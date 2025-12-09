Hrvatska ulazi u projekt nadogradnje na razinu F4 tek kupljenih Rafalea

U cilju povećanja borbenih sposobnosti aviona Rafale, potpisano je Pismo namjere o njihovom dodatnom opremanju, tj. nadogradnji sa standarda F3-R na Rafale F4

Sandro Vrbanus utorak, 9. prosinca 2025. u 14:43
📷 MORH/ J. Kopi
MORH/ J. Kopi

Ovoga tjedna službeno se nastavlja projekt modernizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske, pa su predstavnici vlasti u Elizejskoj palači potpisali Ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar MK2 i Pismo namjere o dodatnom opremanju 12 aviona Rafale sa standarda Rafale F3-R na dodatne sposobnosti standarda Rafale F4. Pismo namjere o nadogradnji tek kupljenih borbenih zrakoplova Rafale potpisali su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić i francuska ministrica oružanih snaga i veterana Catherine Vautrin, čime je službeno započeta prva faza modernizacije borbene flote.

Bez mnogo informacija o ažuriranju

Nedugo nakon opremanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 12 borbenih aviona Rafale tijekom proteklih godina, novom nadogradnjom dodatno će se povećati trenutačne borbene sposobnosti aviona u izvedbi Rafale F3-R HRZ-a. Nadogradnja će, objavljeno je iz MORH-a, unaprijediti njihovu vatrenu moć, poboljšati senzore za prikupljanje i obradu podataka te povećati razinu samozaštite i preživljavanja aviona u uvjetima suvremenog zračnog ratovanja.

Iz opće dostupnih podataka može se zaključiti da će naši piloti u budućnosti dobiti neke od dodataka koji su dio paketa F4: preglednije head-up i HMD zaslone, softverski nadograđene postojeće radarske sustave, bolju enkripciju podataka i satelitsku komunikaciju, ali i – kako bi ikakva nadogradnja prošla bez toga – podršku umjetne inteligencije. Nikakve dodatne detalje o tehničkoj nadogradnji, kao niti njezinu očekivanu cijenu ili rok za dovršetak projekta, nisu objavili. Poznato je tek da će projekt modernizacije, koji uključuje ulaganje u 18 samohodnih haubica vrijednih 328 milijuna eura (od toga 301,59 milijuna iz europskog SAFE zajma i još 26,5 milijuna hrvatskih proračunskih sredstava), nabavu korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, raznih drugih vozila i nadogradnje Rafalea, ukupno koštati oko četiri milijarde eura (koliko će biti iz EU SAFE nije poznato).

📷 MORH/ J. Šeri
MORH/ J. Šeri

"U povijesnoj modernizaciji naše vojske vodimo računa da su u poslove opremanja Hrvatske vojske uključene i hrvatske obrambene tvrtke jer time osnažujemo domaću industriju, povećavamo hrvatske obrambene kapacitete te time podižemo i razinu nacionalne sigurnosti”, poručio je ministar obrane Anušić.

"Nova namjera da se Rafalei dodatno opreme i dižu na razinu najsuvremenijih aviona koje koristi Francusko ratno zrakoplovstvo bit će dodatni korak u jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske i zahvaljujući njima Hrvatska ima najjače ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke, kada je riječ o našem dijelu Europe", naglasio je tom prigodom premijer Andrej Plenković.



