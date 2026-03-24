Denon predstavio novu liniju svojih popularnih multiroom zvučnika Home

Denon je osvježio svoju Denon Home liniju bežičnih zvučnika, predstavivši tri nova modela – Home 200, Home 400 i Home 600 – koji ciljaju na korisnike koji žele kvalitetan multiroom zvuk, a bez uobičajenih komplikacija oko instalacije i povezivanja. Riječ je o evoluciji postojeće platforme, s naglaskom na bolju integraciju u životni prostor i dodatno poboljšanje akustičkih performansi.

Sva tri modela dijele zajedničku filozofiju: minimalistički dizajn, kvalitetni materijali i jednostavno korištenje kroz HEOS ekosustav odnosnu aplikaciju. Denon i dalje igra na kartu “nevidljive tehnologije” – zvučnici su zamišljeni kao dio interijera, a ne kao dominantan tehnološki objekt, što je vidljivo i kroz izbor završnih obrada (Stone i Charcoal) te kombinaciju tkanine, aluminija i mekanih dodirnih površina novih zvučnika.

Tri veličine zvučnika za tri različita tipa prostorija

Najmanji model, Denon Home 200, koristi konfiguraciju s tri drivera i tri pojačala te je namijenjen manjim prostorima, ali uz ambiciju da ponudi “veći” zvuk nego što dimenzije sugeriraju. Home 400 podiže stvari na višu razinu s ukupno šest drivera i dodatnim jedinicama usmjerenim prema gore, čime pokušava proširiti zvučnu sliku i dodati dojam prostornosti. Na vrhu ponude nalazi se Home 600, koji nudi kompleksniju konfiguraciju zvučničkih jedinica i dva suprotno postavljena 6,5-inčna woofera, čime očito cilja na vrlo konkretan bas i ispunjavanje većih prostora bogatim zvukom.

Zanimljiv dodatak kroz cijelu novu liniju zvučnika jest podrška za Dolby Atmos Music, što znači da Denon pokušava uhvatiti korak s trendom prostornog streaminga glazbe. Koliko će to u praksi donijeti koristi ovisit će ponajviše o dostupnosti sadržaja i stvarnoj implementaciji.

S funkcionalne strane, Denon Home ostaje vjeran multiroom platformi HEOS. Sustav podržava povezivanje do 64 uređaja kroz 32 zone, uključujući kompatibilne AV receivere i druge HEOS proizvode s potpisom Denona i Marantza, što omogućuje klasični multiroom scenarij - da ista glazba svira u cijelom domu, ili da puštamo različite sadržaje u svakoj prostoriji. Podržani su i popularni servisi poput Tidala, Amazon Music HD-a i Qobuza, uz urednu reprodukciju hi-res materijala.

Što se tiče povezivosti, novi modeli nude Wi-Fi, Bluetooth, USB-C i analogni ulaz, što je očekivano u ovoj klasi i daje određenu fleksibilnost, iako je jasno da je fokus na bežičnom korištenju. Žično umrežavanje sada se izvodi putem odgovarajućeg USB-C adaptera.

Novi zvučnici Denon Home dostupni su od danas na hrvatskom tržištu, a mogu se kupiti u Sonus Artu. Cijene su postavljene na 349 eura za Home 200, 499 eura za Home 400 i 699 eura za Home 600, čime Denon ostaje u segmentu visokokvalitetnih bežičnih multiroom rješenja, uz direktnu konkurenciju etabliranim igračima poput Sonosa i Bluesounda.