Uskoro bismo mogli svjedočiti kometu s vrlo dugim repom

Komet C/2025 R2 (SWAN) otkriven je prije nekoliko dana, već sad je poprilično sjajan i vidljiv, a očekuje se da će mu se vidljivost značajno povećati tijekom narednih nekoliko tjedana

Na nebu je prošloga petka, 12. rujna, uz pomoć svemirskog teleskopa SOHO otkriven novi komet u Sunčevom sustavu, koji je već sada poprilično sjajan. Nazvan je C/2025 R2 (SWAN), a posljednji dio tog tehničkog naziva dobio je po instrumentu Solar Wind Anisotropies, koji ga je prvi snimio. Trenutačna prividna magnituda mu je 6,2, što znači da nije vidljiv golim okom (jer su kometi i inače zamućeni, a ne isključivo točkasti izvori svjetla), no pažljiviji promatrači mogli bi ga uočiti već uz pomoć boljih dalekozora ili fotoaparata s barem 200-milimetarskim objektivom.

Rijetki posjetitelj

Komet C/2025 R2 (SWAN) nalazi se na noćnom zapadnom nebu, a vidljiv je sa sjeverne Zemljine polutke nedugo nakon zalaska Sunca, nedaleko od Marsa, trenutačno u zviježđu Djevice. Astronomi mu i dalje proučavaju putanju, no jasno je da se on približava Zemlji te da će bolje biti vidljiv s južne polutke, kao i da mu je orbita prilično duga – u blizinu Zemlje navratit će sljedeći put tek za otprilike 22.554 godine.

E. Guido/ M. Rocchetto/ J. Ferguson/ Spaceflux / X

Otkriven je prilično kasno budući da nam se približio iz smjera Sunca. Najbliže nama proći će 20. listopada na udaljenosti od oko 39 milijuna kilometara ili oko četvrt astronomske jedinice (prosječne udaljenosti Zemlje od Sunca). Predviđa se da će u narednim tjednima magnituda narasti na oko 5,8, no kod kometa ta su predviđanja obično nepouzdana, a njihovo ponašanje u blizini Sunca nepredvidljivo.

Roger Hellot/AITP

Ono što se zna sa sigurnošću, jest da ovaj komet ima vrlo dug rep. Na nebu se on prostire preko čak 2,5 stupnja, odnosno dug je iz naše perspektive kao otprilike pet Mjesečevih promjera. Ako i bude vidljiv golim okom, vjerojatno toliki rep neće biti vidljiv, ali će ga teleskopi zasigurno snimiti. Već prve fotografije, od kojih neke možete vidjeti unutar ovog teksta, pokazuju njegov zaista impresivno dug rep.