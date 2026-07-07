Anker i kod nas predstavio Soundcore Liberty 5 Pro i Pro Max s AI čipom i SmartScreen kućištem

Nove TWS slušalice donose hardversko-softverska poboljšanja u segmentu poništavanja buke, AI obrade zvuka i autonomije, a skuplji model opremljen je i AMOLED zaslonom na kućištu za punjenje.

Dragan Petric utorak, 7. srpnja 2026. u 06:05

Anker je na hrvatskom tržištu lansirao nove TWS bežične slušalice iz svoje audio linije, modele Soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max. Ključna hardverska novost u ovim uređajima je ugradnja namjenskog THUS AI čipa, koji je razvijen specifično za obradu govora i ambijentalnog zvuka u stvarnom vremenu. Oba modela opremljena su sustavom od ukupno deset senzora, unutar kojeg se nalazi osam mikrofona zaduženih za detekciju vanjskog šuma, kao i dodatni senzori koji prepoznaju vibracije glasa korisnika. Pomoću integriranog AI modela, sustav odvaja ljudski govor od pozadinske buke, osiguravajući stabilnu jasnoću poziva i pri nižim razinama glasnoće, što je rezultiralo i službenim Guinnessovim rekordom za najvišu ocjenu kvalitete govora u TWS kategoriji.

Soundcore Liberty 5 Pro Max
Soundcore Liberty 5 Pro Max

Za aktivno poništavanje buke koristi se nadograđeni sustav Adaptive ANC 4.0. Oslanjajući se na spomenutih osam mikrofona koji kontinuirano analiziraju akustičku situaciju s vanjske i unutarnje strane slušalica, audio podaci se procesuiraju brzinom do 384.000 puta u sekundi. To omogućuje dinamičko prilagođavanje razine izolacije u širokom frekvencijskom rasponu, koji pokriva niske frekvencije motora, ali i srednje te visoke frekvencije ljudskih glasova. Prema navodima proizvođača, ovakva implementacija pruža do dvostruko učinkovitije poništavanje buke u usporedbi s prethodnom generacijom, a korisnicima su na raspolaganju standardni Transparency način rada te Easy Chat funkcija za brzu interakciju.

Glavna diferencijacija između dva modela očituje se u kućištu naprednije verzije Liberty 5 Pro Max, koje je opremljeno 1,78-inčnim AMOLED zaslonom nazvanim SmartScreen. Ovo pametno kućište omogućuje samostalno snimanje sastanaka bez potrebe za spajanjem s pametnim telefonom ili računalom, nakon čega pripadajuća aplikacija automatizirano kreira transkript teksta, identificira govornike i izdvaja ključne zadatke.

Soundcore Liberty 5 Pro
Soundcore Liberty 5 Pro

Značajka AI prijevoda podržana je na oba uređaja, s tim da Pro Max dopušta njezino izravno korištenje preko kućišta, premda sama funkcionalnost i njezina preciznost ovise o jeziku i regionalnom tržištu. Na razini reprodukcije, slušalice koriste HearID 5.0 sustav za personalizaciju ekvilajzera preko testa sluha te AI algoritam koji rekonstruira do 65% kvalitete zvuka izgubljene uslijed Bluetooth kompresije.

U pogledu povezivosti, implementirani su Bluetooth 6.1 standard s podrškom za LDAC Hi-Res Wireless audio format te mogućnost istovremenog multipoint spajanja s do tri uređaja. Sustav glasovnog upravljanja prepoznaje 20 predefiniranih naredbi uz deklarirano vrijeme odaziva od 0,91 sekunde, a integrirani su i Apple Find My te Google Fast Pair protokoli. Slušalice posjeduju IP55 certifikat otpornosti na prodor vode i prašine. Autonomija baterije iznosi do 6,5 sati kontinuirane reprodukcije s uključenim ANC-om, odnosno do ukupno 28 sati kada se uračuna kapacitet kućišta za punjenje.

Soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max od danas su dostupni na hrvatskom tržištu. Mogu se pronaći na službenoj Anker web stranici te na stranicama ovlaštenih partnera Links i Svijet medija za Liberty 5 Pro, odnosno na službenoj Anker web stranici te stranicama partnera Links i Svijet medija za Liberty 5 Pro Max.

Preporučena maloprodajna cijena za model Liberty 5 Pro iznosi 187,99 eura, dok napredniji Liberty 5 Pro Max stoji 260,99 eura.

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