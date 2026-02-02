Novi Sonos Amp Multi cilja na profesionalne instalacije i velike audio sustave

Sonos je predstavio Amp Multi, profesionalni višekanalni streaming pojačalo namijenjeno složenijim višezonskim audio instalacijama u većim stambenim prostorima i komercijalnim objektima

Prema riječima proizvođača, višekanalno pojačalo Sonos Amp Multi razvijeno je u suradnji s instalaterima, s ciljem pojednostavljenja kompleksnih sustava ozvučenja, a bez odricanja od jednostavnosti korištenja, na kojoj je Sonos izgradio ime. Amp Multi raspolaže s osam pojačanih izlaza snage 125 W pri 8 Ω, koji se mogu konfigurirati u do četiri neovisne zone, uz mogućnost daljnjeg proširenja dodavanjem novih jedinica.

Amp Multi ima osam kanala, a može upravljati s tri zvučnika po kanalu

Svaki izlaz može pogoniti do tri Sonos Architectural zvučnika, što znači da jedan uređaj može upravljati s ukupno 24 zvučnika. Arhitektura omogućuje slobodno dodjeljivanje izlaza zonama, pa instalateri mogu prilagođavati sustav bez dodatnog ožičenja ili promjena infrastrukture.

Na hardverskoj razini Amp Multi koristi GaN napajanje i Class-D pojačalo s takozvanom post-filter feedback tehnologijom, što omogućuje visoku učinkovitost, stabilan rad i nisku razinu zagrijavanja. Zahvaljujući pasivnom hlađenju, uređaj je u radu bešuman, što je posebno važno u stambenim prostorima.

Amp Multi pridružuje se Sonosovom pojačalu Amp, namijenjenom pokretanju jednog para pasivnih zvučnika, te Portu, mrežnom streameru, koji bilo kojem klasičnom hi-fi sustavu dodaje mogućnost integracije u Sonosov multiroom

Poseban naglasak stavljen je na jednostavnost instalacije i konfiguracije. Svaka jedinica emitira jedinstveni zvučni signal koji se aktivira iz Sonos aplikacije, čime se izbjegava ručni unos PIN-a. Kroz aplikaciju je moguće upravljati zonama, izvorima i izlazima iz jednog sučelja, stoga će se vlasnici Amp Multija nalaziti u poznatom okružju.

Za profesionalce su dostupni i napredni alati za podešavanje zvuka. Sustav ProTune nudi desetopojasni parametarski EQ te kontrolu pojačanja, širine i kašnjenja signala po izlazu, dok funkcija Optimize Sonos Speakers donosi detaljne DSP profile za arhitektonske zvučnike.

Konstrukcijski je Amp Multi izveden tako da se može ugraditi u serverske ormare (2U)

Amp Multi je prilagođen ugradnji u tehničke i serverske ormare. Kućište visine 1,5U u kombinaciji s posebnim 2U nosačem ostavlja ventilacijski prostor između jedinica, bez potrebe za dodatnim panelima. Ravna stražnja strana i uvučeni konektori dodatno olakšavaju montažu i održavanje urednog rasporeda kabela .

Iz Sonosa ističu da je Amp Multi zamišljen kao nadogradnja postojećeg Sonos Ampa, ali za projekte većeg opsega, poput višekatnih kuća, otvorenih prostora ili poslovnih objekata, gdje postoji potreba za skalabilnošću.

Amp Multi bit će dostupan u Hrvatskoj putem ovlaštenih Sonos instalacijskih partnera u narednim mjesecima. Službeno predstavljanje pred širom profesionalnom publikom imat će na sajmu Integrated Systems Europe 2026, koji se održava od 3. do 6. veljače u Barceloni.