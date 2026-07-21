Archer predstavio Thunder, hibridnu letjelicu za vojne i komercijalne misije

Startup za zračne taksije Archer Aviation, u partnerstvu s tehnološkom tvrtkom Anduril, predstavio je Thunder, hibridnu VTOL letjelicu namijenjenu vojnim i komercijalnim operacijama

Bug.hr utorak, 21. srpnja 2026. u 06:30
📷 Foto: Archer
Foto: Archer

Električno zrakoplovstvo, sektor koji je donedavno bio sinonim za futurističke vizije gradskog prijevoza, polako napušta svoje početne okvire. Proizvođači sve jasnije shvaćaju da put do profitabilnosti možda nije isključivo u prijevozu putnika iznad prometnih gužvi. Najnoviji primjer ovog strateškog zaokreta dolazi iz tvrtke Archer Aviation, jednog od vodećih startupa za razvoj zračnih taksija, koji je upravo pokazao da budućnost njihovih letjelica leži i na nebu iznad bojišta.

U suradnji s obrambenom tehnološkom tvrtkom Anduril, Archer je na zrakoplovnoj izložbi Farnborough u Engleskoj predstavio novu letjelicu pod imenom Thunder. Iako je platforma dizajnirana za dvostruku namjenu, vojnu i komercijalnu, njezin izgled i specifikacije jasno govore o primarnom fokusu. Vizualno, Thunder izgleda kao križanac između Archerovog poznatog zračnog taksija Midnight i vojnog zrakoplova s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem, poput V-22 Ospreya. Tvrtka Anduril, koju je osnovao Palmer Luckey, predstavila je Thunder kao potpuno autonomnu borbenu letjelicu namijenjenu za djelovanje uz bok tradicionalnim vojnim zrakoplovima s posadom. Archer je najavio da će komercijalna verzija biti predstavljena uskoro.

Ključna razlika između Thundera i Midnighta leži u pogonskom sustavu. Umjesto potpuno električnog pogona, Thunder koristi serijski hibridni sustav. Ovaj pristup, kako navode iz Archera, omogućit će letjelici značajno veći domet, uz zadržavanje preciznosti i optimizacije snage u svim fazama leta. Sve veći broj tvrtki u sektoru okreće se hibridnoj tehnologiji kako bi nadišli ograničenja trenutnih baterija i proširili svoju ponudu izvan uskog tržišta gradskih taksija. Archer predviđa da će se Thunder koristiti u vojnim udarima, prijevozu tereta, udaljenoj logistici i drugim operacijama na teško dostupnim lokacijama.

Vojni ugovori kao slamka spasa?

Ovaj potez nije motiviran samo tehnološkim ambicijama, već i surovom financijskom realnošću. Industrija zračnih taksija suočava se s ogromnim troškovima razvoja i dugotrajnim procesima certifikacije koji odgađaju početak komercijalnih operacija i stvaranje prihoda. Partnerstva s vojskom postaju ključan izvor financiranja i način za preživljavanje u iznimno konkurentnom okruženju.

Financijski izvještaji Archera to zorno prikazuju. Tvrtka je u prvom kvartalu 2026. godine zabilježila gubitak od 217,7 milijuna dolara, dok je istovremeno ostvarila prihod od svega 1,6 milijuna dolara. Iako Archer planira pokrenuti svoju komercijalnu uslugu zračnog taksija već 2026. godine, s Abu Dhabijem kao vjerojatnim prvim tržištem, put do profitabilnosti je dug i neizvjestan. Vojni ugovori nude stabilan prihod i priliku za dokazivanje tehnologije u najzahtjevnijim uvjetima, što može ubrzati i civilnu certifikaciju.

Ovo nije prvi Archerov izlet u obrambeni sektor. Prošle godine tvrtka je licencirala svoju tehnologiju električnog vertikalnog uzlijetanja Andurilu za njihov program dronova Omen, a također je isporučila jednu od svojih letjelica Midnight američkim zračnim snagama (US Air Force) u sklopu programa evaluacije. Predstavljanje Thundera samo je logičan nastavak te strategije.

Industrija u tranziciji

Archerov potez potrebno je promatrati u širem kontekstu razvoja cjelokupnog tržišta urbane zračne mobilnosti (UAM). Dok tvrtke poput Joby Aviationa provode impresivne demonstracijske letove iznad New Yorka kako bi pridobile povjerenje javnosti i regulatora za prijevoz putnika, Archer istovremeno igra na dva polja. Diverzifikacijom prema obrani i logistici osigurava si alternativni put rasta, neovisan o sporom otvaranju civilnog tržišta.

Cijela industrija prolazi kroz tranziciju, suočena s izazovima poput razvoja infrastrukture vertiporta, upravljanja zračnim prometom na malim visinama i, ponajviše, ograničenja baterijske tehnologije. Hibridni pristup, kakav koristi Thunder, izravan je odgovor na problem dometa koji muči potpuno električne letjelice.

Budućnost ovih letjelica vjerojatno leži u raznolikim primjenama, od hitnih medicinskih prijevoza i dostave tereta do složenih vojnih operacija. Tvrtke koje, poput Archera, uspiju razviti svestrane platforme sposobne za obavljanje različitih zadataka, imat će najbolje izglede za opstanak i dominaciju na tržištu koje tek raste.

 

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