NASA-ini astronauti od sada u svemir mogu nositi i svoje pametne mobitele

Počevši s misijama Crew-12 i Artemis II, astronauti će moći koristiti najnovije iPhone i Android uređaje za snimanje dosad neviđenih fotografija i videa iz svemira, izravno sa svojih telefona

Pripremite se za selfije koji su doslovno izvan ovoga svijeta. NASA je po prvi put odobrila svojim astronautima nošenje osobnih pametnih mobitela u svemir, a odluka će se primjenjivati već od nadolazećih misija Crew-12 i Artemis II.

Misija Crew-12 trebala bi se uputiti prema Međunarodnoj svemirskoj postaji sljedeći tjedan, dok je dugo očekivana misija Artemis II, koja će povesti ljude na put oko Mjeseca po prvi put od šezdesetih godina prošlog stoljeća, odgođena za ožujak. S najnovijim iPhone i Android uređajima pri ruci, posada će moći biti znatno spontanija u prikupljanju fotografija i videozapisa. Za nas koji ostajemo na Zemlji, to znači da bi nadolazeća putovanja u svemir mogla postati neka od najbolje dokumentiranih NASA-inih putovanja do sada.

„Našim posadama dajemo alate za bilježenje posebnih trenutaka za njihove obitelji te za dijeljenje inspirativnih slika i videa sa svijetom“, napisao je na društvenoj mreži X Jared Isaacman (NASA).

Zamislite samo koliko će biti zanimljivo, a možda i pomalo neobično, ako se astronauti pretvore u TikTok zvijezde u nultoj gravitaciji ili ako počnu snimati ultraširokokutne selfije unutar svemirske letjelice. Za one koji rade unutar vladine birokracije, čini se jednako uzbudljivim i to što je NASA ovu promjenu pravila odobrila iznenađujuće brzo. „Jednako je važno što smo izazvali dugogodišnje procese i kvalificirali moderni hardver za svemirske letove u ubrzanom roku“, napisao je Isaacman. „Ta operativna hitnost dobro će poslužiti NASA-i dok težimo najvrjednijoj znanosti i istraživanju u orbiti i na površini Mjeseca.“

Potpuno je razumljivo da je odobravanje nove tehnologije za put u svemir složen proces. Ako ijedna sitnica pođe po zlu, svemirski let može imati katastrofalne posljedice. Do sada su najnovije kamere koje su astronauti nosili u misije bili desetak godina stari Nikon DSLR fotoaparati i GoPro kamere, prema pisanju portala TechCrunch. Iako to nipošto nije zastarjela tehnologija, korištenje pametnog telefona unosi dozu spontanosti i kreativnosti koja je do sada nedostajala.

Ipak, ovo nije prvi put da su se pametni telefoni našli u svemiru. Kompanija SpaceX već je ranije dopustila korištenje telefona na svojim privatnim astronautskim misijama.