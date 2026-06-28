Teleskop Webb otkrio kemijske tajne i porijeklo međuzvjezdanog kometa 3I/ATLAS

Mjerenja su otkrila neobične kemijske omjere u kometu 3I/ATLAS, što ukazuje na to da je ovaj drevni međuzvjezdani objekt nastao u duboko smrznutom sustavu prije više od 10 milijardi godina

Kad je međuzvjezdani komet 3I/ATLAS, u prosincu 2025. godine, počeo napuštati blizinu Sunca, astronomi su iskoristili jedinstvenu priliku kako bi prema njemu usmjerili moćni NASA-in svemirski teleskop James Webb. Komet je tada bio svježe zagrijan nakon svog najbližeg prolaska pokraj Sunca, što je uzrokovalo pretvaranje njegovog drevnog leda u sjajnu komu plina – idealnu za detaljno promatranje i mjerenje kemijskih komponenti.

Rezultati analiza, dobiveni promatranjem, iznenadili su znanstvenike, kažu sada iz NASA-e. Teleskop Webb je zabilježio detaljne podatke o kemijskim omjerima ugljika i deuterija (teškog vodika) kakvi dosad nisu viđeni kod kometa unutar našeg Sunčevog sustava. Astronomi su iskoristili te podatke kako bi rekonstruirali i razumjeli okoliš u kojem je ovaj objekt uopće nastao.

Neočekivani kemijski sastav

Astrokemičar Martin Cordiner iz NASA-inog centra Goddard, ujedno i glavni autor studije, istaknuo je kako je ovo bila jedinstvena prilika za proučavanje drevnog objekta iz udaljene galaksije koji vjerojatno potječe iz vremena prije nastanka našeg Sunca i Sunčevog sustava. Znanstvenici su stoga tada dobili odobrenje da prekinu planirani raspored Webbovih promatranja kako bi pomoću instrumenta NIRSpec (blisko-infracrveni spektrograf) analizirali komet na njegovu proputovanju kroz naš sustav.

Kemijski sastav kometa 3I/ATLAS viđen instrumentom NIRSpec NASA, ESA, CSA, STScI, Martin Cordiner (CUA, NASA-GSFC); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

NIRSpec je otkrio iznimno visoke razine deuterija, čak trideset puta veće od onih zabilježenih kod "domaćih" kometa. To implicira da 3I/ATLAS potječe iz iznimno hladnog sustava koji datira iz mnogo ranijeg razdoblja naše galaksije. Tijekom formiranja, materijal kometa bio je izložen snažnom zračenju, ali ne i dugotrajnoj toplini koja bi njegov led od "teške vode" pretvorila u uobičajeni oblik vode kakav poznajemo na Zemlji. Uz to, pronađeni su tek tragovi ugljika-13 u usporedbi s lakšim ugljikom-12, što također potvrđuje starost objekta jer se zvjezdani sustavi s vremenom obogaćuju ugljikom-13 kroz cikluse rađanja i umiranja zvijezda. Njihova saznanja objavljena su u radu u časopisu Nature protekloga tjedna.

Prozor u kozmološku prošlost

Ovaj znanstveni tim procjenjuje da je 3I/ATLAS mogao nastati prije 10 do 12 milijardi godina, u razdoblju poznatom kao "kozmičko podne", dok je formiranje zvijezda u svemiru bilo na vrhuncu. Njegov izvorni sustav vjerojatno je bio smješten u hladnom i gustom oblaku, a obilje teške vode dokazuje da je komet proveo svoje formativne godine u duboko zamrznutom stanju.

Zorni prikaz razlike između sastava kometa iz Sunčevog sustava te 3I/ATLASa NASA, ESA, CSA, Martin Cordiner (CUA, NASA-GSFC), Leah Hustak (STScI)

Autori studije poručuju da analiza ovakvih međuzvjezdanih objekata predstavlja ključan korak prema razumijevanju evolucije i učestalosti uvjeta za razvoj života u ostatku svemira. Rezultati su pogotovo značajni jer se podudaraju i s onima dobivenima promatranjem pomoću Vrlo velikog teleskopa, (VLT) Europskog južnog opservatorija, koji su također potencirali neuobičajen kemijski sastav međuzvjezdanog kometa, u odnosu na one koji su nam bliski i poznatiji.