Opservatorij Vera C. Rubin započeo desetogodišnje istraživanje južnog neba

Započelo je desetogodišnje istraživanje "Legacy Survey of Space and Time" koje će, koristeći najveću digitalnu kameru na svijetu, stvoriti najiscrpniji i najdetaljniji ubrzani video svemira dosad

Opservatorij Vera C. Rubin, smješten na planinskom vrhu u Čileu, službeno je započeo svoje desetogodišnje istraživanje pod nazivom "Legacy Survey of Space and Time" (LSST). Ovaj povijesni korak označava početak nove ere u astronomiji i astrofizici, a rezultat kampanje bit će stvaranje najobuhvatnijeg timelapse video zapisa južnog neba u povijesti čovječanstva.

Dugoočekivani početak rada predstavlja vrhunac dvadesetogodišnjih napora, naprednog inženjeringa i znanstvenog rada u kojem su sudjelovale tisuće ljudi diljem svijeta. Pokretanje skeniranja južnog neba istraživanja uslijedilo je nakon prvog testa, održanog u lipnju 2025. godine. Nakon toga su provedena konačna puštanja u rad, provjera operativne spremnosti sustava te uspostava lanca upozorenja o promjenama na nebu, čime su se stekli svi tehnički uvjeti za službeni početak.

Tehnološka snaga zvjezdarnice

Odluka o službenom početku projekta LSST donesena je nakon pažljive procjene tehničke spremnosti, kvalitete slika, efektivne brzine snimanja, pouzdanosti sustava te preciznosti kalibracije. Jedinstveni dizajn Opservatorija Rubin spaja golemu moć prikupljanja svjetlosti s mogućnošću brzog pomicanja preko neba i iznimno širokim vidnim poljem. Ključna komponenta sustava je kamera s rezolucijom od 3200 megapiksela, ujedno i najveća digitalna kamera na svijetu, koja svakih 40 sekundi snima detaljnu sliku svemira.

Dio vidnog polja teleskopa u projektu LSST NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

Zahvaljujući tim performansama, zvjezdarnica će kontinuirano snimati cjelokupno južno nebo svakih nekoliko noći. Tijekom deset godina istraživanja, Rubin će svako područje neba posjetiti oko 800 puta. Kombiniranjem ponovljenih ekspozicija kreirat će se dublja i jasnija slika kozmosa, omogućujući uočavanje objekata koji su previše blijedi da bi se vidjeli na pojedinačnom snimku, poput udaljenih galaksija, pojedinačnih zvijezda te galaktičkih cirusa, odnosno oblaka međuzvjezdane prašine i plina.

Rješavanje svemirskih zagonetki

Znanstveni ciljevi ove misije usmjereni su prema redefiniranju moderne kozmologije i astrofizike. Podaci prikupljeni ovim snimanjem pružit će uvid u najveće tajne svemira, od detaljnog mapiranja Sunčevog sustava i strukture Mliječne staze do istraživanja zagonetnih fenomena tamne energije i tamne tvari. Sustav je već u probnom radu tijekom proteklih mjeseci generirao milijune automatskih upozorenja, što potvrđuje da opservatorij funkcionira kao napredni stroj za otkrivanje dinamičkih promjena na nebu.

Kada se projekt LSST privede kraju, konačni set podataka sadržavat će milijarde objekata s bilijunima pojedinačnih mjerenja. Ti će podaci biti dostupni javnosti i znanstvenoj zajednici kroz redovite objave, kažu iz zvjezdarnice Vera C. Rubin, čiji je direktor hrvatski astronom Željko Ivezić.