Koliko kablovi stvarno utječu na kvalitetu zvuka?

Pružaju li skuplji kablovi bolji i bogatiji zvuk? Pa i da i ne. Pogledajmo što kaže znanost, a što kaže realnost

Bug.hr nedjelja, 26. listopada 2025. u 06:30
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Audiofili dobro znaju da malo koja tema izaziva toliko polarizirane rasprave kao što su kabeli za zvučnike. S jedne strane su skeptici koji tvrde da je svaka percipirana razlika između kabela od 5 eura i onog od 500 eura puki placebo, marketinški trik usporediv s prodajom magle. S druge strane stoje audiofili koji se kunu u dramatična poboljšanja zvuka koja pripisuju svojim skupocjenim, egzotičnim kabelima. Istina je, kao i obično, negdje u sredini, ali znatno bliže znanosti nego marketinškim obećanjima.

Što kaže znanost?

Donedavno se debata uglavnom svodila na subjektivne testove slušanja, no nedavna znanstvena studija profesora Milinda Kunchura sa Sveučilišta u Južnoj Karolini unijela je objektivne podatke u ovu raspravu. Kunchur je, umjesto oslanjanja na "zlatne uši", proveo niz preciznih mjerenja na tri vrste kabela: generičkom (ispod 5 eura), srednje klase (~50 eura) i high-end modelu (~500 eura). Rezultati su nedvosmisleni - mjerljive razlike postoje.

Studija je pokazala jasne disparitete u ključnim električnim svojstvima. Dok su razlike u otporu (R) i induktivnosti (L) bile minimalne, kapacitivnost (C) je pokazala velike varijacije, posebno kod jeftinijih kabela. Skuplji kabeli pokazali su manje refleksije signala, brži prijenos i, što je važno, značajno nižu razinu prikupljene buke iz okoline. Zaključak studije je jasan - konstrukcija i materijali kabela imaju mjerljiv utjecaj na električni signal koji putuje od pojačala do zvučnika.

Mjerljivo nije nužno i čujno

No, ovdje priča dobiva zaplet. Kritičari, poput Amira Majidimehra s utjecajnog portala Audio Science Review, tvrde da, iako su te razlike mjerljive, one ne moraju nužno rezultirati čujnim poboljšanjima. Glavni argument jest da se mnoge od tih izmjerenih anomalija događaju na frekvencijama daleko izvan ljudskog slušnog opsega (20 Hz do 20 kHz) ili su toliko male da ih ljudsko uho jednostavno ne može registrirati.

Na primjer, tvrdnje o "rezonanciji kabela" na audio frekvencijama znanstveno su neutemeljene; izračuni pokazuju da bi tipičan kabel za zvučnike rezonirao tek na frekvencijama iznad 2 MHz, što je stotinu puta više od gornje granice našeg sluha. Slično vrijedi i za takozvani "skin efekt", pojavu gdje struja viših frekvencija putuje bliže površini vodiča.

Dakle, iako je fenomen stvaran, njegov utjecaj u audio spektru je zanemariv. U konačnici, razina buke koju skuplji kabeli bolje odbijaju i dalje je vjerojatno daleko ispod praga čujnosti u tipičnom kućnom okruženju.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Tu na scenu stupa moćna psihologija. Placebo efekt i potvrdna pristranost igraju ogromnu ulogu. Kada investirate značajnu svotu novca u komponentu za koju vam je rečeno da će "otvoriti zvuk", vaš mozak aktivno traži potvrdu te investicije. Čujete poboljšanje jer ga želite i očekujete čuti. Mnogi proizvođači egzotičnih kabela, svjesno ili nesvjesno, koriste upravo taj psihološki mehanizam, baš kao i prodavači "čudotvornih" lijekova u prošlosti. Tvrdnje o "dramatičnim poboljšanjima" i potrebi za "usviravanjem" kabela stotinama sati nemaju znanstvenu podlogu, ali zvuče uvjerljivo onima koji traže sveti gral savršenog zvuka.

Kada se isplati investirati, a kada je to bacanje novca?

Znači li to da su svi kabeli isti? Ne baš. Kvaliteta izrade je bitna za dugotrajnost i pouzdanost. Dobro napravljen kabel s kvalitetnim konektorima i solidnom izolacijom trajat će duže i biti otporniji na fizička oštećenja. No, kada govorimo isključivo o kvaliteti zvuka, pravila su prilično jednostavna. Ulaganje u deblje kabele (nižeg AWG broja) ima smisla isključivo ako imate vrlo duge kabelske rute, recimo preko 15 metara. Na takvim udaljenostima, niži otpor debljeg kabela osigurat će manji gubitak snage. Također, ako se vaš sustav nalazi u okruženju s visokom razinom elektromagnetskih smetnji (blizina routera, energetskih kabela), dobro oklopljeni kabel može spriječiti neželjeni šum.

Za veliku većinu kućnih audio sustava, gdje su kabeli dugi nekoliko metara, dobro izrađen kabel od čistog bakra, odgovarajućeg presjeka, pružit će 99,9 posto performansi najskupljih modela na tržištu. Novac koji biste potrošili na nadogradnju s takvog kabela na egzotični model od nekoliko stotina eura neusporedivo je pametnije uložiti u ono što zaista stvara zvučnu razliku - bolje zvučnike, kvalitetnije pojačalo ili, što se najčešće zanemaruje, akustičku obradu prostorije.

