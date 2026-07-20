Sonda Psyche u preletu pored Marsa testirala svoje instrumente i kamere

NASA-ina sonda Psyche iskoristila je prelet pokraj Marsa za gravitacijsko ubrzanje i testiranje instrumenata koji su, uz potvrdu postojeće tehnologije, pružili i nove uvide o Crvenom planetu

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 20. srpnja 2026. u 11:58

NASA-ina svemirska sonda Psyche 15. je svibnja izvela prelet pokraj Marsa, iskoristivši njegovu gravitaciju za povećanje brzine i blago prilagođavanje svoje putanje. Pritom je bila snimila i niz vrlo atraktivnih, ali i znanstveno zanimljivih fotografija, koje smo već objavili, a sada iz NASA-e stiže i timelapse video te nekoliko znanstvenih zanimljivosti vezanih uz taj prelet.

Ovaj je manevar poslužio timu misije kao idealna prilika za pripremu i provjeru instrumenata uoči dolaska do metalom bogatog asteroida Psyche, koji je planiran za 2029. godinu. Mars je poslužio kao "zamjena" za asteroid, a inženjeri su testirali znanstvenu opremu, čiji su podaci preneseni na Zemlju i analizirani tijekom narednih tjedana, a potvrdili su besprijekoran rad svih sustava.

Testiranje mjernih instrumenata

Timovi zaduženi za multispektralnu kameru, magnetometar te spektrometar gama-zraka i neutrona maksimalno su iskoristili ovaj susret. Spektrometar gama-zraka i neutrona, čija je primarna zadaća identifikacija kemijskih elemenata na površini asteroida analizom emisija nastalih bombardiranjem kozmičkih zraka, prošao je temeljito testiranje. Prelet na visini od 4.609 kilometara bio je predaleko za detekciju gama-zraka, no instrument je uspješno zabilježio očekivani porast neutrona koji napuštaju površinu i atmosferu planeta.

Jednako uspješan bio je i magnetometar koji bilježi podatke od lansiranja letjelice 2023. godine. Tijekom dosadašnjeg leta mjerio je magnetsko polje Sunčeva vjetra, a prelet pokraj Marsa pružio je prvu priliku za mjerenje magnetskog potpisa jednog nebeskog tijela. Znanstvenici su potvrdili da je magnetometar zabilježio značajno jačanje magnetskog polja u području udarnog vala, tamo gdje Sunčev vjetar udara u magnetsko polje Marsa.

Timelapse video

Kamere letjelice, pak, započele su snimanje još početkom svibnja. Zbog specifičnog kuta prilaza pod kojim je Sunčeva svjetlost prolazila kroz atmosferu, Mars se u početku pojavio kao tanak i svijetao srp. Tijekom najprisnijeg prolaska, multispektralna kamera zabilježila je detaljne prikaze površine, uključujući kratere oblikovane vjetrom, južnu polarnu kapu te veliki dvostruki prstenasti krater Huygens, što je zabilježeno i u timelapse videozapisu nastalom tijekom jednomjesečnog snimanja.

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