AI radijski voditelj na YouTube Musicu ipak nije toliko loš?

YouTube Music testira vlastitu verziju AI voditelja kao konkurenciju popularnom Spotify DJ-u, a iako su korisnici u početku bili poprilično negativno nastrojeni na taj dodatak, čini se da se nekima ipak - sviđa!?!

YouTube Music polako, ali sigurno pokušava sustići konkurenciju poput Spotifyja, a najnoviji korak u tom smjeru je uvođenje radijskog voditelja temeljenog na umjetnoj inteligenciji o čemu se još počelo govoriti krajem rujna. Ova značajka trenutno je dostupna samo ograničenom broju Premium beta testera u SAD-u kroz YouTube Labs inicijativu, a prve reakcije korisnika iznenađujuće su pozitivne, iako se to na početku nije očekivalo.

Naime, kako prenosi TechRadar, kada je Spotify 2023. godine predstavio svog AI DJ-a, pokrenuo je veliku raspravu o prisutnosti umjetne inteligencije u streamingu glazbe, ali je istovremeno bio i kritiziran zbog repetitivnih preporuka i ponekad napornog glasa. YouTube Music pristupa problemu na nešto drugačiji način. Umjesto da postoji kao zasebna opcija, ikona AI voditelja pojavljuje se pored "sviđa mi se / ne sviđa mi se" gumba tijekom slušanja radijskih postaja i mikseva.

Glavna razlika u odnosu na Spotify leži u sadržaju. Dok Spotifyjev AI DJ uglavnom najavljuje sljedeći set pjesama, YouTubeov AI voditelj nudi "relevantne priče, trivijalnosti za obožavatelje i zabavne komentare" vezane uz izvođače i pjesme. Upravo taj fokus na glazbene činjenice i zanimljivosti pokazao se kao pun pogodak kod korisnika koji vole dublje zaroniti u glazbu koju slušaju.

Naravno, značajka je daleko od savršene. Najčešće kritike odnose se na neuspjele pokušaje humora i povremene činjenične netočnosti, na što je YouTube već obećao pripaziti. Kao i uvijek, postoji i dio korisnika koji jednostavno ne žele nikakve prekide, već žele samo slušati glazbu.

Ipak, ono gdje YouTubeov AI voditelj dobiva najviše pohvala jest njegova nenametljivost. Dok su se mnogi žalili da je Spotifyjev DJ previše invazivan, korisnici na Redditu ističu kako su komentari YouTubeovog voditelja prirodni i ne prekidaju tijek slušanja na iritantan način. Zanimljivo je da su korisnici pohvalili oba glasa (muški i ženski), s blagom preferencijom prema ženskom voditelju.

Međutim, unatoč iznenađujuće pozitivnom valu podrške za novu AI značajku, mnogi korisnici ističu kako YouTube Music i dalje ignorira zahtjeve za osnovnim funkcijama koje konkurencija odavno ima. Stvari poput pretraživanja unutar playlista, normalizacije glasnoće i, nevjerojatno, jedinstvene biblioteke za sve lajkane pjesme i dalje nedostaju. Također, barem zasad, čini se da se AI voditelj ne može trajno isključiti.