We Are Rewind predstavio retro boombox s modernim funkcijama

Odmah se može vidjeti da se GB-001 vizualno oslanja na estetiku klasičnih boomboxova iz 80-ih, ali kombinira to s modernom funkcijama poput mogućnosti povezivanja preko Bluetootha

Francuska tvrtka specijalizirana za audio opremu retro stilu, We Are Rewind, predstavila je GB-001, boombox koji kombinira klasični kasetofon s modernim, bežičnim funkcijama. Ovaj uređaj reproducira i snima kasete tipa I i II te ima Bluetooth 5.4 za bežičnu reprodukciju glazbe.

Ima četiri Hi-Fi zvučnika ukupne snage od 104 W, dva niskotonca i dva visokotoncam, čime se pokriva cijeli frekvencijski raspon. Na prednjoj strani nalaze se i analogni VU metri s pozadinskim osvjetljenjem koji prikazuju razine signala, a treba napomenuti i da su tu ručne kontrole za podešavanje basa, visokih tonova i balansa.

Mehanizam kasetofona temelji se na motoru čija se brzina može podesiti radi stabilnije reprodukcije, a osim reprodukcije i snimanja na kasetu, dostupan je i ulaz za mikrofon na kojeg se može spojiti i gitara. Uređaj podržava snimanje s mikrofona izravno na traku, što omogućuje izradu vlastitih demo snimki.

GB-001 Foto: We Are Rewind

Nadalje, GB-001 ima kućište od metala i plastike, s preklopnom ručkom za nošenje. Dimenzije iznose 506 × 251 × 179 mm, a težina je gotovo 7 kg. Iz tvrtke napominju da ugrađena baterija kapaciteta 3.000 mAh omogućuje oko 10 sati rada kada se koristi kasetofon i do 15 sati preko AUX-a. Baterija je pritom i zamjenjiva.

Od ostalih značajki, istaknimo i da GB-001 može poslužiti i kao uređaj za karaoke, jer omogućuje spajanje dva bežična mikrofona preko Bluetootha. Cijena ovog boomboxa iznosi 450 eura, a više informacija dostupno je na stranici proizvođača.