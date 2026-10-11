NASA otvorila arhivu misije Artemis II i objavila preko 800 GB podataka

NASA omogućila je javnosti i znanstvenoj zajednici pristup bazi s više od 800 gigabajta podataka, fotografija i zvučnih zapisa prikupljenih tijekom misije Artemis II, koja je obletjela Mjesec

Oko pola godine nakon uspješnog završetka lunarne misije Artemis II, NASA je objavila cjeloviti skup znanstvenih podataka prikupljenih tijekom leta četveročlane posade oko Mjeseca. Više od 800 gigabajta materijala, od kojih dio dosad nije bio dostupan javnosti, preneseno je u sustav Planetary Data System, službeni javni arhiv za NASA-ine planetarne misije. Podaci su stavljeni na raspolaganje globalnoj znanstvenoj zajednici i javnosti za daljnja istraživanja.

Ljudski doprinos znanosti

Otvoreni repozitorij uključuje više od 11.000 fotografija visoke razlučivosti i videozapisa Mjeseca, snimljenih ručnim kamerama posade i kamerama same letjelice Orion. Zbirka također obuhvaća 8,5 sati zvučnih zapisa s opažanjima astronauta o mjesečevoj površini te fotografije i screenshote s njihovim bilješkama, nastalima tijekom leta. Riječ je o prvom skupu podataka iz planetarne znanosti koji su izravno prikupili ljudi u posljednjih više od pola stoljeća, ističu iz NASA-e.

Članovi posade, NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen, prošli su opsežnu obuku u učionicama, simulacijama i na terenu. Stečeno znanje iz geografije i geologije Mjeseca omogućilo im je brzo donošenje odluka o ciljevima promatranja, uočavanje dinamičkih promjena i prepoznavanje nijansi boja na mjesečevoj površini. Njihove analize i rasprave nadopunjuju višedesetljetne podatke prikupljene u misijama Apollo i robotskim istraživanjima.

Christina Koch i Victor Glover NASA

Niz zanimljivosti

Na stranici projekta objavljene su i prve priče koje objedinjuju tekst, slike, video i audio zapise o nekim od najznačajnijih trenutaka misije. Obrađeni su tako bljeskovi nastali tijekom udara meteorita u površinu Mjeseca, koje je posada bila zapazila dok se nalazila u njegovoj sjeni. Tu su i opisi boja iz prve ruke, viđenih na površini Mjeseca, zajedno s bilješkama o dojmovima, potom serije fotograifja i podataka o "tamnoj" strani, prolasku kroz pomrčinu, ali i pogledu natrag ka Zemlji.

Uz same primarne podatke, NASA je objavila i tri tehničke publikacije: Preliminarni izvještaj o znanstvenim rezultatima, Izvještaj o znanstvenim operacijama te Vodič za korisnike podataka misije Artemis II. Svi ti dokumenti pružaju tehnički pregled razvoja i provedbe znanstvenog plana misije. Informacije prikupljene tijekom ove ekspedicije već se koriste i u oblikovanju budućih planova za misiju Artemis III i daljnja dugoročna istraživanja Mjeseca.