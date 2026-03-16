Teleskop James Webb eliminirao prijetnju asteroida 2024 YR4 za Mjesec

Zahvaljujući preciznim promatranjima svemirskog teleskopa Webb, astronomi su potvrdili da asteroid 2024 YR4 neće udariti u Mjesec 2032. godine, čime je u potpunosti otklonjen rizik "bliskog susreta"

Asteroid 2024 YR4, kozmički objekt promjera približno 60 metara koji s vremena na vrijeme prolazi blizu Zemlje, prošle je godine privukao globalnu pozornost kao najopasniji asteroid otkriven u posljednja dva desetljeća. Iako je mogućnost udara u Zemlju brzo bila odbačena, njegova je putanja ostavila otvorenu vjerojatnost od 4% za udar u Mjesec 22. prosinca 2032. godine.

Ipak, nova promatranja provedena NASA-inom infracrvenom kamerom (NIRCam) na svemirskom teleskopu James Webb konačno su eliminirala i tu prijetnju. Znanstveni timovi iz američke, europske i kanadske svemirske agencije potvrdili su da će 2024 YR4 sigurno proći pokraj Mjeseca na udaljenosti većoj od 20.000 kilometara.

Tehnološki izazov misije

Ovo otkriće rezultat je iznimnog tehničkog pothvata u domeni astronomije, s obzirom na to da se prvotno predviđalo kako nam asteroid neće biti vidljiv sve do 2028. godine. Međunarodni tim astronoma ipak je uspio identificirati kratke prilike za promatranje tijekom veljače, kad su za detekciju ovog blijedog objekta na nebu pozicije precizno utvrđene prema podacima o položaju zvijezda prikupljenima u sklopu (sada već ugašene) misije Gaia.

Korištenje teleskopa Webb za praćenje malenog, gotovo nevidljivog objekta udaljenog milijunima kilometara predstavljalo je velik izazov, navode iz ESA-e. Budući da je on primarno dizajniran za proučavanje udaljenih galaksija i golemih kozmičkih struktura, Webb je morao upotrijebiti svoje usko vidno polje za lociranje jednog od najbljeđih asteroida ikada promatranih. Ta operacija zahtijevala je ekstremnu preciznost, a u konačnici je rezultirala isto tako preciznim predviđanjem putanje objekta – gotovo sedam godina unaprijed.

Snimka asteroida 2024 YR4 s teleskopa James Webb NASA, ESA, CSA, STScI, M. Micheli (ESA NEOCC)

Analizom položaja asteroida 2024 YR4 u odnosu na pozadinske zvijezde, tim je uspio precizno izmjeriti njegovu orbitu. Time je i službeno potvrđeno da opasnosti od udara u Mjesec 2032. godine više nema. Ujedno je uspješno demonstrirana sposobnost najsuvremenije svemirske tehnologije u zaštiti našeg planeta.