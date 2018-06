Bežično punjenje automobila zrelo za tržište

Bavarska tvornica (motora) automobila svima znana kao BMW već neko vrijeme ima takozvani "i" odjel zadužen za sve električno i hibridno. Ovih dana saznajemo kako je upravo "i" odjel najavio početak prodaje, točnije iznajmljivanja opreme za bežično punjenje automobila s hibridnim pogonom. Već dulje vrijeme smo znali za prototipe ovakve opreme, ali sada je ona stasala i spremna je za krajnje korisnike. Iz početka će mogućnost najma (lizinga) ove opreme postojati samo u Njemačkoj i to za vlasnike modela BMW 530e iPerformance.

Samo ostavite punjač ispred kuće i dovezete se do njega na kraju dana, ako ga tu nađete

Sustav koji koristi indukcijsko punjenje kroz elektromagnetsko polje kako bi napunio visokonaponske baterije bez korištenja kablova nakon Njemačke će biti dostupa i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu te Kini. Prednost koja je jasna bez objašnjavanja dolazi u vidu manje angažmana oko punjenje, dakle vozač punjenje započinje tako da vozilo parkira iznad baznog dijela na tlu, a prekida ga tako da se jednostavno odveze. Potreba za vađenjem odgovarajućih kablova, spajanja automobila i punjača te kasnijeg isključivanja i spremanja kablova stvar je (nedavne) prošlosti.

Sustav uključuje GroundPad, CarPad te odgovarajuću izolaciju koja štiti automobil i putnike od elektromagnetskog zračenja

Ideja je baznu stanicu za punjenje nazvanu GroundPad postaviti tamo gdje vozač najčešće parkira automobil, bilo da je riječ o garaži, službenom parkingu ili parkirnom mjestu pred kućom. Iz BMW-a tvrde da je GroundPad vodootporan te da mu ne smetaju gotovo nikakvi vremenski uvjeti. Uz ovu komponentu, sustav uključuje i CarPad, jasno prijemnik za induktivno punjenje koji se ugrađuje na automobil uz odgovarajuću izolaciju koja opremu i putnike u automobilu štiti od elektromagnetskog zračenja.

Bogata oprema modela 530e Performance uključuje i kamere koje pomažu pri "gađanju" GroundPada

Punjenje počinje automatski kada je vozilo na odgovarajućoj poziciji iznad GroundPad komponente s tim da kamere pomažu prilikom navođenja u pravu poziciju. Predviđena udaljenost između Ground i CarPad komponenti je osam centimetara s tim da odstupanje do optimalne pozicije može iznositi do sedam centimetara uzdužno te 14 cm po poprečnoj osi. Sustav može puniti baterije snagom od 3,2 kW što za aktualni model 530e Performance znači da tri i pol sata punjenja daju 85% napunjenosti baterija. Komunikacija između vozila i GroundPad modula ostvaruje se preko sigurne Wi-Fi veze, a da li to pomaže ako netko ukrade vaš GroundPad zbog sekundarnih sirovina saznati ćemo kad ova tehnologija postane dostupna na više tržišta od za sada navedenih.