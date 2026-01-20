Solarna baklja pogodila Zemlju, aurora ponovno "sišla" i do naših krajeva

Iz cijele Hrvatske, barem iz onih predjela gdje nije bilo oblačno, protekle se noći mogla vidjeti neobično jaka polarna svjetlost, kao rezultat najsnažnije solarne baklje zabilježene još od 2003. godine

Sandro Vrbanus utorak, 20. siječnja 2026. u 10:13
📷 Davor Strenja
Davor Strenja

Sunce se nalazi pri vrhuncu svojeg maksimuma aktivnosti, pa je sukladno tome došlo i do velikog izboja zračenja, koji je protekle noći pogodio Zemlju. Solarna radijacijska oluja koja je pritom nastala izbacila je velike količine visokoenergetskih protona, koji su utjecali na Zemljinu magnetosferu, a američka agencija NOAA procijenila je da je riječ o vrlo ozbiljnoj pojavi, pa ju klasificirala na razinu S4 – što je razina nezabilježena još od 2003. godine.

Određeni sateliti pritom su imali problema u radu, a zrakoplovne kompanije preusmjerile su polarne letove zbog pojačanog zračenja, koje može ometati rad elektronike i utjecati na putnike. Zbog tog je proboja čestica polarna svjetlost (aurora borealis) bila tijekom prošle noći vidljiva i na vrlo južnim geografskim širinama, pa čak i u našim krajevima – barem u onima u kojima otvoreni pogled na sjeverno nebo nije ometala naoblaka. U nastavku donosimo niz zapanjujućih fotografija snimljenih iz Hrvatske, od sjevera do juga zemlje, a imate li i sami sličan "ulov", podijelite ga s nama na forumu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi