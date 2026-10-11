NASA otvorila arhivu misije Artemis II i objavila preko 800 GB podataka

NASA omogućila je javnosti i znanstvenoj zajednici pristup bazi s više od 800 gigabajta podataka, fotografija i zvučnih zapisa prikupljenih tijekom misije Artemis II, koja je obletjela Mjesec

Sandro Vrbanus nedjelja, 11. listopada 2026. u 20:32
📷 NASA
NASA

Oko pola godine nakon uspješnog završetka lunarne misije Artemis II, NASA je objavila cjeloviti skup znanstvenih podataka prikupljenih tijekom leta četveročlane posade oko Mjeseca. Više od 800 gigabajta materijala, od kojih dio dosad nije bio dostupan javnosti, preneseno je u sustav Planetary Data System, službeni javni arhiv za NASA-ine planetarne misije. Podaci su stavljeni na raspolaganje globalnoj znanstvenoj zajednici i javnosti za daljnja istraživanja.

Ljudski doprinos znanosti

Otvoreni repozitorij uključuje više od 11.000 fotografija visoke razlučivosti i videozapisa Mjeseca, snimljenih ručnim kamerama posade i kamerama same letjelice Orion. Zbirka također obuhvaća 8,5 sati zvučnih zapisa s opažanjima astronauta o mjesečevoj površini te fotografije i screenshote s njihovim bilješkama, nastalima tijekom leta. Riječ je o prvom skupu podataka iz planetarne znanosti koji su izravno prikupili ljudi u posljednjih više od pola stoljeća, ističu iz NASA-e.

Članovi posade, NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen, prošli su opsežnu obuku u učionicama, simulacijama i na terenu. Stečeno znanje iz geografije i geologije Mjeseca omogućilo im je brzo donošenje odluka o ciljevima promatranja, uočavanje dinamičkih promjena i prepoznavanje nijansi boja na mjesečevoj površini. Njihove analize i rasprave nadopunjuju višedesetljetne podatke prikupljene u misijama Apollo i robotskim istraživanjima.

Christina Koch i Victor Glover 📷 NASA
Christina Koch i Victor Glover NASA

Niz zanimljivosti

Na stranici projekta objavljene su i prve priče koje objedinjuju tekst, slike, video i audio zapise o nekim od najznačajnijih trenutaka misije. Obrađeni su tako bljeskovi nastali tijekom udara meteorita u površinu Mjeseca, koje je posada bila zapazila dok se nalazila u njegovoj sjeni. Tu su i opisi boja iz prve ruke, viđenih na površini Mjeseca, zajedno s bilješkama o dojmovima, potom serije fotograifja i podataka o "tamnoj" strani, prolasku kroz pomrčinu, ali i pogledu natrag ka Zemlji.

Uz same primarne podatke, NASA je objavila i tri tehničke publikacije: Preliminarni izvještaj o znanstvenim rezultatima, Izvještaj o znanstvenim operacijama te Vodič za korisnike podataka misije Artemis II. Svi ti dokumenti pružaju tehnički pregled razvoja i provedbe znanstvenog plana misije. Informacije prikupljene tijekom ove ekspedicije već se koriste i u oblikovanju budućih planova za misiju Artemis III i daljnja dugoročna istraživanja Mjeseca.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Novi KEF LS LUXE u Ronisu!

Ronis Velesajam

Ovi aktivni bežični zvučnici već su svojim posebnim izgledom privukli puno pažnje, a sada smo ih imali priliku raspakirati, postaviti i poslušati.

Kupi

Dizajnirani za istinske audiofile.

Novo

ACOUSTIC ENERGY AE Active

Aktivni dvosistemski zvučnici za stalak s integriranim pojačalima klase A/B, ukupne snage 100 W po zvučniku. Opremljeni su 125 mm aluminijsko-keramičkom bas/srednjetonskom jedinicom i 27 mm aluminijskim visokotoncem s WDT valovodom.

1.499 € Kupi

Novi dodatak nagrađivanoj obitelji LSX.

Akcija

KEF LSX II LT

Pokretan KEF-ovim Music Integrity Engineom i potpisnim nizom drajvera Uni-Q, ovaj kompaktni bežicni Hi-Fi zvučnićki sustav pruža neusporedivu jasnoću zvuka. Bez muke stremajte bilo što, uključujući AirPlay 2, Chromecast i Spotify.

799 € 999 € Akcija

Prostrano 3D iskustvo Dolby Atmosa.

Akcija

AV Receiver JBL MA510

Kompaktni pametni soundbar s podrškom za Dolby Atmos® i panoramski 3D zvuk. Nudi kristalno čiste dijaloge uz Speech Enhancement i dubok bas. Podržava HDMI eARC, Wi-Fi, Apple AirPlay 2 i upravljanje glasom.

559 € 789 € Akcija

Vidimo se u Ronisu Velesajam.

Rezerviraj svoj termin

Želite li doživjeti zvuk visoke kvalitete? Pridružite nam se u našoj Hi-Fi slušaonici Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi