Što bi se dogodilo kad bi asteroid 2024 YR4 zaista udario u Mjesec?

Nedavno otkriveni asteroid, označen kao 2024 YR4, postao je predmetom intenzivnog praćenja nakon što su izračuni prvo govorili da je on opasnost za Zemlju, a potom nešto preciznija mjerenja to isključila – da bi pokazala vjerojatnost od približno 4,3% za udar u Mjesec 22. prosinca 2032. godine. Riječ je, sada znamo, o stjenovitom objektu promjera oko 60 metara čiji bi udar u mjesečevu površinu oslobodio kinetičku energiju jednaku eksploziji od 6,5 megatona TNT-a, što je usporedivo s razornom snagom srednje jake termonuklearne bombe.

Neviđena snaga eksplozije

Potencijal tako velikog i značajnog udara u naš prirodni satelit pobudio je interes znanstvene zajednice, koja ga promatra kao jedinstvenu priliku za proučavanje. Ukoliko zaista do sudara dođe, znanstvenici računaju da bi on rezultirao stvaranjem kratera na Mjesecu, promjera otprilike jedan kilometar, s bazenom rastopljenog materijala u svojem središtu.

Predviđa se da bi udar izazvao "Mjesečev potres" magnitude 5,0 po Richteru, koji bi zabilježili moderni seizmometri na lunarnoj površini. Trenutak udara bio bi vidljiv sa Zemlje kao optički bljesak prividne magnitude od -2,5 do -3, koji bi trajao nekoliko minuta, nakon čega bi uslijedilo satima dugo infracrveno isijavanje stijena zagrijanih na oko 2000 K. Takav prizor u povijesti čovječanstva nije zabilježen.

Učinci na Zemlju

Ovaj mogući događaj 2032. godine ne bi bio ograničen samo na Mjesec, već bi imao izravne implikacije na naš planet i orbitalnu infrastrukturu. Nove simulacije kretanja izbačenog materijala pokazuju da bi udar izbacio oko 108 kg krhotina izvan dosega Mjesečeve gravitacije. Dio tog materijala neupitno bi dospio i u Zemljinu atmosferu, stvarajući intenzivan meteorski pljusak s desecima milijuna fragmenata po satu. Iako bi većina tog materijala izgorjela u atmosferi, veći komadi bili bi vidljivi kao vatrene kugle, a neki bi uzorci, teški i do nekoliko stotina kilograma, lako mogli preživjeti pad na površinu Zemlje.

To ne bi samo po sebi bilo pretjerano opasno za ljude i gradove, no povećanje broja čestica u Zemljinoj orbiti predstavljalo bi ozbiljan rizik za satelite. Novi rad znanstvenika upozorava na povećanu vjerojatnost sudara u orbiti, što bi moglo dovesti do kaskadnih efekata sličnih Kesslerovom sindromu. Zbog toga se već sada razmatraju strategije ublažavanja rizika, uključujući i misiju skretanja ovog asteroida, da se on ipak ne zabije u Mjesec. S druge strane, promatranje prirodnog udara ove magnitude pružilo bi neprocjenjive podatke o fizici kratera i sastavu mjesečeva regolita – pa još nije sasvim jasno koji scenarij bi donio veće (znanstvene) koristi i manji rizik.

Znanstveni potencijal

Sraz asteroida 2024 YR4 s Mjesecom, ako se dogodi, bit će najbolje dokumentirani i najsnažniji lunarni udar u zabilježenoj povijesti. Za znanstvenu zajednicu to bi otvorilo vrata rijetkim istraživanjima, poput mapiranja unutrašnje strukture Mjeseca pomoću kalibriranog seizmičkog izvora ili testiranja učinaka hiperbrzih udara na kilometarskoj skali. Planirana koordinirana kampanja, koja bi se vjerojatno organizirala, uključivala bi snimanje događaja kamerama sa Zemlje, visoke razlučivosti i brzine, infracrveno praćenje te snimanje mjesta udara iz orbite Mjeseca.

Ovaj scenarij, kakav se odvija otprilike jednom u 10.000 godina, pretvara potencijalnu opasnost u priliku za globalnu znanstvenu suradnju. Čak i ako asteroid u konačnici promaši Mjesec, razvijeni protokoli i analize vidljivosti poslužit će kao nacrt za buduće brze reakcije na slične događaje. Otvorit će nova pitanja sigurnosti u svemiru i potencijalno omogućiti nova otkrića o evoluciji nebeskih tijela u našem neposrednom susjedstvu.