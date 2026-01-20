Solarna baklja pogodila Zemlju, aurora ponovno "sišla" i do naših krajeva
Iz cijele Hrvatske, barem iz onih predjela gdje nije bilo oblačno, protekle se noći mogla vidjeti neobično jaka polarna svjetlost, kao rezultat najsnažnije solarne baklje zabilježene još od 2003. godine
Sunce se nalazi pri vrhuncu svojeg maksimuma aktivnosti, pa je sukladno tome došlo i do velikog izboja zračenja, koji je protekle noći pogodio Zemlju. Solarna radijacijska oluja koja je pritom nastala izbacila je velike količine visokoenergetskih protona, koji su utjecali na Zemljinu magnetosferu, a američka agencija NOAA procijenila je da je riječ o vrlo ozbiljnoj pojavi, pa ju klasificirala na razinu S4 – što je razina nezabilježena još od 2003. godine.
Određeni sateliti pritom su imali problema u radu, a zrakoplovne kompanije preusmjerile su polarne letove zbog pojačanog zračenja, koje može ometati rad elektronike i utjecati na putnike. Zbog tog je proboja čestica polarna svjetlost (aurora borealis) bila tijekom prošle noći vidljiva i na vrlo južnim geografskim širinama, pa čak i u našim krajevima – barem u onima u kojima otvoreni pogled na sjeverno nebo nije ometala naoblaka. U nastavku donosimo niz zapanjujućih fotografija snimljenih iz Hrvatske, od sjevera do juga zemlje, a imate li i sami sličan "ulov", podijelite ga s nama na forumu.