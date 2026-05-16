Autonomna solarna letjelica Skydweller izdržala osam dana u zraku

Operativni prototip solarne bespilotne letjelice dokazao je mogućnost neprekidnog leta dugog više od 192 sata, uspješno izvršivši misiju, unatoč tome što je završila kontroliranim spuštanjem u vodu

Sandro Vrbanus subota, 16. svibnja 2026. u 18:20

Operativni prototip autonomne letjelice na solarni pogon Skydweller Aero ostvario je povijesni let u trajanju od osam dana, 14 minuta i nula sekundi, u sklopu sudjelovanja u vježbi Američke ratne mornarice pod nazivom Fleet Exercise (FLEX) 26. Zrakoplov je poletio u nedjelju, 26. travnja, iz Međunarodne zračne luke Stennis u Mississippiju te je ostao na položaju osiguravajući napredne senzorske mogućnosti sve do završetka vježbe u četvrtak, 30. travnja.

Za vojne i civilne svrhe

Trup Skydwellera izrađen je od ugljičnih vlakana, zrakoplov ima raspon krila veličine Boeinga 747, može nositi do 363 kilograma tereta te je sposobna za trajni let bez posade. Noseći vojno relevantan teret unutar mornaričkog okruženja i navigirajući kroz više međunarodnih zona identifikacije protuzračne obrane, Skydweller je potvrdio praktičnu vojnu korisnost postojanih solarnih zrakoplova na srednjim visinama.

U određenim okruženjima sateliti danas omogućuju bolji domet, ali ne i kontinuirano zadržavanje nad lokacijom, dok klasični zrakoplovi nude fleksibilnost, ali ne i trajnu pokrivenost područja. Skydweller rješava te probleme korištenjem pogona neovisnog o gorivu, čime postiže dugotrajne letove koji daleko nadmašuju konvencionalne zrakoplove. Sposoban je obavljati misije izviđanja, elektroničkog ratovanja i komunikacije.

Budući kupci ove platforme planiraju koristiti ovakve letjelice za misije otkrivanja krijumčara droge i pirata na moru, osiguravanje neprekidnog zračnog pokrivanja iznad ratnih zona, nadzor pomorskih aktivnosti u spornim vodama te praćenje migracija divljih životinja i krivolova u Africi.

Sljedeća verzija doći će s više senzora te se planira nadogradnja postojeće tehnologije, čime će se osigurati performanse potrebne za izdržavanje ekstremnih uvjeta, uz istodobno povećanje ukupnih sposobnosti u idućoj fazi razvoja.

Neuspješan kraj misije

Misija i sva zacrtana testiranja, zajedno s preko 192 sata leta, uspješno su privedeni kraju prije nego što je u ponedjeljak, 4. svibnja, uslijed nepovoljnih meteoroloških uvjeta, izvršeno kontrolirano spuštanje letjelice u vodu u Meksičkom zaljevu. To se dogodilo nakon što su energetske rezerve zrakoplova iscrpljene uslijed dugotrajnih i ekstremnih vremenskih uvjeta tijekom povratnog leta.

Iz kompanije naglašavaju da uspješan završetak demonstracijske misije nije opterećen kasnijim kontroliranim prinudnim slijetanjem, što je naposlijetku rezultiralo gubitkom letjelice. Riječ je, kažu, tek o operativnom prototipu u fazi razvoja i testiranja relevantnog za operativnu primjenu, a ne o serijskom modelu. Letjelica nije pretrpjela prijevremeni kvar, već je uspješno generirala ključne podatke tijekom više od osam dana autonomnih operacija. Ovim je letom Skydweller dokazao da je dugotrajni autonomni let na solarni pogon u stvarnim atmosferskim uvjetima operativno ostvariv.

