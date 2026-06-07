Webb dobiva "susjeda": krajem kolovoza lansira se svemirski teleskop Nancy Grace Roman

Sljedeći veliki NASA-in svemirski teleskop uspješno je prošao završne inspekcije optike i trenutačno se priprema za lansiranje zakazano 30. kolovoza, čak osam mjeseci ranije od inicijalno predviđenog roka

Sandro Vrbanus nedjelja, 7. lipnja 2026. u 19:11

Inženjeri u NASA-inom Centru Goddard uspješno su prošloga mjeseca dovršili završnu inspekciju primarnog zrcala za novi svemirski teleskop Nancy Grace Roman. Ovo zrcalo promjera je 2,4 metra i imat će zadatak prikupljati i usmjeravati svjetlost s udaljenih i bliskih kozmičkih objekata, omogućujući teleskopu snimanje dosad neviđenih panorama svemira

Finalni tehnički pregled

Tijekom testiranja 20. svibnja, inženjeri su opservatorij okrenuli na bok i aktivirali zaštitni poklopac koji će tijekom lansiranja štiti zrcalo, nakon čega je uslijedio detaljan vizualni pregled optičkih sustava. Stručnjaci su pažljivo promatrali putanju kojom će svjetlost putovati do detektora instrumenta sa širokim vidnim poljem (Wide Field Instrument). Ovim pregledom potvrđeno je da je optika ostala u pravilnom poravnanju i nakon provedenog testa vibracija te da na zrcalne površine nisu pale nikakve čestice nečistoće.

Primarno zrcalo teleskopa Roman specifično je po tome što ga prekriva sloj srebra tanji od 400 nanometara, što je otprilike 200 puta tanje od vlasi ljudske kose. Srebrni premaz odabran je zbog iznimno visoke refleksije svjetlosti u bliskom infracrvenom spektru – za razliku od teleskopa Hubble koji koristi aluminij i magnezijev fluorid za vidljivu i ultraljubičastu svjetlost, ili pak teleskopa James Webb koji koristi zlato za veće valne duljine.

📷 NASA/Sydney Rohde
NASA/Sydney Rohde

Vrhunska preciznost izrade

Zrcalo teleskopa Roman polirano je s iznimnom preciznošću, pa prosječna neravnina na njegovoj površini iznosi tek 1,2 nanometra, što je upola manje od službenih zahtjeva misije. Slikovito prikazano, kada bi se ovo zrcalo povećalo na veličinu planeta Zemlje, spomenute izbočine bile bi visoke tek oko 0,6 centimetara. Zrcalo je izrađeno od specijalnog stakla s iznimno malenim termičkim širenjem, što sprječava njegovo savijanje pri ekstremnim promjenama temperature prilikom prelaska iz zemaljskih uvjeta u duboki svemir. Stabilnost oblika primarnog zrcala ključna je jer bi svaka promjena deformirala slike koje teleskop šalje.

Nakon uspješnih provjera, tim teleskopa Roman započeo je s "pakiranjem" opservatorija koji će krajem ovog mjeseca krenuti na put prema NASA-inom Svemirskom centru Kennedy na Floridi. Službeni datum lansiranja postavljen je za 30. kolovoza, što je osam mjeseci ranije od prvotno planiranog rasporeda. Po dolasku na Floridu, Roman će biti smješten u pogon za rukovanje opasnim teretom, gdje će inženjeri provjeriti je li transport prošao bez oštećenja te provesti finalna testiranja pod naponom i probe samog lansiranja.

📷 NASA/Jolearra Tshiteya
NASA/Jolearra Tshiteya

Pripreme za lansiranje

U tjednima koji prethode lansiranju, u spremnike teleskopa bit će utočeno oko 1.100 litara hidrazinskog goriva. Nakon toga, opservatorij će biti postavljen na adapter rakete Falcon Heavy tvrtke SpaceX, koja će ga lansirati prema njegovom odredištu – drugoj Lagrangeovoj točki (L2), udaljenoj od Zemlje otprilike četiri puta više nego Mjesec. Smjestit će se, dakle, otprilike na mjestu gdje se već više od pet godina nalazi teleskop Webb. Ta je točka jedno od mjesta gdje se poništavaju gravitacijski utjecaji Zemlje i Sunca. Nalazit će se, u odnosu na Zemlju, nasuprot Suncu i praktički će, zajedno sa Zemljom, orbitirati oko Sunca te imati otvoren pogled prema svemiru.

📷 NASA / Goddard Space Flight Center
NASA / Goddard Space Flight Center

Ova misija, koja kombinira vrlo široko vidno polje (oko 100 puta veće od onog kod Hubblea) s infracrvenim senzorima, dizajnirana je prvenstveno za istraživanje tamne energije, tamne tvari i planeta izvan našeg Sunčevog sustava. Ipak, znanstvenici ističu kako će neviđene promatračke sposobnosti teleskopa Roman pružiti praktički neograničene mogućnosti za astronome u proučavanju širokog spektra kozmičkih fenomena. NASA očekuje da će prvi prizori svemira početi stizati već nekoliko mjeseci nakon lansiranja.

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