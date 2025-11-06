Novi dokazi pokazuju da bi jedan od Saturnovih mjeseca mogao skrivati život

Nedavna studija o Enkeladu, jednom od Saturnovih mjeseca, otkrila je nekoliko organskih spojeva koji ondje dosad nisu zabilježeni. Rezultati, objavljeni ovog mjeseca u časopisu Nature Astronomy, pružaju nove tragove o kemijskom sastavu unutrašnjosti ove ledene tvorevine, ali i novu nadu da bi ona mogla podržavati život. Podaci su analizirani s letjelice Cassini, koja je lansirana još 1997. godine te pomoću koje su, sve do uništenja 2017. godine, znanstvenici proučavali Saturn i njegove mjesece.

Enkelad je jedno od 274 nebeska tijela dosad otkrivenih unutar Saturnova gravitacijskog polja. Promjera je oko 500 kilometara, što ga čini šestim po veličini Saturnovim mjesecom. Iako se posebno ne ističe veličinom, poznat je po svojim kriovulkanima – gejzirima na južnom polu Enkelada koji izbacuju vodenu paru i ledene čestice. Mlazovi tog izbačenog materijala mogu se protezati i do 10.000 kilometara u duljinu, a dio se uzdiže se sve do svemira. Naime, najudaljeniji od glavnih Saturnovih prstenova – prsten E – sastoji se uglavnom od leda koji je u svemir izbacio upravo Enkelad. Vjeruje se da taj materijal potječe iz slane vodene komore smještene ispod ledene kore mjeseca, povezane s njegovom stjenovitom jezgrom, a moguće je da se ondje, pod visokim tlakom i toplinom, odvijaju kemijske reakcije.

Dosad je većina kemijskih analiza leda s Enkelada bila provedena na česticama nataloženima u Saturnovu prstenu E. Ipak, tijekom brzog preleta pokraj mjeseca 2008. godine, letjelica Cassini imala je sreću izravno prikupiti uzorke svježe izbačenih fragmenata iz jednog kriovulkana. Novi znanstveni rad ponovno je analizirao ove podatke te potvrdio prisutnost ranije otkrivenih organskih molekula, ali i otkrio spojeve koji do tada nisu bili zabilježeni.

Ključno je to da su spojevi pronađeni u svježe izbačenim česticama, što sugerira da su nastali unutar skrivenog oceana u mjesecu ili u dodiru s njegovim unutarnjim slojevima, a ne tijekom putovanja kroz prsten E ili pri izlaganju uvjetima svemira. Ovo, prema tome, ojačava hipotezu da hidrotermalni procesi ispod površine Enkelada mogu stvarati bogatu organsku kemiju. Kombinirajući ovo novo istraživanje s prethodnim studijama, znanstvenici su sada u izbačenom materijalu mjeseca pronašli pet od šest elemenata ključnih za život — ugljik, vodik, dušik, kisik, fosfor i sumpor.

Samo po sebi, ovo nije otkriće života niti biosignala. Ipak, istraživanje potvrđuje da Enkelad ima tri osnovna uvjeta za nastanak života –tekuću vodu, izvor energije te ključne elemente i organske spojeve – što ga trenutno čini glavnim kandidatom za istraživanje nastanjivosti i potragu za eventualnim životom.