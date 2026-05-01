Otkrivena moguća kozmička "prečica" do Marsa

Nova studija otkriva da bi korištenje podataka o putanjama asteroida moglo drastično smanjiti trajanje putovanja sa Zemlje na Mars, skraćujući povratno putovanje na rekordno kratka 153 dana

Putovanja na Mars, bilo da je riječ o sondama, roverima ili najavljivanim budućim ljudskim posadama, predstavljaju iznimno dugotrajan projekt i logistički izazov. Međutim, nova studija objavljena u časopisu Acta Astronautica sugerira da bi se trajanje povratnog putovanja moglo skratiti za stotine dana. Korištenjem ranih orbitalnih podataka asteroida, ukupno vrijeme povratnog putovanja moglo bi se spustiti na svega 153 dana, što je značajan napredak u odnosu na aktualne modele planiranja.

Potraga za svemirskim prečicama

Uobičajeno planiranje međuplanetarnih misija oslanja se na precizne podatke o položaju planeta i fenomen poznat kao opozicija Marsa. Ovaj se događaj javlja otprilike svakih 26 mjeseci kada se Zemlja nađe izravno između Sunca i Marsa, čime su dva planeta na najkraćoj međusobnoj udaljenosti. Međutim, istraživači rijetko u izračune uključuju dostupne podatke o putanjama asteroida kao potencijalne "putokaze" za brže rute.

Marcelo de Oliveira Souza s Državnog sveučilišta Sjevernog Rio de Janeira istražio je mogu li rane aproksimacije putanja asteroida otkriti skrivene "prečice" u svemiru. Fokus istraživanja bio je na asteroidu 2001 CA21, čija je prvotno predviđena putanja presijecala orbite Zemlje i Marsa. Autor je analizirao putanje koje ostaju unutar pet stupnjeva nagiba orbitalne ravnine tog asteroida, što letjelicama omogućuje izravniji i brži put kroz svemir.

Teoretski plan putovanja za 2031: Od Zemlje do Marsa u najbržem slučaju došlo bi se za 56, a natrag za 135 dana Acta Astronautica (2026)

Istraživanje je obuhvatilo analizu marsovskih opozicija u 2027., 2029. te 2031. godini kako bi se utvrdilo koja od njih nudi optimalne uvjete. Rezultati su pokazali da je isključivo 2031. godina pružila povoljno poravnanje geometrije Zemlje i Marsa s orbitalnom ravninom asteroida. Prema podacima iz studije, ta godina omogućuje dvije varijante misija s ukupnim trajanjem od 153, odnosno 226 dana.

Inovativni alat za planiranje

Važno je naglasiti da studija ne sugerira da letjelice moraju fizički pratiti navedeni asteroid, već koristi njegovu putanju kao geometrijski predložak. Rani podaci o putanji asteroida 2001 CA21 poslužili su kao okvir za filtriranje i identifikaciju koridora za brzi transfer koje tradicionalne metode planiranja često previde. Numerička stabilnost i robusnost ovih rješenja potvrđena je dodatnim analizama i simulacijama.

Dakle, umjesto klasičnog oslanjanja isključivo na kretanje planeta, znanstvenici sada imaju novi okvir koji bi mogao omogućiti znatno brže i učinkovitije planiranje budućih putovanja prema Crvenom planetu – pa skratiti putovanja s aktualnih 200-300 dana u jednom smjeru za otprilike upola.