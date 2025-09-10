Zagonetka iz dubokog svemira: ponavljajuća provala gama-zraka zbunjuje znanstvenike

Astronomi su uz pomoć Vrlo velikog teleskopa, otkrili jedinstvenu provalu gama-zračenja koja se ponavljala tijekom jednog dana. Njezino porijeklo izvan naše galaksije čini je još zagonetnijom

Sandro Vrbanus srijeda, 10. rujna 2025. u 15:44
GRB 250702B 📷 ESO/A. Levan, A. Martin-Carrillo et al.
GRB 250702B ESO/A. Levan, A. Martin-Carrillo et al.

Astronomi su početkom srpnja zabilježili dosad neviđen svemirski događaj: provalu ili izboj gama-zraka (engl. gamma-ray burst, GRB) koja se ponovila nekoliko puta tijekom jednog dana, što je fenomen kakav nikada prije nije zabilježen. Izvor ovog iznimno snažnog zračenja lociran je izvan naše galaksije uz pomoć Vrlo velikog teleskopa (VLT) Europskog južnog opservatorija (ESO). Provale gama-zraka smatraju se najsnažnijim eksplozijama u svemiru, no niti jedan dosad poznati scenarij ne može u potpunosti objasniti ovaj novi događaj, pa njegova priroda za sada ostaje misterij.

Nikad viđeno ponavljanje

Ovaj izboj zračenja, oznake GRB 250702B, razlikuje se od svega viđenog u 50 godina promatranja, izjavio je Antonio Martin-Carrillo, astronom sa Sveučilišta u Dublinu i jedan od vodećih autora studije objavljene u časopisu The Astrophysical Journal Letters. Dok tipične provale traju od nekoliko milisekundi do nekoliko minuta, ovaj je signal trajao otprilike jedan dan.

"To je 100 do 1.000 puta dulje od većine GRB-ova", dodao je Andrew Levan, astronom sa Sveučilišta Radboud u Nizozemskoj i drugi vodeći autor studije. Najvažnije u ovom otkriću jest to što se provale gama-zraka u pravilu ne ponavljaju jer su događaji koji ih uzrokuju katastrofalni i jednokratni.

Izvan naše galaksije

Prvotno upozorenje o GRB-u stiglo je 2. srpnja od NASA-inog svemirskog teleskopa Fermi, koji je detektirao čak tri izboja zračenja iz istog izvora tijekom nekoliko sati. Naknadnom analizom otkriveno je da je izvor bio aktivan i dan ranije, što je zabilježila svemirska sonda Einstein Probe. Budući da su prva promatranja pokazivala samo približnu lokaciju u smjeru ravnine naše galaksije, prepune zvijezda, znanstvenici su se okrenuli Vrlo velikom teleskopu (VLT) kako bi precizno odredili izvor.

GRB 250702B kroz vrijeme 📷 ESO/A. Levan, A. Martin-Carrillo et al./NASA/ESA
GRB 250702B kroz vrijeme ESO/A. Levan, A. Martin-Carrillo et al./NASA/ESA

"Prije ovih opažanja, opći je osjećaj u znanstvenoj zajednici bio da GRB mora potjecati iz naše galaksije. VLT je tu paradigmu iz temelja promijenio", rekao je Levan. Koristeći kameru HAWK-I na VLT-u, tim je pronašao dokaze da se izvor nalazi u drugoj galaksiji, što je kasnije potvrdio i svemirski teleskop Hubble. "Otkrili smo nešto znatno uzbudljivije: činjenica da je ovaj objekt izvangalaktički znači da je i znatno snažniji", pojasnio je Martin-Carrillo. Procjenjuje se da se galaksija domaćin nalazi nekoliko milijardi svjetlosnih godina daleko od nas.

Misteriozno porijeklo

Kozmička pozadina događaja koji je uzrokovao ovu jedinstvenu provalu i dalje je nepoznata. Jedan od mogućih scenarija jest kolaps masivne zvijezde, no u tom bi slučaju eksplozija trajala samo nekoliko sekundi. "Ako je ovo masivna zvijezda, onda je to kolaps kakvom nikada prije nismo svjedočili", kaže Levan. Alternativno, zvijezda koju razdire crna rupa mogla bi proizvesti cjelodnevno zračenje, ali da bi se objasnila i ostala svojstva eksplozije, bila bi potrebna neobična zvijezda koju uništava još neobičnija crna rupa.

Kako bi saznali više o ovom fenomenu, tim nastavlja pratiti posljedice eksplozije različitim teleskopima, uključujući spektrograf X-shooter na VLT-u i Svemirski teleskop James Webb, u nadi da će doći do odgovora – ili pak dodatno produbiti misterij najnovijeg dugotrajnog i ponavljajućeg GRB-a.

Na kraju, uz službeno priopćenje i znanstveni rad, astronomi su obavili i dva video zapisa. Prvi pokazuje timelapse pojave GRB-a, kako ju je kroz nekoliko dana vidjela infracrvena kamera VLT-a. Drugi, fascinantniji, pokazuje "putovanje" do lokacije ove neobično duge eksplozije – video kombinira slike uhvaćene različitim teleskopima, a "zumiranje" počinje od širokokutnog pogleda na noćno nebo, pa se usmjerava i fokusira na sve manji dio, završavajući s infracrvenim prikazom GRB-a 250702B.



