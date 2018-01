BMW stavlja naglasak na indukcijsko punjenje automobila

Njemački BMW još je prošle godine predstavio "podložak" za bežično indukcijsko punjenje baterija na električnim automobilima, no tada su najavili kako bi do značajnije tržišne zastupljenosti ovog rješenja moglo proći više godina. No, na sajmu automobila koji se upravo održava u Detroitu objavili su kako će svoju tehnologiju već ove godine učiniti dostupnom na tržištu SAD-a.

Do sada je ova tehnologija bila dostupna samo u Europi

BMW-ovo rješenje za bežično punjenje baterija na automobilima sastoji se od stanice (charging pad) koja se postavlja na pod garaže i uključuje u struju. Sve što treba učiniti kako bi se automobil preko nje punio jest parkirati ga točno iznad ovog podloška, pri čemu vozaču pomažu upute na ugrađenom infotainment zaslonu. Kada se vozilo ugasi, stanica počinje indukcijski puniti bateriju. Kada je ona potpuno prazna na ovaj se način može napuniti za samo 3 i pol sata.

Trenutačno BMW omogućava ovaj način punjenja na samo jednom svojem automobilu, modelu 530e iPerformance koji je tzv. plug-in hibrid. Sada je najavljeno da će ista tehnologija tijekom ove godine stići i u SAD s modelom 550e iPerformance. Cijena ovog bežičnog 3,2 kilovatnog punjača za sada nije objavljena.