi li se zaista o marsovskoj munji. Također, koautor studije Ralph Lorenz, iz Laboratorija za primijenjenu fiziku na Sveučilištu Johns Hopkins u Marylandu, istaknuo je da se ne radi o uobičajenoj munji, nego više o mini–munji ili iskri. Dvije su orbitirajuće letjelice na Marsu prethodno detektirale učestale vrtloge koji podižu prašinu, a upravo unutarnja dinamika tih vrtloga uzrokuje električno pražnjenje. Fenomen je uzrokovan trenjem zrnaca prašine u atmosferi, što nakuplja elektrone, a zatim oslobađa njihov naboj kao električne lukove duge samo nekoliko centimetara, uz udarne zvučne valove.

Električno pražnjenje predstavlja veliko otkriće s izravnim implikacijama za kemiju Marsove atmosfere, ali znanstvenici su naglasili da će se, s obzirom na povijest ovog područja, rasprava vjerojatno nastaviti još neko vrijeme.