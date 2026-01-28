Canvas HiFi od sada je dostupan za kupnju i na hrvatskom tržištu

Canvas HiFi nastao je iz domišljatosti dvojice osnivača, tehničkog direktora Kima Neeper Rasmussena i izvršnog direktora Lausta Nielsena, a sada se može kupiti i kod nas u Sonus Artu

Danski audio brend Canvas HiFi službeno je započeo prodaju svojih istoimenih sustava u Hrvatskoj. Domaći će kupci tako moći kupiti HiFi rješenje osmišljeno za montažu uz televizor, koje kombinira višekanalni zvuk, minimalistički dizajn i jednostavno se može integrirati u postojeće kućne sustave.

Naime, sustav se montira neposredno ispod ili uz televizor, a zahvaljujući izmjenjivim prednjim panelima od tkanine ili drva, moguće ga je vizualno prilagoditi prostoru. Kako to točno izgleda, pogledajte u nastavku.

Foto: Canvas HiFi

Jedna od ključnih značajki sustava je podrška za tehnologiju Bacch 3D, koju je razvio profesor Edgar Choueiri sa Sveučilišta Princeton. Tehnologija digitalnom obradom smanjuje preslušavanje između kanala i omogućuje izraženiju prostornu stereo sliku, bez potrebe za klasičnim razmještajem zvučnika po prostoriji

Osim toga, Canvas HiFi podržava povezivanje s televizorima putem HDMI-ja, kao i Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify, Tidal i Roon. Ima i optičke te analogne ulaze, što omogućuje povezivanje dodatnih izvora zvuka, kao što su, primjerice, gramofoni. Sustav se također može prilagoditi putem aplikacije na iOS-u i Androidu.

Foto: Canvas HiFi

Canvas HiFi dostupan je na webshopu Sonus Arta te u trgovini na adresi Šarengradska 1 u Zagrebu.