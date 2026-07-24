Airbus i Qantas obavili test najduljeg putničkog leta na svijetu

Prvi Airbus A350-1000ULR sletio je u Melbourne u okviru testne kampanje za Qantasov Project Sunrise, najavljujući izravne letove između Sydneya i Londona koji kreću u listopadu 2027. godine

Australska zrakoplovna kompanija Qantas obavila je prvi dugotrajni pokusni let svojeg zrakoplova Airbus A350-1000ULR, projektiranoga za najduže komercijalne letove na svijetu. Pokusni je let obavljen u sklopu Qantasovog projekta Project Sunrise, a zrakoplov je sletio je u petak, 24. srpnja, na australsko tlo u Melbourneu.

Pripreme za let Sydney-London

Do tamo je stigao nakon opsežnog testnog leta iz Airbusovog proizvodnog pogona u Toulouseu, čime je ostvarena važna prekretnica u sklopu projekta. Od listopada 2027. godine zrakoplovi ovog tipa održavat će prve izravne linije bez stajanja između Sydneya i Londona, što će postati najdulja putnička zrakoplovna ruta na svijetu.

Testni let iz Francuske izvela su četiri Airbusova pokusna pilota i pet inženjera letenja koji su provjeravali rad svih sustava zrakoplova. Među njima je i dodatni spremnik za gorivo kapaciteta 20.000 litara, koji omogućuje komercijalne letove bez stajanja u trajanju do 22 sata. Povratni let za Toulouse zakazan je za ponedjeljak, a Airbusovoj posadi u kokpitu pridružit će se i dva Qantasova pilota.

Priprema flote

Ovaj je zrakoplov svoj prvi let obavio 2. lipnja 2026. godine, nakon čega su Airbusovi stručni timovi u Toulouseu proveli opsežna ispitivanja na zemlji i u zraku, uključujući i redizajnirani sustav za gorivo. U isto vrijeme, na Airbusovoj traci za završnu montažu traje izrada prvog zrakoplova u vizualnom identitetu Qantasa, koji nosi ime Vega. Zrakoplov Vega bit će prvi iz serije Project Sunrise isporučen Qantasu, što je planirano za travanj 2027. godine.

Nove izravne linije između Sydneya i Londona skratit će putovanje za do četiri sata u usporedbi s najbržim letovima koji danas uključuju barem jedno stajanje. Ovi ultradugi letovi prometovat će uz postojeće Qantasove linije Perth-London i Sydney-Singapur-London. Prodaja karata za prve izravne letove započet će u veljači 2027. godine, a Airbus će Qantasu ukupno isporučiti 12 primjeraka modela A350-1000ULR, konfiguriranih sa 238 sjedala raspoređenih u putničke kabine s četiri razreda.

Dobrobit putnika

Možda se pitate kako se očekuje da će putnici podnijeti tako duge izravne letove, odnosno kako će izdržati do 22 sata u zrakoplovu. To se pitao i Qantas, koji je u suradnji sa znanstvenicima iz Centra Charles Perkins sa Sveučilišta u Sydneyju osmislio program dobrobiti u nekoliko točaka.

U zrakoplovima će biti ugrađena posebna zona za opuštanje i istezanje. Svim putnicima, neovisno o razredu u kojem putuju, na raspolaganju je prostor smješten između premium ekonomske i ekonomske kabine. Zona je opremljena rukohvatima za istezanje, velikim zaslonima s vođenim vježbama za poticanje cirkulacije te postajom za samoposluživanje sa zdravim grickalicama i napitcima za hidrataciju.

Kabine zrakoplova opremljene su dinamičkim sustavom rasvjete koji simulira izlazak i zalazak sunca te pratite cirkadijalni ritam, kako bi se tijelo postupno prilagodilo vremenskoj zoni odredišta i smanjio utjecaj jet laga. Dodatno, Airbus A350-1000ULR konfiguriran je za samo 238 putnika (znatno manje od standardnih 350–410 sjedala za taj tip zrakoplova), čime se osigurava više prostora za svakog putnika i lakše kretanje kroz kabinu. Naposlijetku, jelovnik i raspored posluživanja obroka znanstveno su prilagođeni za smanjenje umora i održavanje hidracije, dok moderni sustavi klimatizacije održavaju optimalan tlak i vlažnost zraka u kabini.