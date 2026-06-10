NASA je objavila posadu za Artemis III, ključnu misiju s promijenjenim ciljem

Nakon povijesnog uspjeha misije Artemis II ranije ove godine, NASA je objavila imena četvero astronauta koji će činiti posadu nadolazeće misije Artemis III. Ipak, uz veliku najavu stigla je i značajna promjena plana: Artemis III, prvotno zamišljen kao misija koja će vratiti čovječanstvo na Mjesečevu površinu, sada je preoblikovan u ključnu probu u Zemljinoj orbiti, planiranu za 2027. godinu.

Iskusni veterani za misiju visokog rizika

Posada misije Artemis III odražava strategiju agencije da se za složene zadatke osloni na provjerene profesionalce. Čine je tri NASA-ina astronauta i jedan astronaut Europske svemirske agencije (ESA). Zapovjednik misije bit će Randy "Komrade" Bresnik, veteran svemirskih letova koji se pridružio NASA-i još 2004. godine. Bresnik je jedini član posade koji je letio na Space Shuttleu prije njegova umirovljenja 2011. godine, a iza sebe ima i dugotrajni boravak na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS). Pilot misije bit će Talijan Luca Parmitano iz ESA-e, pukovnik talijanskih zračnih snaga koji je u svemiru proveo ukupno 367 dana tijekom dvije misije na ISS-u te je izvodio i svemirske šetnje.

Kao stručnjaci misije imenovani su Frank Rubio i Andre Douglas. Rubio drži američki rekord za najduži pojedinačni boravak u svemiru, nakon što je proveo čak 371 dan na ISS-u zbog kvara na ruskoj kapsuli Sojuz koja ga je trebala vratiti kući. Andre Douglas, bivši pomorski arhitekt i inženjer sustava u Obalnoj straži SAD-a, jedini je član posade kojem će ovo biti prvi let u svemir. Prethodno je služio kao rezervni član posade za misiju Artemis II, što ga čini dobro pripremljenim za izazove koji slijede. "Ova misija osmišljena je za preuzimanje proračunatih rizika kako bi buduće misije bile sigurnije", izjavio je Jeremy Parsons, NASA-in vršitelj dužnosti zamjenika administratora.

Promjena plana - generalna proba u orbiti umjesto slijetanja na Mjesec

Najveća vijest vezana uz Artemis III nije samo posada, već redefiniranje samog cilja misije. Umjesto slijetanja na Mjesec, koje je sada pomaknuto na misiju Artemis IV planiranu za 2028. godinu, Artemis III poslužit će kao generalna proba u niskoj Zemljinoj orbiti. Cilj je testirati integrirane sustave kapsule Orion i komercijalnih lunarnih landera koje razvijaju SpaceX i Blue Origin u sigurnijem i pristupačnijem okruženju.

Plan misije, koja bi trebala trajati oko dva tjedna, iznimno je složen. Prvo će raketa New Glenn tvrtke Blue Origin lansirati prototip svog landera Blue Moon u orbitu. Nakon toga, posada će poletjeti u kapsuli Orion na vrhu superteške rakete Space Launch System (SLS). Spojit će se s Blue Moon landerom i provesti oko dva dana testirajući njegove sustave, uključujući i ulazak u sam lander. Nakon odvajanja, Orion će se spojiti i s prototipom SpaceX-ovog Starshipa na jedan dan dodatnih testiranja prije povratka na Zemlju. Ovaj pristup podsjeća na misiju Apollo 9, koja je testirala lunarni modul u Zemljinoj orbiti prije nego što je Apollo 11 krenuo prema Mjesecu.

Komercijalni izazovi i politički pritisci

Uspjeh cijelog programa Artemis uvelike ovisi o partnerstvu s privatnim svemirskim tvrtkama, no taj put nije bez prepreka. Tvrtka Blue Origin nedavno se suočila s velikim problemom kada je njihova raketa New Glenn eksplodirala tijekom "hotfire" testa krajem svibnja 2026. godine, teško oštetivši jedinu lansirnu rampu koju imaju. Unatoč tome, i NASA i Blue Origin izrazili su uvjerenje da će tvrtka biti spremna za misiju 2027. godine. John Couluris, viši potpredsjednik tvrtke, izjavio je da su "udvostručili" napore na popravku postrojenja. Administrator NASA-e, Jared Isaacman, rekao je kako agencija cilja započeti ključno testiranje punjenja gorivom rakete SLS već krajem ove godine.

Optimizam koji vodstvo NASA-e pokušava projicirati u suprotnosti je s brutalnim rezovima radne snage koje je agencija morala podnijeti tijekom prve godine drugog mandata predsjednika Trumpa. NASA je 2025. godine izgubila oko četiri tisuće zaposlenika, a administracija pokušava srezati budžet agencije za dodatnih 5,6 milijardi dolara za 2027. godinu. "Ova četiri hrabra pojedinca predstavljaju sljedeći korak u napredovanju čovječanstva u duboki svemir. Artemis je dokaz postignuća koja su moguća kada Amerika usko surađuje sa svojim saveznicima", rekao je Casey Dreier iz neprofitne organizacije The Planetary Society, ali i upozorio: "Ipak, agencija se suočava s nekim od najvećih rezova proračuna u povijesti, što potkopava saveze, partnerstva i znanost potrebne za dugoročni uspjeh na Mjesecu."