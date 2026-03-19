Spotify uvodi novu značajku za kvalitetniju reprodukciju zvuka na Windowsima

Spotify korisnicima na Windowsima donosi Exclusive Mode koji omogućuje bit-perfect reprodukciju i maksimalnu kvalitetu zvuka

Spotify je predstavio novu audiofilsku značajku Exclusive Mode za korisnike Windowsa koja donosi osjetno kvalitetniju reprodukciju zvuka. Riječ je o značajki koja aplikaciji daje potpunu kontrolu nad audio obradom na računalu, čime se izbjegavaju određene intervencije sustava poput resampliranja, miješanja sa sistemskim zvukovima ili promjena glasnoće.

Iz Spotifyja ističu da uključivanjem ove opcije korisnici dobivaju takozvanu “bit-perfect” reprodukciju, odnosno zvuk koji ostaje neizmijenjen od izvora do izlaza, što će, pretpostavljamo, posebno pozdraviti audiofili.

Exclusive Mode trenutno je dostupan isključivo pretplatnicima na Spotify Premium koji koriste Windows,e dok je podrška za macOS najavljena za neko od budućih ažuriranja. Za aktivaciju značajke, potrebno je u postavkama aplikacije otvoriti izbornik Playback, odabrati željeni audio uređaj te uključiti opciju Exclusive Mode.

No, iz Spotifya napominju da tijekom uključenog Exclusive Modea neće raditi zvuk iz drugih aplikacija, a onemogućene su i neke Spotifyeve postojeće značajke poput automixa i crossfadea.