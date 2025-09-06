U nedjelju nas očekuje posljednja pomrčina Mjeseca ove godine

Ove nedjelje, 7. rujna, dogodit će se potpuna pomrčina Mjeseca i biti će vidljiva iz naših krajeva. U večernjim će satima, nedugo nakon zalaska Sunca, Mjesec proći gotovo točno sredinom Zemljine sjene. Početak tog nebeskog fenomena neće biti vidljiv iz Hrvatske, budući da Mjesec izlazi tek oko 19:30, kad će već biti pomračen.

Vidljiva iz Hrvatske

Ono što će biti moguće vidjeti, ako vam lokalne meteorološke prilike dozvole, jest totalitet pomrčine i nakon toga izlazak Mjeseca iz Zemljine sjene. Onima koji žele promatrati ovu pomrčinu Mjeseca od samog početka vidljivosti, preporuča se da pronađu mjesto koje ima čisti pogled na horizont prema istoku i jugoistoku.

Pomrčina Mjeseca nastaje ulaskom Mjeseca u Zemljinu sjenu, a pritom je Mjesec obasjan crvenom svjetlošću koja se raspršila prolazeći kroz Zemljinu atmosferu. Potpunom pomrčinom Mjeseca nazivamo pojavu kada cijeli Mjesec uđe u Zemljinu sjenu. Za vrijeme potpune pomrčine Mjesec nikad ne pada u potpunu tamu već poprima crveno-smeđu nijansu. Ova je pojava nastaje radi loma svjetlosti u Zemljinoj atmosferi koja se u ovom slučaju ponaša poput prizme. Zemljina atmosfera najviše raspršuje plavu svjetlost (radi čega je nebo danju plavo), a crvena svjetlost koja se ne rasprši potpuno u Zemljinoj atmosferi nastavlja svoj put prema Mjesecu i čini ga crvenim, pa odatle i nadimak fenomena "krvavi Mjesec".

Ključni trenuci i vidljivost iz Hrvatske 17:28 – ulazak Mjeseca u Zemljinu polusjenu (NE)

18:27 – početak djelomične pomrčine (NE)

19:24 – izlazak Mjeseca (VIDLJIVO)

19:30 – početak potpune pomrčine (VIDLJIVO)

20:11 – maksimum pomrčine (VIDLJIVO)

20:52 – završetak potpune pomrčine (VIDLJIVO)

21:56 – završetak djelomične pomrčine (VIDLJIVO)

22:55 – izlazak Mjeseca iz Zemljine polusjene (VIDLJIVO)

Hrvatski astronomski savez, koji je i objavio detaljne podatke (iz okvira) o vidljivosti pomrčine, donosi i spisak organiziranih javnih promatranja teleskopima. Njih će, koliko je za sada poznato, organizirati astronomska društva u Koprivnici, Korčuli, Kutini, Nerezinama, Puli, Splitu, Sisku, Višnjanu, Zagrebu (u Zvjezdarnici) i Zadru – naravno, ako u nedjelju uvečer ne bude oblačno.