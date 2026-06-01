Airbus integrira napredne AI modele Mistrala u sve segmente poslovanja

Europski proizvođač zrakoplova Airbus i francuska kompanija Mistral AI pokrenuli su suradnju s ciljem integracije etičkih i sigurnih AI modela u sve segmente proizvodnje, dizajna i vojnih aplikacija

Europski zrakoplovni koncern Airbus potpisao je sporazum o strateškom partnerstvu s tvrtkom Mistral AI, jednim od europskih lidera u području umjetne inteligencije. Ova suradnja usmjerena je na implementaciju naprednih, etičkih i pouzdanih AI sustava u same temelje Airbusovih operacija i procesa te obuhvaća sve segmente poslovanja – od početnog dizajna do operativnih sposobnosti unutar samih letjelica. Partnerstvo će proširiti upotrebu umjetne inteligencije kroz komercijalne zrakoplove, helikoptere, kao i kroz obrambene i svemirske aktivnosti kompanije.

Lokalno izvođenje zbog sigurnosti

Prilikom implementacije ovih tehnologija, Airbus se obvezao na strogo poštivanje sigurnosnih zahtjeva i načela suvereniteta. To se prvenstveno odnosi na kritične, visokopovjerljive i vojne svemirske primjene. Airbus će preuzeti licence za cjelokupan paket proizvoda tvrtke Mistral AI, što će im omogućiti implementaciju modela unutar vlastitih lokalnih mreža, u provjerenim cloud sustavima ili na drugim lokacijama koje najbolje odgovaraju potrebama Airbusa i njegovih klijenata.

Zahvaljujući modelima visokih performansi i podršci stručnjaka iz Mistral AI-ja, Airbus gradi temelje potrebne za pokretanje sadašnjih i budućih proizvoda i usluga s nadom da će integrirani AI sustavi ubrzati inovacije i pridonijeti povećanju sigurnosti letenja. Suradnja također jamči Airbusu izravan pristup vodećim istraživačima Mistral AI-ja te mogućnost utjecaja na budući razvojni put njihovih proizvoda. To će omogućiti stvaranje prilagođenih rješenja za složene izazove u zrakoplovnom sektoru. Sličan ugovor s kompanijom Mistral AI nedavno je potpisala i BMW Grupa.

Primjena u praksi

U sklopu industrijskih operacija, fokus je stavljen na pojednostavljenje složenih radnih procesa, s posebnim naglaskom na automatizaciju izrade tehničke dokumentacije za komercijalne zrakoplove i helikoptere. Na području inženjeringa i dizajna, AI modeli koristit će se za ubrzavanje inovacijskih i dizajnerskih ciklusa putem simulacija, kao što je optimizacija dijelova zrakoplova. Sustavi će također pružati izravnu podršku inženjerima tijekom faza razvoja, testiranja i certifikacije.

Naposljetku, partnerstvo obuhvaća i razvoj proizvoda sljedeće generacije kroz istraživanje implementacije AI modela na samoj paleti svemirskih letjelica i zrakoplova. Ova tehnologija, poznata kao "edge AI", koristit će se za aplikacije poput automatskog prepoznavanja objekata, što bi trebalo poboljšati situacijsku svjesnost i sigurnost letenja. Za potrebe suverenih obrambenih aplikacija, sustavi će podržavati specifične vojne zahtjeve, uključujući kibernetičke istrage i pomoć pri programiranju, i to kroz visoko sigurne lokalne instalacije.