Otkriven najudaljeniji brzi izboj zračenja iz svemira, signal star 10 milijardi godina

Međunarodni tim astronoma koristeći radioteleskop MeerKAT detektirao je bljesak (FRB) koji potječe iz razdoblja "kozmičkog podneva", pružajući jedinstven uvid u doba najveće formacije zvijezda

Sandro Vrbanus nedjelja, 17. kolovoza 2025. u 18:51

Australski tim astronoma otkrio je novi brzi radio bljesak iliti proboji elektromagnetskog zračenja (fast radio burst, FRB), označen kao FRB 20240304B, koji predstavlja najudaljeniji takav fenomen zabilježen do današnjih dana. Otkriće je ostvareno pomoću radioteleskopa MeerKAT, a objavljeno je u znanstvenom radu na repozitoriju arXiv. Izmjereni crveni pomak signala ukazuje da je bljesak nastao kada je svemir bio star "samo" tri milijarde godina, nudeći rijedak uvid u to njegovo rano razdoblje.

Signal iz ranog svemira

Brzi bljeskovi zračenja intenzivni su, milisekundni izboji radiovalova čije je podrijetlo i dalje većinom nepoznato, iako ih je dosad otkriveno gotovo dvije stotine. Znanstvenici razmatraju različite teorije, a ovo otkriće moglo bi im pomoći u rasvjetljavanju misterija. Budući da je velika većina do sada otkrivenih FRB-ova zabilježena na relativno malim crvenim pomacima (z<0,5), odnosno u našoj (relativno gledano) kozmičkoj blizini, njihova distribucija u udaljenijem svemiru slabo je istražena. Upravo su zato otkrića poput ovoga ključna za razumijevanje formiranja galaksija u ranoj povijesti svemira.

Tim, koji predvodi Manisha Caleb sa Sveučilišta u Sydneyu, identificirao je FRB 20240304B na crvenom pomaku od približno z≈2,148, što odgovara vremenu prije otprilike 10 milijardi godina, iz vremena kad su brojne galaksije bile u procesu nastajanja. "Naše otkriće tijekom vrhunca formiranja galaksija naglašava potencijal FRB-ova kao moćnih sondi za istraživanje kozmičke mreže", naveli su istraživači.

Bljesak je zabilježen 4. ožujka 2024. godine pomoću instrumenta TUSE (Transient User Supplied Equipment) na teleskopu MeerKAT. Znanstvenici su uspjeli locirati izvor bljeska pomoću Svemirskog teleskopa James Webb. Utvrđeno je da FRB 20240304B potječe iz grudaste galaksije niske mase u kojoj se aktivno formiraju zvijezde. Ova galaksija ima zvjezdanu masu od oko 10 milijuna sunčevih masa, stopu formiranja zvijezda od 0,2 sunčeve mase godišnje i metalnost koja iznosi svega 10 do 20 posto metalnosti Sunca.

Udvostručen doseg promatranja

Ovaj rad potvrđuje da je FRB 20240304B ne samo najudaljeniji otkriveni FRB, već i prvi detektiran u razdoblju poznatom kao "kozmičko podne" – periodu prije 10-11 milijardi godina kada je formiranje zvijezda u svemiru bilo na vrhuncu. Ovim otkrićem udvostručen je doseg crvenog pomaka za lokalizirane brze radio bljeskove, otvarajući nova vrata za proučavanje međugalaktičkog medija, poručuju autori rada. Daljnja istraživanja ovog i sličnih objekata trebala bi pružiti nove informacije o strukturi i evoluciji ranog svemira.



