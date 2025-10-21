Čini se da je u kabinu Boeinga 737 MAX prošloga tjedna udario meteorološki balon

Incident u kojem je oštećen Boeing 737 MAX United Airlinesa na letu iz Denvera prema Los Angelesu prošloga tjedna možda je razjašnjen. Misteriozni objekt "s neba" koji je pogodio vjetrobran pilotske kabine tog zrakoplova na visini od 36.000 stopa (oko 11 km) vjerojatno nije svemirski otpad, kako se isprva špekuliralo, već nešto "ovozemaljsko" – dio meteorološkog balona.

Balon na putu avionu

Svoju sumnju na takvo objašnjenje iznio je poznati youtuber Scott Manley, koji je u korelaciju doveo posljednju poznatu lokaciju meteorološkog balona američke privatne kompanije WindBorne. Jedan od njihovih balona za proučavanje uvjeta u atmosferi nalazio se upravo na trasi leta UAL 1093, a zadnji put je svoju lokaciju prijavio oko osam minuta prije nailaska Unitedovog Boeinga. Takvi baloni lagani su i inovativni sustavi za praćenje meteoroloških uvjeta, uz pomoć umjetne inteligencije i naprednih senzora, a koristan teret teži im tek oko kilograma.

If this position and time are right it could be a candidate balloon along the flight path. The last time is about 8 minutes before UAL 1093 got there. https://t.co/BufjWmWlB8 https://t.co/EdvxIZ9TDQ — Scott Manley (@DJSnM) October 20, 2025

Nedugo nakon prvih špekulacija o mogućnosti da je upravo njihov balon pogodio zrakoplov za portal Ars Technica taj je scenarij potvrdio suosnivač kompanije Kai Marshland. "Mislim da je riječ o WindBorneovom balonu", napisao im je, uz napomenu da su već sve podatke o tom balonu predali istražiteljima Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) i Saveznoj agenciji za zrakoplovstvo (FAA).

Dizajniran kao siguran

WindBorne je startup koji želi donijeti revoluciju u promatranje i predviđanje meteoroloških uvjeta, a čine to prikupljanjem podataka upravo iz svojih balona. Zanimljivo, na svojim stranicama, u FAQ sekciji, imaju i odgovor na često postavljano pitanje "Zašto WindBorneovi baloni ne predstavljaju rizik za zrakoplove?".

Odgovor, ukratko, kaže da su baloni dizajnirani kao ultralagani i da su vrlo sigurni, čak i u malo vjerojatnom scenariju sudara sa zrakoplovom. U potpunosti su, kažu, testirani i usklađeni s potrebnim pravilima, ali se i njihova lansiranja usklađuju s regulatorima. Podaci o lokacijama lansiranih balona javno su dostupni kako bi ih se moglo na siguran način zaobići. "U slučaju da balon i zrakoplov i dođu u relativnu blizinu, strujanje zraka oko zrakoplova otpuhalo bi tako lagan predmet dalje od njega", kažu iz ove kompanije. Čak i da dođe do sudara, teret balona će se raspasti – što se, čini se, u ovom slučaju i dogodilo.

Predmetni meteorološki balon i njegov hardver WindBorne

Kompanija se oglasila i službenim priopćenjem u kojem ponavljaju kako su poštivali sve procedure i standarde, lansirali već preko 4.000 balona bez sigurnosnih problema te da surađuju s istražiteljima. Već su uveli procedure prema kojima će njihovi baloni minimizirati vrijeme provedeno na visinama krstarenja komercijalnih zrakoplova, između 30 i 40 tisuća stopa, a planiraju i uvesti sustave koji će pratiti putanje obližnjih zrakoplova u stvarnom vremenu, kako bi ih se moglo izbjeći autonomnim manevriranjem. U narednim će verzijama hardvera, kažu, raditi na tome da smanje koncentraciju mase i samim time silu u slučaju sudara sa zrakoplovima.