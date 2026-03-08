Novi pogled na svemir: komercijalni teleskop Mauve započeo misiju

Satelit Mauve uspješno je započeo svoju trogodišnju misiju prikupljanja astronomskih podataka, postavši tako prvi u povijesti komercijalni znanstveni satelit koji šalje podatke o svemiru

Sandro Vrbanus nedjelja, 8. ožujka 2026. u 06:00
ESA-ina slika zvijezde eta UMa 📷 ESA/DSS2 (Digitised Sky Survey)
Britanska tvrtka Blue Skies Space objavila je uspješno ostvarenje "prvog svjetla" svojeg satelita Mauve, trenutak koji označava početak nove ere u pribavljanju astronomskih podataka putem malih, brzo izgrađenih svemirskih teleskopa. Ovaj je satelit lansiran nedavno, 28. studenoga 2025. godine, u sklopu dijeljene misije Transporter-15 SpaceX-a. Nakon uspostavljanja kontakta, potvrđeno je da su svi podsustavi satelita i orbiti i njegovi mjerni instrumenti uključeni te potpuno operativni.

Napredna europska tehnologija

Kao prvi cilj kalibracije odabrana je zvijezda eta Ursae Majoris (eta UMa), smještena u zviježđu Velikog medvjeda na udaljenosti od približno 104 svjetlosne godine od Zemlje. Riječ je o vrućoj plavo-bijeloj zvijezdi koja snažno isijava u ultraljubičastom spektru, što je čini idealnom za testiranje instrumenata. Tijekom petosekundnog promatranja zabilježen je snažan ultraljubičasti snop, čime je potvrđena funkcionalnost teleskopa prije početka promatranja bljeđih objekata. Prve rezultate možete vidjeti uz ovaj tekst.

Mauve je opremljen teleskopom promjera (samo) 13 centimetara i dizajniran je za spektrofotometrijska promatranja u rasponu valnih duljina od 200 do 700 nanometara. Ovaj projekt rezultat je suradnje konzorcija europskih tvrtki, a realiziran je u rekordnom roku od samo tri godine od idejnog rješenja do lansiranja. Glavni izvođač radova i pružatelj platforme je mađarski C3S LLC, dok su ključne komponente osigurali partneri iz Nizozemske, Italije i Latvije.

Razumijevanje zvjezdanih sustava

Satelit orbitira u niskoj Zemljinoj orbiti, a njegovi podaci bit će dostupni istraživačima koji sudjeluju u trogodišnjem znanstvenom programu. Glavni znanstveni ciljevi misije fokusirani su na proučavanje magnetske aktivnosti zvijezda i njihovih snažnih baklji. Analizom visokoenergetskih emisija, znanstvenici nastoje razumjeti kako magnetska polja akumuliraju energiju, što ujedno pomaže u boljem shvaćanju sličnih procesa na našem Suncu. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj tih pojava na nastanjivost egzoplaneta koji kruže oko obližnjih zvijezda.

Ružičasto: Spektar zvijezde eta UMa koji je zabilježio satelit Mauve. Plavo: Spektri iste zvijezde snimljeni pomoću svemirskog teleskopa Hubble 📷 Blue Skies Space
Osim zvjezdanih baklji, Mauve će istraživati i mlade sustave u kojima se planeti tek oblikuju, kao i binarne sustave. Promatranje parova zvijezda koje orbitiraju jedna oko druge ključno je za testiranje teorija gravitacije i precizno određivanje zvjezdane mase. Ovi podaci služit će kao temelj za usavršavanje modela o evoluciji zvijezda, od njihovog nastanka u oblacima plina do završnih faza životnog ciklusa.

Komercijalni pristup znanosti

Poslovni model satelita Mauve predstavlja značajan odmak od tradicionalnog financiranja svemirskih istraživanja, koje se obično oslanja na dugotrajne državne natječaje i proračune svemirskih agencija. Blue Skies Space funkcionira po principu "podataka kao usluge" (Data-as-a-Service), gdje se pristup preciznim astronomskim mjerenjima prodaje izravno znanstvenoj zajednici putem pretplatničkog modela.

Istraživači koji se rano uključe u trogodišnji znanstveni program ne dobivaju samo gotove podatke, već imaju jedinstvenu priliku izravno oblikovati i voditi opservacijski program svake godine. Ovakav pristup omogućuje bržu realizaciju misija – u ovom slučaju samo tri godine od koncepta do lansiranja — što pruža znanstvenicima agilnost u odabiru ciljeva promatranja koju rijetko nude veliki, preopterećeni državni teleskopi.

