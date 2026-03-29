Webb i Hubble udružili snage i razotkrili dosad neviđene detalje Saturna

Zajednička promatranja u različitim valnim duljinama omogućila su znanstvenicima dubinski uvid u složene atmosferske procese, oluje i legendarne prstenove Saturna prije nastupanja polarne zime

Sandro Vrbanus nedjelja, 29. ožujka 2026. u 12:10
📷 NASA, ESA, CSA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Svemirska prostranstva Sunčevog sustava ponovno su u fokusu znanstvene zajednice nakon što su NASA-ini svemirski teleskopi James Webb i Hubble udružili snage u snimanju vizualno vrlo atraktivnog planeta Saturna. Koristeći komplementarne valne duljine svjetlosti, ovi opservatoriji pružili su istraživačima dosad najdetaljniji uvid u atmosferu ovog plinovitog diva.

"Oguljeni" slojevi

Dok Hubble bilježi suptilne varijacije boja vidljive u gornjim slojevima atmosfere, Webbov infracrveni pogled prodire duboko, detektirajući kemijske spojeve i oblake na različitim visinama. Ova metoda snimanja, koju znanstvenici opisuju kao "guljenje slojeva luka", omogućuje mapiranje Saturna kao povezanog trodimenzionalnog sustava kao nikad prije.

Podaci prikupljeni 2024. godine nadopunjuju bogato naslijeđe misije Cassini, koja je sustav istraživala od 1997. do 2017. godine. Hubbleov snimak nastao je tijekom kolovoza, u sklopu dugogodišnjeg programa OPAL, dok je Webb svoje promatranje obavio nekoliko mjeseci kasnije, u studenome te godine.

Atmosferski fenomeni i oluje

Na novim snimkama ističe se dugotrajna mlazna struja, koja vijuga srednjim sjevernim širinama pod utjecajem atmosferskih valova. Tik ispod nje vidljivi su ostaci "Velike proljetne oluje" koja je bjesnila na tom planetu od 2010. do 2012. godine. Webbov infracrveni prikaz otkriva i brojne manje oluje na južnoj polutki, što Saturn čini idealnim prirodnim laboratorijem za proučavanje dinamike fluida u ekstremnim uvjetima.

Infracrveni prikaz Saturna s teleskopa James Webb otkriva njegove sjajne zaleđene prstenove i slojevitu atmosferu. Vidljivi su i mjeseci Jan, Diona i Enkelad 📷 NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Posebnu pozornost privlači poznati heksagonalni uzorak oluje na sjevernom polu, koji je prvi put uočio Voyager 1981. godine. Rubovi tog šesterokuta vidljivi su na oba snimka, što potvrđuje stabilnost velikih atmosferskih procesa. Znanstvenici ističu kako su ovo vjerojatno posljednji snimci visoke rezolucije ove strukture sve do 2040-ih godina, jer sjeverni pol uskoro ulazi u petnaestogodišnju polarnu zimu i tamu te neće biti tako dobro vidljiv.

Analiza prstenova i polova

Webbova promatranja otkrila su i specifičnu sivo-zelenu boju polova na valnoj duljini od 4,3 mikrona. Stručnjaci pretpostavljaju da je riječ o visokim slojevima aerosola koji specifično raspršuju svjetlost ili o aktivnosti aurore, uzrokovanoj interakcijom nabijenih čestica s magnetskim poljem planeta. Istodobno, Saturnovi prsteni na infracrvenim snimkama blješte iznimnim sjajem zbog visoke refleksivnosti vodenog leda od kojeg su sačinjeni.

Hubbleov prikaz Saturna u vidljivom spektru otkriva blago prugastu atmosferu planeta te njegove kultne prstenove i mjesece 📷 NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Razlike između dvaju teleskopa vidljive su i u detaljima prstenova. Dok vanjski prsten F na Webbovim snimkama izgleda oštro i tanko, na Hubbleovim tek blago sjaji. Promatranja su zabilježila planet u trenutku prijelaza iz sjevernog ljeta prema ekvinociju 2025. godine. Kako Saturn bude ulazio u južno proljeće, a potom i ljeto tijekom 2030-ih, oba će teleskopa imati sve bolji pogled na južnu hemisferu planeta.

Širi pogled na Saturn snimljen teleskopom Webb prikazuje šest Saturnovih većih mjeseca, uključujući onaj najveći, Titan, na krajnjoj lijevoj strani 📷 NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
