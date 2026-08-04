Nebeski spektakl na zalasku Sunca: iz Hrvatske sljedećeg tjedna vidljiva djelomična pomrčina

Hrvatsku 12. kolovoza u predvečerje očekuje djelomična pomrčina Sunca. Prizor će se vidjeti pri samom zalasku, a najduže promatranje bit će moguće u zapadnim krajevima zemlje

Sandro Vrbanus utorak, 4. kolovoza 2026. u 06:30
Prizori kakvi će nisko nad obzorom biti vidljivi iz Pule (lijevo) i Zagreba (desno) 📷 Nebo.com / Stellarium
Prizori kakvi će nisko nad obzorom biti vidljivi iz Pule (lijevo) i Zagreba (desno) Nebo.com / Stellarium

Sljedećega tjedna u predvečerje srijede, 12. kolovoza, iz Hrvatske će biti vidljiva djelomična pomrčina Sunca. Sunce će zaći za horizont dok ga Mjesec bude djelomično zaklanjao, pa će poprimiti oblik srpa – stoga se očekuje da bi prizori, tamo gdje djelomična pomrčina bude vidljiva, mogli bi spektakularni.

Djelomična pomrčina

Putanja totaliteta, odnosno područja odakle će se vidjeti da Mjesec u potpunosti prekriva Sunčev disk, prolazit će preko Grenlanda, zapadnog Islanda i završit će nad dijelom Španjolske i Sredozemnog mora. Hrvatska će se pritom nalaziti u zoni Mjesečeve polusjene, dok će Mjesec zakloniti i preko tri četvrtine vidljivog diska, pa će takvo "zasjenjeno" Sunce zaći za obzor.

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Prvi kontakt Mjesečeva diska sa Sunčevim dogodit će se između 19:25 i 19:29 sati, ovisno o lokaciji. Pomrčina će za promatrače u Hrvatskoj završiti zalaskom Sunca, pri čemu će zapadni krajevi imati povoljniji položaj. Sunce u Osijeku zalazi u 19:57 uz zaklonjenost od 48%, u Zagrebu u 20:09 (71%), a u Puli u 20:15 sati, gdje će Mjesec zakloniti čak 82% Sunčeva diska.

📷 Nebo.com
Nebo.com

Uvjeti za promatranje

Za uspješno promatranje i fotografiranje ovog fenomena ključno je pronaći lokaciju s otvorenim pogledom prema zapadnom i sjeverozapadnom horizontu, izvan gradskih jezgri i bez prepreka na obzoru, poput zgrada ili drveća. Kao najbolje lokacije u Hrvatskoj ističu se obala sjeverozapadne Istre te vrh Učke, koji uz kasniji zalazak Sunca nudi i prednost nadmorske visine.

Dobre opcije su općenito one uz more ili veća jezera, široka otvorena polja ili brdski i planinski vrhovi s otvorenim pogledom na zapad. Uz sve to, mora se poklopiti i vedro nebo.

Kako promatrati i fotografirati pomrčinu

Djelomičnu se pomrčinu Sunca niti u kojem slučaju ne smije promatrati golim okom niti optičkim opremama bez specijalizirane zaštite. Preporučuje se korištenje naočala s certificiranom folijom za promatranje Sunca ili odgovarajućih solarnih filtera za fotoaparate i teleskope. Improvizirana rješenja poput stakala za varenje ili fotografskih filmova moraju se izbjegavati zbog opasnosti od oštećenja vida. Samo ponekad, u uvjetima guste sumaglice, tanke naoblake, prašine ili dima u atmosferi, Sunce će biti dovoljno prigušeno na samom zalasku da bi ga se moglo nesmetano gledati bez zaštite.

Projekcija prizora kakav se očekuje nad Zagrebom 📷 TimeAndDate.com
Projekcija prizora kakav se očekuje nad Zagrebom TimeAndDate.com

S druge strane, fotografiranje pomrčine Sunca donosi posebne izazove. Osim pomnog planiranja i odabira lokacije, potrebno je imati specijaliziranu opremu, čiji je neizostavan dio solarni filter, a bilo bo dobro imati i zum objektiv te stativ. Direktno u Sunce se niti u tom slučaju ne smije gledati, naročito ne kroz teleskop, dalekozor ili optičko tražilo fotoaparata bez odgovarajuće zaštite. Na ovom linku donosimo praktičan vodič za fotografiranje pomrčine koji je složio fotograf Božan Štambuk.

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