Crni jastreb postaje besposadni helikopter U-Hawk

Tvrtka Sikorsky, u vlasništvu Lockheed Martina, transformirala je svoj legendarni helikopter Black Hawk u bespilotnu letjelicu S-70UAS U-Hawk s 25% većim teretnim prostorom, kojom se upravlja putem tableta

Sandro Vrbanus petak, 17. listopada 2025. u 18:12
Sikorsky, a Lockheed Martin company

Proizvođač helikoptera Sikorsky, dio korporacije Lockheed Martin, predstavio je S-70UAS U-Hawk, svestrani autonomni besposadni zrakoplovni sustav nastao transformacijom njihovog poznatog helikoptera UH-60L Black Hawk. Projekt je od koncepta do stvarnosti realiziran za svega deset mjeseci, a njegov je rezultat letjelica koja otvara vrata novim vojnim i logističkim operacijama.

Moćniji i sposobniji

Prva letjelica ovog tipa, predstavljena na izložbi Udruge kopnene vojske SAD-a, pokazuje značajne strukturne promjene. Klasična pilotska kabina zamijenjena je zglobnim vratima i rampom za utovar s prednje strane, dok su konvencionalne kontrole leta ustupile mjesto trećoj generaciji fly-by-wire sustava, integriranog s naprednom tehnologijom autonomije MATRIX. Uklanjanjem pilotske kabine, U-Hawk sada nudi 25% više iskoristivog teretnog prostora u odnosu na standardni Black Hawk. Prvi let prikazanog prototipa očekuje se tijekom 2026. godine.

Redizajnirana unutrašnjost omogućuje U-Hawku izvršavanje misija koje su dosad bile nezamislive za helikopter ove klase. Povećani prostor sada može primiti dulji teret, poput projektila za sustav HIMARS ili protubrodskih raketa Naval Strike Missile. Osim toga, letjelica može transportirati besposadna kopnena vozila, koja se u tom slučaju mogu samostalno ukrcati i iskrcati – baš kao što je to prikazano u atraktivnom najavnom videu.

Zahvaljujući mogućnosti ugradnje unutarnjih spremnika za gorivo, U-Hawk može samostalno preletjeti gotovo 3000 kilometara ili ostati u zraku do 14 sati bez nadopune goriva. Unatoč modifikacijama, zadržana je sposobnost utovara tereta kroz bočna vrata i podizanja vanjskog tereta do četiri tone pomoću teretne kuke.

Upravljanje putem tableta

Ovom letjelicom, kao što je razvidno, ne upravljaju piloti, već operateri s tla putem tableta. Jednostavnim dodirom na zaslon otvaraju se prednja vrata i spušta rampa za utovar, a nakon ukrcaja tereta automatizirani slijed priprema letjelicu za polijetanje. Operater putem tableta unosi ciljeve misije, nakon čega sustav autonomije MATRIX samostalno generira plan leta, oslanjajući se na kamere, senzore i algoritme za sigurnu navigaciju do odredišta.

"U-Hawk nudi isplativ bespilotni sustav jer se oslanja na komponente postojeće flote UH-60, a bez posade smanjuje operativne troškove i troškove održavanja", izjavio je Igor Cherepinsky, direktor Sikorsky Innovationsa. Prema riječima Richa Bentona, potpredsjednika Sikorskog, preinake se mogu brzo i povoljno primijeniti na velikom broju postojećih letjelica, čime se legendarnom Black Hawku osigurava uloga vodeće višenamjenske letjelice i u 21. stoljeću.

