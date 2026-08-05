Opservatorij Rubin snimio više od 650 tisuća galaksija u malenom kutku neba

Nova snimka opservatorija Vera C. Rubin prikazuje polje COSMOS s više od 650.000 galaksija i 75.000 zvijezda, pružajući uvid u različite faze povijesti svemira i potvrđujući preciznost instrumenta

Sandro Vrbanus srijeda, 5. kolovoza 2026. u 17:00
📷 NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA
NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA

Zvjezdarnica NSF–DOE Vera C. Rubin iz Čilea, na čijem je čelu "naš čovjek" Željko Ivezić, objavila je svoju prvu znanstvenu snimku. Ona je fokusirana na nebesko područje poznato kao polje COSMOS, jedno od najčešće promatranih dijelova svemira.

Na njihovom prikazu, promjera približno tri lučna stupnja, zabilježen je iznimno širok raspon galaksija – od spirala s vidljivim krakovima i glatkih eliptičnih struktura do izobličenih galaksija u procesu spajanja te bljeđih crvenih galaksija iz udaljenih dijelova svemira. U prvom planu nalazi se tek nekoliko sjajnih zvijezda iz naše Mliječne staze, što omogućuje otvoren pogled prema dubokom svemiru.

Jedinstven prozor u prošlost

U praktičnom astronomskom smislu, širina od tri stupnja odgovara otprilike širini triju prstiju ruke ispružene prema nebu, ili – ako vam je tako lakše vizualizirati – promjer je to približno šest puta veći od prividnog promjera Mjeseca na nebu.

Astronomi širom svijeta usmjeravaju različite teleskope prema ovom području još od 2003. godine, kada je s promatranjem započeo svemirski teleskop Hubble. Područje je do sada analizirano u različitim valnim duljinama, od radiovalova do rendgenskih zraka. Na najnovijoj snimci opservatorija Rubin identificirano je više od 650.000 galaksija i više od 75.000 pojedinačnih zvijezda.

Detalj s velike fotografije 📷 NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA
Detalj s velike fotografije NSF–DOE Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA

Znanstvena vrijednost polja COSMOS leži u tome što je pozicionirano u smjeru izvan gusto napučene ravnine Mliječne staze. Ova regija sadrži relativno malo obližnjih zvijezda i oblaka prašine koji bi zaklanjali pogled, pa zbog toga teleskopi mogu uočiti iznimno velik broj udaljenih galaksija čija je svjetlost putovala milijardama godina do Zemlje. Promatranje dubljeg svemira ujedno znači i pogled dalje u prošlost, što znanstvenicima omogućuje proučavanje galaksija u različitim stadijima evolucije svemira.

Novi podaci za usporedbu

Višekratnim snimanjem polja COSMOS pomoću iznimno osjetljive kamere i širokog vidnog polja, opservatorij Rubin nadopunit će prijašnja promatranja detaljnijim i dinamičnijim uvidom u to područje. S obzirom na to da je ovo područje astronomima već iznimno dobro poznato, ono služi i kao idealna osnova za usporedbu novih promatranja s desetljećima akumuliranih podataka te za potvrdu visoke preciznosti mjerenja opservatorija Rubin.

Zbog svoje iznimne znanstvene važnosti, polje COSMOS svrstano je među regije koje će Rubin snimati češće od većine drugih područja obuhvaćenih projektom Legacy Survey of Space and Time. Dodatna promatranja omogućit će još dublji pogled u svemir te otkriti još bljeđe galaksije i sitnije detalje od onih trenutačno dostupnih. Fotografija o kojoj pišemo dostupna je u punoj rezoluciji ovdje, a u nastavku donosimo i njihov video u kojem se prikazuju pojedini zanimljivi detalji.

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