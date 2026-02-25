Tehnološka ofenziva BYD-a u Hrvatskoj: pet novih modela uz posebne pogodnosti

BYD je službeno predstavio predstavio ATTO 2 DM-i, ATTO 2 Comfort, SEALION 5 DM-i te SEAL 6 DM-i i SEAL 6 DM-i Touring stavljajući fokus na naprednu hibridnu tehnologiju i pristupačnost e-mobilnosti

Bug.hr srijeda, 25. veljače 2026. u 10:33
📷 Vedran Metelko
Vedran Metelko

Kineski BYD, vodeći svjetski proizvođač vozila nove energije, održao je u zagrebačkoj Laubi službeno predstavljanje pet novih modela namijenjenih hrvatskom tržištu. Pred brojnim medijima i partnerima debitirali su potpuno električni ATTO 2 Comfort te četiri modela s plug-in hibridnim pogonom: ATTO 2 DM-i, SEALION 5 DM-i, SEAL 6 DM-i te njegova karavanska izvedba SEAL 6 DM-i Touring.

Preko hibrida do struje

Ovaj potez označava snažan nastavak širenja brenda koji je na hrvatsko tržište ušao prošle godine, a koji je nedavno bio i službeni auto partner Bug Future Showa, gdje se predstavio i našoj publici. Uz nove modele, BYD je najavio i suradnju s pjevačem Jakovom Jozinovićem, potvrđujući strategiju jačanja lokalne prisutnosti i širenja prodajno-servisne mreže u regiji. Fokus proizvođača ostaje na visokoj učinkovitosti i smanjenju troškova korištenja kroz inovativna tehnološka rješenja.

David Kušanić, zamjenik direktora za Hrvatsku i Sloveniju, istaknuo je kako je hrvatsko tržište, unatoč svojoj veličini, od strateške važnosti za dugoročni razvoj brenda. Ključni adut novih modela je Super DM (Dual Mode) tehnologija, rezultat gotovo dva desetljeća iskustva u elektrifikaciji. Strategija se temelji na plug-in hibridima (PHEV) kao prirodnom koraku prema potpunoj elektrifikaciji, nudeći vozačima sigurnost na dugim relacijama uz svakodnevnu vožnju na struju.

David Kušanić &#128247; Vedran Metelko

Obiteljska i poslovna rješenja

Tehnološki predvodnik u električnom segmentu, ATTO 2 Comfort, dolazi s blade baterijom kapaciteta 64,8 kWh koja omogućuje doseg do 430 km. Zahvaljujući brzom punjenju snage 155 kW, baterija se od 30% do 80% kapaciteta puni za otprilike 19 minuta. S druge strane, hibridna izvedba ATTO 2 DM-i nudi kombinirani doseg do 1.000 km, ciljajući na korisnike koji traže maksimalnu fleksibilnost bez kompromisa u performansama.

Za obiteljske potrebe BYD je pripremio SEALION 5 DM-i, koji se pozicionira kao izravna alternativa konvencionalnim SUV vozilima uz drastično niže uporabne troškove. Posebnu pozornost privukao je model SEAL 6 DM-i, koji po prvi put na europskom tržištu dolazi u Touring (karavanskoj) verziji. Uz prtljažnik obujma do 1.535 litara, ovaj model D-segmenta spaja prostranost i štedljivi hibridni pogon prilagođen poslovnim i privatnim korisnicima.

&#128247; Vedran Metelko

"Naši modeli konkurentni su na tržištu ne samo tehnološki, već i cjenovno, čime želimo ovu vrstu vozila učiniti dostupnima širokom krugu kupaca. Naša je ambicija aktivno sudjelovati u transformaciji mobilnosti u Hrvatskoj, potaknuti širu primjenu vozila nove energije i dugoročno graditi poziciju BYD-a kao tehnološkog lidera i pouzdanog partnera tržišta", dodao je Kušanić

Povodom lansiranja novih modela, osigurane su posebne promotivne cijene za sve novitete, s popustima do čak 4.500 eura. Dodatni poticaj kupcima predstavlja i pogodnost u obliku GreenWay kartice za punjenje u vrijednosti od 500 eura, čime se dodatno olakšava prijelaz na vozila nove energije.

