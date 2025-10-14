AI radijski voditelj na YouTube Musicu ipak nije toliko loš?

YouTube Music testira vlastitu verziju AI voditelja kao konkurenciju popularnom Spotify DJ-u, a iako su korisnici u početku bili poprilično negativno nastrojeni na taj dodatak, čini se da se nekima ipak - sviđa!?!

Bug.hr utorak, 14. listopada 2025. u 06:30
📷 Foto: YouTube
Foto: YouTube

YouTube Music polako, ali sigurno pokušava sustići konkurenciju poput Spotifyja, a najnoviji korak u tom smjeru je uvođenje radijskog voditelja temeljenog na umjetnoj inteligenciji o čemu se još počelo govoriti krajem rujna. Ova značajka trenutno je dostupna samo ograničenom broju Premium beta testera u SAD-u kroz YouTube Labs inicijativu, a prve reakcije korisnika iznenađujuće su pozitivne, iako se to na početku nije očekivalo. 

Naime, kako prenosi TechRadar, kada je Spotify 2023. godine predstavio svog AI DJ-a, pokrenuo je veliku raspravu o prisutnosti umjetne inteligencije u streamingu glazbe, ali je istovremeno bio i kritiziran zbog repetitivnih preporuka i ponekad napornog glasa. YouTube Music pristupa problemu na nešto drugačiji način. Umjesto da postoji kao zasebna opcija, ikona AI voditelja pojavljuje se pored "sviđa mi se / ne sviđa mi se" gumba tijekom slušanja radijskih postaja i mikseva.

Glavna razlika u odnosu na Spotify leži u sadržaju. Dok Spotifyjev AI DJ uglavnom najavljuje sljedeći set pjesama, YouTubeov AI voditelj nudi "relevantne priče, trivijalnosti za obožavatelje i zabavne komentare" vezane uz izvođače i pjesme. Upravo taj fokus na glazbene činjenice i zanimljivosti pokazao se kao pun pogodak kod korisnika koji vole dublje zaroniti u glazbu koju slušaju.

Naravno, značajka je daleko od savršene. Najčešće kritike odnose se na neuspjele pokušaje humora i povremene činjenične netočnosti, na što je YouTube već obećao pripaziti. Kao i uvijek, postoji i dio korisnika koji jednostavno ne žele nikakve prekide, već žele samo slušati glazbu.

Comment
by u/DalekBricks from discussion
in YoutubeMusic

Ipak, ono gdje YouTubeov AI voditelj dobiva najviše pohvala jest njegova nenametljivost. Dok su se mnogi žalili da je Spotifyjev DJ previše invazivan, korisnici na Redditu ističu kako su komentari YouTubeovog voditelja prirodni i ne prekidaju tijek slušanja na iritantan način. Zanimljivo je da su korisnici pohvalili oba glasa (muški i ženski), s blagom preferencijom prema ženskom voditelju.

Međutim, unatoč iznenađujuće pozitivnom valu podrške za novu AI značajku, mnogi korisnici ističu kako YouTube Music i dalje ignorira zahtjeve za osnovnim funkcijama koje konkurencija odavno ima. Stvari poput pretraživanja unutar playlista, normalizacije glasnoće i, nevjerojatno, jedinstvene biblioteke za sve lajkane pjesme i dalje nedostaju. Također, barem zasad, čini se da se AI voditelj ne može trajno isključiti.

 



HI-FI SETUP TJEDNA

Novosti

Audio-Technica & Elipson

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi