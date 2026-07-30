Boeingu prijeti startup: JetZero za avion oblika raže dobiva do tri milijarde dolara

Z4 leti oko 3.000 metara više od današnjih aviona i prozore zamjenjuje digitalnim ekranima. Interes je pokazalo dvadesetak zrakoplovnih kompanija, među njima Delta, Alaska i United. Prvi primjerci za testiranje i certifikaciju očekuju se do 2030.

Kalifornijski startup JetZero iz Long Beacha prošloga je tjedna sklopio preliminarni dogovor s američkom Izvozno-uvoznom bankom Ex-Im o do tri milijarde dolara zajmova i jamstava, sredstva koja su tvrtki potrebna za rad prve tvornice.

JetZero

Riječ je o najradikalnijem dizajnu zrakoplova od Concordea, drukčijem od klasične cijevi s krilima, oblika koji je standard već više od sedam desetljeća. Model nazvan Z4 podsjeća na ražu: trup i krila stopljeni su u jedinstvenu aerodinamičnu formu (blended-wing). Kompanija JetZero cilja na tržišni segment što ga Boeing i Airbus ne pokrivaju.

Modularna kabina

Z4 ima četiri putnička prolaza umjesto uobičajena jednog ili dva, leti oko 3.000 metara više od današnjih aviona i prozore zamjenjuje digitalnim ekranima. Četiri prolaza odnose se na stražnji, ekonomski dio kabine, gdje je raspored sjedala 2-5-2 (dakle četiri prolaza između pet blokova sjedala). Prednji, premium dio kabine oblikovan je drukčije, kao zasebni "bayevi" s rasporedom 2-2 ili 2-3, pa ondje nema četiri prolaza. Kabina je inače modularna i dijeli se na oko šest zona koje zrakoplovne kompanije mogu konfigurirati po želji. Dakle nije riječ o četiri prolaza koji se protežu cijelom duljinom aviona od nosa do repa, nego o maksimalnoj konfiguraciji u ekonomskom dijelu.

Oblik star koliko i istraživanja NASA-e

Sam koncept spojenog krila nije nov. NASA ga sustavno proučava već tridesetak godina, u suradnji s Boeingom uložila je više od milijarde dolara i testirala prototipove. Cilj je bio izmjeriti koliko se uštede goriva može izvući iz aerodinamički učinkovitijeg oblika koji povećava uzgon te smanjuje težinu i otpor. Prema JetZerou, odgovor je oko 30 posto u odnosu na novije generacije poput Boeingova 787.

JetZero

Komponente već imaju odobrenje

Trik je u tome što novi zrakoplov zapravo i nije toliko nov. Gotovo sve komponente Z4, od upravljačkih sustava do motora prethodne generacije na demonstracijskom modelu, preuzete su iz postojećih aviona, pa već imaju odobrenje američke Savezne uprave za zrakoplovstvo, FAA. Novost je ponajprije oblik u koji se ti dijelovi slažu.

Predviđeno je da Z4 preveze oko 250 putnika na udaljenosti do 9.300 kilometara. Time popunjava segment između najvećih uskotrupnih i najmanjih širokotrupnih zrakoplova, tržišnu rupu koja je ostala nepokrivena nakon što je Boeing tijekom krize s modelom 737 MAX odustao od zamjene za popularne 757 i 767.

Otvorena pitanja i skeptici

Kritičari upozoravaju na razloge zbog kojih komercijalni zrakoplov spojenog krila dosad nije zaživio. Putnici smješteni u krilima mogli bi u zavojima biti izloženi neugodnijim gravitacijskim silama, a izostanak stvarnih prozora mogao bi pojačati mučninu. Raspored s četiri prolaza mijenja način evakuacije, a ni aerodromski rukavci nisu projektirani za takav oblik trupa. JetZero tvrdi da na te prigovore ima odgovore te svakog tromjesečja održava zatvorene sastanke na kojima predstavnici zrakoplovnih kompanija otvoreno iznose zamjerke.

Vojska, proizvođači i naručitelji

Osim bankovnog dogovora, JetZero raspolaže s 235 milijuna dolara od američkog ratnog zrakoplovstva za izradu prototipa, a podupiru ga Northrop Grumman i RTX, čiji Pratt & Whitney isporučuje motore za prvi demonstracijski primjerak. Interes je pokazalo dvadesetak zrakoplovnih kompanija, među njima Delta, Alaska i United, koji je uvjetno naručio 200 primjeraka Z4.

Gradnja tvornice u Greensborou u Sjevernoj Karolini počela je u lipnju, a prvi primjerci za testiranje i certifikaciju očekuju se do 2030. Prototip u punoj veličini trebao bi poletjeti krajem 2027., dok bi ulazak u komercijalnu uporabu bio moguć od početka sljedećeg desetljeća. Konačan rok ovisi o sigurnosnim odobrenjima FAA-e.