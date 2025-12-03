Na Marsu su prvi put zabilježene mini–munje

NASA-in Perseverance zabilježio je znakove električne aktivnosti na Crvenom planetu

Dunja Ivezić srijeda, 3. prosinca 2025. u 09:47
📷 Izvor: Youtube/BBC
Izvor: Youtube/BBC

Znanstvenici vjeruju da su prvi puta u atmosferi Marsa zabilježili znakove električne aktivnosti. NASA-in rover Perseverance, koji je na Mars sletio 2021. godine, posljednje četiri godine istražuje područje kratera Jezero na sjevernoj hemisferi, a sada je, na temelju audio i elektromagnetskih snimki koje je napravio njegov instrument SuperCam, zabilježio električno pražnjenje. Kako se radi o prvoj dokumentaciji električne aktivnosti u Marsovoj atmosferi, znanstvenici se nadaju da bi osjetljivije kamere i novi instrumenti za mjerenje atmosferskih pražnjenja u budućnosti mogli potvrditi ovo otkriće.

Istraživački tim iz Francuske analizirao je 28 sati mikrofonskih snimki koje je NASA–in rover zabilježio tijekom dvije marsovske godine (1374 zemaljska dana) te ustanovio da je električno pražnjenje primarno povezano s prašinskim vrtlozima i prednjim rubovima prašinskih oluja. Prašinski vrtlozi su mali zračni vrtlozi koji nastaju kada se vrući zrak diže s tla, a njihovi se unutarnji pokreti mogu pretvoriti u električno pražnjenje. Tijekom dva bliska susreta Perseverancea s vrtlozima prašine zabilježeno je ukupno 16 pražnjenja.

Vodeći autor istraživanja, Baptiste Chide, i drugi znanstvenici s Instituta za istraživanje astrofizike i planetologije u Francuskoj vjeruju da se Mars sada pridružuje Zemlji, Saturnu i Jupiteru, odnosno planetima za koje je poznato da imaju atmosfersku električnu aktivnost. Ipak, nije isključeno da bi i druga tijela u Sunčevom sustavu, uključujući Veneru, Uran i Saturnov mjesec Titan mogla imati iste značajke.

Premda snimke pružaju uvjerljive dokaze o prašinom izazvanim pražnjenjima, činjenica da su pražnjenja primarno čujna ostavlja mjesto za sumnju u to radi li se zaista o marsovskoj munji. Također, koautor studije Ralph Lorenz, iz Laboratorija za primijenjenu fiziku na Sveučilištu Johns Hopkins u Marylandu, istaknuo je da se ne radi o uobičajenoj munji, nego više o mini–munji ili iskri. Dvije su orbitirajuće letjelice na Marsu prethodno detektirale učestale vrtloge koji podižu prašinu, a upravo unutarnja dinamika tih vrtloga uzrokuje električno pražnjenje. Fenomen je uzrokovan trenjem zrnaca prašine u atmosferi, što nakuplja elektrone, a zatim oslobađa njihov naboj kao električne lukove duge samo nekoliko centimetara, uz udarne zvučne valove.

Električno pražnjenje predstavlja veliko otkriće s izravnim implikacijama za kemiju Marsove atmosfere, ali znanstvenici su naglasili da će se, s obzirom na povijest ovog područja, rasprava vjerojatno nastaviti još neko vrijeme.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi