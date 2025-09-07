Pravokutnik umjesto kruga: Kako bi novi oblik teleskopa ubrzao lov na "Zemlju 2.0"?

Znanstvenici predlažu inovativan dizajn svemirskog teleskopa koji bi, za razliku od dosadašnjih prijedloga, mogao biti izvediv s postojećom tehnologijom i otkriti desetke potencijalno nastanjivih planeta

Sandro Vrbanus nedjelja, 7. rujna 2025. u 09:05
Konceptni dizajn pravokutnog teleskopa 📷 Leaf Swordy/Rensselaer Polytechnic Institute
Konceptni dizajn pravokutnog teleskopa Leaf Swordy/Rensselaer Polytechnic Institute

U znanstvenoj potrazi za životom izvan našeg planeta, pronalazak egzoplaneta sličnog Zemlji predstavlja jedan od najvećih izazova. Ključni problem leži u odvajanju slike sićušnog, blijedog planeta od zasljepljujućeg sjaja zvijezde oko koje kruži. Prema teoriji optike, za uspješno vizualno razdvajanje takva dva objekta na idealnoj infracrvenoj valnoj duljini od 10 mikrona, potreban je svemirski teleskop promjera najmanje 20 metara. To je značajno veće od našeg trenutno najvećeg svemirskog teleskopa, James Webb, čiji je promjer zrcala 6,5 metara, a čije je lansiranje – čak i u toj veličini – bilo iznimno složeno s tehničke strane i zahtijevalo je brojne inovacije.

Dosadašnji prijedlozi za prevladavanje ovog ograničenja veličine pokazali su se tehnološki prezahtjevnima. Jedna ideja uključuje korištenje više manjih teleskopa koji bi letjeli u savršeno preciznoj formaciji, no održavanje potrebne točnosti pozicioniranja, kalibrirane na veličinu molekule, trenutačno nam je tehnički neizvedivo. Druga ideja je korištenje sjenila, letjelice koja bi zaklanjala svjetlost zvijezde. Ona bi zahtijevala dva odvojena lansiranja i trošila bi ogromne količine goriva za promatranje različitih zvijezda, tj. u slučaju promatranja egzoplaneta bilo bi to daleko kompliciranije negoli u slučaju već lansiranog "stroja za pomrčine" Proba-3, Europske svemirske agencije.

Pravokutnik umjesto kruga

Sad kad znamo teorijsku podlogu i razloga zbog kojih bi astronomima trebao veći i moćniji teleskop, možemo se okrenuti i jednom potencijalno izvedivom projektu. U znanstvenom radu objavljenom početkom mjeseca u časopisu Frontiers in Astronomy and Space Sciences, tim astrofizičara pod vodstvom profesorice Heidi Newberg s Instituta Rensselaer Polytechnic predlaže znatno tehnički dostupnije rješenje.

Njihov koncept temelji se na teleskopu čije zrcalo nije kružnog, već pravokutnog oblika, dimenzija 20x1 metar. Iako je ukupnom površinom usporediv s postojećim teleskopima poput Webba, ovaj dizajn postiže traženu rezoluciju od 20 metara u jednom smjeru – duž svoje dulje dimenzije.

Osnovna shema teleskopa
Osnovna shema teleskopa

Takav bi teleskop bio su stanju razdvojiti svjetlost planeta od svjetlosti zvijezde jednostavnim rotiranjem oko svoje osi, sve dok se njegova duža stranica ne poravna s linijom koja povezuje zvijezdu i planet. Prema analizi tima, ovaj dizajn ne zahtijeva radikalan tehnološki iskorak, za razliku od ostalih predloženih ideja te predstavlja pragmatičan pristup rješavanju ključnog problema u potrazi za egzoplanetima.

Potraga za "Zemljom 2.0"

Simulacije pokazuju da bi pravokutni teleskop mogao u manje od tri godine otkriti polovicu svih postojećih planeta sličnih Zemlji koji kruže oko zvijezda nalik Suncu unutar 30 svjetlosnih godina od nas. Ako pretpostavimo da u prosjeku postoji jedan takav planet po zvijezdi, to bi značilo identifikaciju oko 30 obećavajućih svjetova, kaže prof. Newberg.

Daljnja istraživanja tih planeta mogla bi se usmjeriti na analizu njihovih atmosfera u potrazi za biopotpisima, poput kisika nastalog fotosintezom, što bi bio snažan pokazatelj prisutnosti života. U slučaju identificiranja najperspektivnijeg kandidata, čovječanstvo bi u budućnosti moglo poslati sondu koja bi poslala i prve izravne slike površine našeg potencijalnog sestrinskog planeta, takozvane "Zemlje 2.0" – no to je već projekt za neke nove generacije.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi