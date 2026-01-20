Solarna baklja pogodila Zemlju, aurora ponovno "sišla" i do naših krajeva

Sunce se nalazi pri vrhuncu svojeg maksimuma aktivnosti, pa je sukladno tome došlo i do velikog izboja zračenja, koji je protekle noći pogodio Zemlju. Solarna radijacijska oluja koja je pritom nastala izbacila je velike količine visokoenergetskih protona, koji su utjecali na Zemljinu magnetosferu, a američka agencija NOAA procijenila je da je riječ o vrlo ozbiljnoj pojavi, pa ju klasificirala na razinu S4 – što je razina nezabilježena još od 2003. godine.

Određeni sateliti pritom su imali problema u radu, a zrakoplovne kompanije preusmjerile su polarne letove zbog pojačanog zračenja, koje može ometati rad elektronike i utjecati na putnike. Zbog tog je proboja čestica polarna svjetlost (aurora borealis) bila tijekom prošle noći vidljiva i na vrlo južnim geografskim širinama, pa čak i u našim krajevima – barem u onima u kojima otvoreni pogled na sjeverno nebo nije ometala naoblaka. U nastavku donosimo niz zapanjujućih fotografija snimljenih iz Hrvatske, od sjevera do juga zemlje, a imate li i sami sličan "ulov", podijelite ga s nama na forumu.