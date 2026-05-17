Perseverance poslao selfie nakon pet godina i prijeđenog maratona na Marsu

Marsovski rover Perseverance poslao je autoportret sa stijenom, dok nastavlja istraživati drevnu marsovsku koru, kako bi obilježio prijeđenu udaljenost gotovo u duljini klasičnog maratona

Sandro Vrbanus nedjelja, 17. svibnja 2026. u 16:01

NASA-in robotski rover Perseverance snimio je svoj šesti autoportret na Marsu, što je uvijek zanimljiv događaj. Ovog puta nije riječ tek o fotografiji već o animiranom autoportretu, sastavljenome od 61 pojedinačne fotografije snimljene 11. ožujka, odnosno 1797. marsovskog dana (sola) misije.

U tom se trenutku rover nalazio na predjelu drevnog marsovskog terena na lokaciji koju je znanstveni tim nazvao "Lac de Charmes". Lokacija je to koja predstavlja roverov najdublji prodora na zapad, izvan kratera Jezero, gdje se rover nalazi u sklopu svoje pete znanstvene kampanje u pet godina rada na Marsu.

Otkriće prastarih stijena

Slika prikazuje Perseverance s kamerom usmjerenom prema stjenovitom izdanku, na kojem je neposredno prije toga napravio kružno abrazijsko oštećenje kako bi analizirao unutrašnjost stijene. Analizom je utvrđeno da se stijena sastoji od magmatskih minerala koji najvjerojatnije datiraju iz razdoblja prije formiranja samog kratera Jezero.

Osim selfija snimljenog kamerom WATSON, koja je smještena na kraju robotske ruke, Perseverance je pomoću sustava Mastcam-Z 5. travnja snimio i panoramski mozaik područja "Arbot". Taj se panoramski prikaz sastoji od 46 slika te otkriva vjetrom oblikovan krajolik s bogatim geološkim teksturama. Znanstvenici ističu da te teksture, važnije od same boje stijena, ukazuju na prisutnost vulkanskih i impaktnih stijena starih oko 4 milijarde godina. One pružaju jedinstven uvid u duboku i rani fazu formiranja planetarne kore, što bi moglo rasvijetliti početne uvjete koji su Mars učinili nastanjivim.

📷 NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Marsovski maraton

Nakon završetka aktivnosti na lokaciji Arbot, planirano je da se rover uputi prema jugu do mjesta "Gardevarri", koje karakterizira jasno izložene stijene bogate olivinom, a potom prema jugoistoku u regiju nazvanu "Singing Canyon". Tijekom više od pet godina operacija na površini Marsa, Perseverance je obavio slične zahvate i analizirao abraziju na ukupno 62 stijene te je prikupio 27 jezgri stijena u svojim cijevima za uzorke, od kojih je 25 zapečaćeno, dok su dvije ostale nezapečaćene – budući da je misija povratka tih uzoraka na Zemlju otkazana, vrlo je vjerojatno da je barem dio svojeg vremena proveo uzalud.

Vršitelj dužnosti voditelja projekta Perseverance u JPL-u, Steve Lee, naglasio je da je tim od samog početka znao da je ova misija maraton, a ne sprint. Do trenutka slanja ovih podataka, rover je na Marsu prešao gotovo 42 kilometra, što je tek neznatno manje od pune duljine atletskog maratona. Unatoč nakupljenoj marsovskoj prašini koja je vidljiva na novom autoportretu, iz kontrole misije kažu da se rover nalazi u izvrsnom tehničkom stanju te je spremam za nastavak istraživanja i ulazak u fazu "ultramaratonskih" udaljenosti.

