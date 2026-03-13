Kako zračni tankeri ‘drže’ borbene avione u zraku?

Nastavno na nedavni sudar dvaju američkih zračnih tankera i rušenje jednog od njih na području zapadnog Iraka s trenutno potvrđene četiri žrtve, odlučili smo napisati koju o zračnim tankerima – zrakoplovima iz kojih se drugi zrakoplovi napajaju gorivom u letu i to u većini slučajeva čak bez mrtvih i ranjenih!

Iako se u popularnim prikazima vojnog zrakoplovstva najčešće vide lovci, bombarderi i spektakularni zračni manevri, vrlo rijetko se spominju zračni tankeri, sami po sebi ne toliko tehnički impresivni komadi opreme, ali po svojoj važnosti multiplikatora snage – izuzetno pametno zamišljeni strojevi koji omogućavaju gotovo neograničeni dolet drugim borbenim zrakoplovima.

Dopuna goriva u letu omogućuje borbenim zrakoplovima goleme prelete – čitavih oceana ili patroliranje satima iznad udaljenog područja te napade na velikoj udaljenosti od matične baze bez slijetanja. Ovime se multiplicira snaga letačke grupe gdje samo jedan ovakav tanker može omogućiti inače neizvedive operacije cijeloj skupini lovaca ili bombardera.

U praksi se koriste dva glavna sustava punjenja gorivom u zraku. Prvi je američki sustav poznat kao flying boom. Tanker ima teleskopsku krutu cijev kojom upravlja operater u stražnjem dijelu aviona. Operater pomoću kontrolnih površina na cijevi (krilca) uvodi spoj u priključak na avionu koji prima gorivo. Ova metoda omogućuje vrlo velik protok goriva i posebno je pogodna za bombardere i velike transportne avione kao primatelje tog goriva.

Mana je da usprkos „plemenitoj“ ideji da operator u tankeru sam gađa prihvatni dio na zrakoplovu koji se treba napuniti, u stvarnosti je ovaj sistem „pipaviji“ od idućeg na listi – sonde i košare (probe-and-drogue) jer zapravo i zrakoplov koji je došao na punjenje i operater u tankeru pokušavaju pogoditi jedan drugoga što bliže pa i jedan i drugi ovise o namjerama i razumijevanju onog drugog, a ne samo o sebi.

Sustav sonde i košare je tehnički jednostavniji, a neki (rusko zrakoplovstvo koje koristi isključivo takav sustav) tvrde da je i pouzdaniji i u stvarnosti brži i jednostavniji za korištenje od tvrde cijevi s operaterom.

U ovom sustavu tanker iza sebe vuče fleksibilno crijevo s metalnom košarom (drogue) koja je naopaka kalota aerodinamički stabilizirana u zračnoj struji (ipak relativno stabilizirana s obzirom na činjenicu da se sve odvija na vjetru brzine 500-600 km/h.. ) tankera koji je vuče. Avion koji prima gorivo mora svojom sondom ući u tu košaru. Sustav je jednostavniji i lakše se ugrađuje na tankere, ali je brzina prijenosa goriva manja nego kod krute cijevi. (Krute cijevi su uvijek bolje, pajel, hehehe…)

U praksi to znači da se kroz boom (krutu cijev) može prenijeti približno tri do četiri tone goriva u minuti, dok jedno crijevo s košarom obično prenosi oko jedne tone goriva u minuti, ovisno o tipu tankera i primatelja.

Postoji i treća metoda koja se naziva „buddy-buddy” dopunjavanje. U tom slučaju borbeni avion nosi poseban vanjski tank s crijevom i privremeno preuzima ulogu tankera za drugi avion iste eskadrile. Takav sustav često koriste mornarički lovci poput američkog F/A-18 ili francuskog Rafalea kada djeluju s nosača zrakoplova. Kako na nosaču nema mjesta za veliki tanker, od drugog lovca se napravi priručni tanker koji donekle povećava dolet lovcu u borbenoj, dakle ne-tankerskoj konfiguraciji.

MH-47G Chinook sa sondom za zračno punjenje

A helikopteri?! Istina, moguće je u nekim situacijama zračno punjenje goriva i za helikoptere, ali ovo je daleko rjeđi slučaj nego kod aviona. Uglavnom se koristi u specijalnim operacijama ili kod teških transportnih helikoptera velikog doleta. Za razliku od borbenih aviona, helikopteri gotovo uvijek koriste probe-and-drogue sustav (sonda i košara), jer tankeri za helikoptere rade pri mnogo nižim brzinama. Helikopteri koji imaju ovu mogućnost su gotovo isključivo prerade tipove namijenjene specijalnim vojnim operacijama: američki Sikorsky MH-53E / MH-53J / MH-53M Pave Low, Sikorsky MH-60G / HH-60G Pave Hawk, Sikorsky MH-60R / MH-60S Seahawk, Sikorsky MH-47E / MH-47G Chinook itd. Od europskih tu su Airbus H225M Caracal (EC725), Airbus H215M / AS532 Cougar (neke verzije), AgustaWestland AW101 Merlin (odabrane verzije). Rusi imaju (više eksperimentalne nego stvarno korištene) Mil Mi-8 / Mi-17 (specijalne varijante), Mil Mi-26 (eksperimentalno) i Z-20 (specijalne verzije). Jedan od najpoznatijih primjera korištenja ove tehnike bio je tijekom operacije Napad na Osamu bin Ladena (2011.), kada su američki specijalni helikopteri imali planirane dopune goriva u zraku kako bi mogli djelovati duboko u Pakistanu. Usprkos tome, ovakve stvari se izbjegavaju u praksi jer je punjenje helikoptera u zraku baš zbog manje brzine, ali i većih turbulencija i rotirajućeg krila (rotora) bitno opasnije. Opasnosti kod helikopterskog punjenja u zraku: vrlo mala brzina helikoptera

velika turbulencija iza tankera

velika opasnost od sudara rotora i crijeva Na kraju ispadne da je logistički jednostavnije sletjeti i dopuniti gorivo.

Gdje se rađaju tankeri?

Većina modernih zračnih tankera nastala je preradom velikih transportnih ili putničkih zrakoplova. Veliki trup i velika nosivost omogućuju im da ponesu desetke tona goriva.

Najpoznatiji tanker na svijetu i dalje je američki KC-135 Stratotanker, izveden iz prototipa Boeinga 367-80, preteče putničkog Boeinga 707. Američko ratno zrakoplovstvo još uvijek ima oko 400 takvih aviona. KC-135 može ponijeti oko 90 tona goriva za dopunjavanje, a brzina prijenosa kroz tvrdu cijev iznosi približno 4.000 do 4.500 litara u minuti.

Nasljednik mu je KC-46 Pegasus, nastao iz putničkog Boeinga 767. Ovaj tanker može prenijeti oko 96 tona goriva i koristiti i boom i crijeva s košarom. Američko zrakoplovstvo planira nabaviti više od 180 primjeraka, a početkom 2026. već ih je bilo u operativnoj uporabi više od 100.

U Europi se kao standard nametnuo Airbus A330 MRTT, tanker nastao iz putničkog Airbusa A330-200. Njegovi spremnici mogu sadržavati oko 111 tona goriva, a brzina prijenosa kroz boom može doseći oko 1.200 galona u minuti (za litre množiti s otprilike s četiri…), dok crijeva prenose oko 420 galona u minuti. Ovaj tip koriste Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Australija, Saudijska Arabija, Singapur i još niz zemalja. Do sredine ovog desetljeća naručeno je više od 80 takvih aviona.

Britansko ratno zrakoplovstvo koristi vlastitu varijantu A330 MRTT nazvanu Voyager. U britanskoj službi nalazi se 14 aviona, od kojih je devet stalno raspoloživo RAF-u. Francuska pak koristi verziju A330 MRTT Phénix i postupno povećava flotu na 15 aviona.

Rusija i Kina

Rusija se oslanja na tanker Iljušin Il-78, razvijen iz transportnog aviona Il-76. U javnim procjenama navodi se oko 20 ruskih tankera. Il-78 može prenijeti približno 100 tona goriva drugim avionima i koristi sustav crijeva i košara.

Kina je dugo koristila tankere H-6U, izvedene iz bombardera H-6, ali posljednjih godina uvodi moderniji tanker YY-20, nastao iz transportnog aviona Y-20. Procjenjuje se da može prenijeti oko 90 tona goriva, a kineska flota tankera trenutačno broji približno desetak aviona, s planovima za daljnje povećanje.

Globalna logistika zračnih operacija

Za Sjedinjene Američke Države tanker-flota je ključna za globalnu vojnu strategiju (pokušaja) apsolutne svjetske vojne dominacije. Američki lovci i bombarderi redovito prelijeću oceane uz više dopuna goriva u letu, a tankeri omogućuju i dugotrajne borbene patrole. NATO je zbog visokih troškova nabave i održavanja tankera pokrenuo zajednički projekt Multinational MRTT Fleet, u kojem više europskih država dijeli flotu A330 MRTT.

Države poput Japana, Australije, Saudijske Arabije, Italije i Indije također imaju vlastite tankere, često izvedene iz civilnih putničkih aviona poput Boeinga 767 ili Airbusa A330.

Jedna od najtežih vještina vojnog letenja

Punjenje gorivom u zraku smatra se jednom od najzahtjevnijih zadaća za vojnog pilota. Avion koji prima gorivo mora stabilno letjeti svega nekoliko metara iza tankera, pri brzini većoj od 500 kilometara na sat. Pilot mora precizno držati položaj dok turbulencija iza velikog aviona stalno pokušava destabilizirati letjelicu.

Obuka za tu vještinu traje mjesecima. Piloti najprije vježbaju na simulatorima, zatim izvode niz trening-letova prije nego što se smatraju potpuno osposobljenima.

U pilotskim krugovima poznati su i mali psihološki trikovi koji pomažu u održavanju koncentracije.

Najpoznatiji javno potvrđen primjer dala je bivša pilotkinja F-16 Michelle Curran, koja je opisala savjet „wiggle your toes” — miči nožnim prstima — kao način da se opusti stisak, smanji stres i izbjegnu grube korekcije. U komentarima drugih bivših letača uz isti savjet spominju se kratko „prebacivanje fokusa”, smirivanje disanja ili zamišljanje nečeg posve nevezanog za zadatak, upravo zato da se razbije spirala napetosti. Za tvrdnje da piloti pritom ponavljaju psovke ili pjevuše pjesme postoje uglavnom anegdote i pilotski folklor, ali ne i čvrsta javna dokumentacija kakvu bismo imali za službene postupke obuke; zato je poštenije reći da takve mikro-rutine vjerojatno postoje, ali ih treba uzeti kao osobne navike, ne kao doktrinu.

Kad nešto pođe po zlu, posljedice mogu biti trenutačne. Među najpoznatijim novijim nesrećama bio je pad MV-22 Ospreyja kod Okinawe u prosincu 2016., kada su se tijekom noćnog punjenja rotori zakačili za crijevo/košaru; oštećena posada potom je namjerno spustila letjelicu u plićak kako ne bi riskirala pad nad naseljenim područjem. Još teži bio je sudar F/A-18D i KC-130J kod Japana u prosincu 2018., neposredno nakon punjenja gorivom: poginulo je šest marinaca, a službeni pregled Marinskog korpusa naveo je kao ključne uzroke nestandardni odlazak od tankera, nepovoljnu konfiguraciju svjetala, gubitak vizualnog kontakta s tankerom i gubitak prostorne svijesti kod mlađeg pilota.

Posebno je zanimljiv i slučaj KC-46 iz kolovoza 2024., čiji je službeni istražni izvještaj objavljen 2025.: pri četvrtom pokušaju punjenja F-15E došlo je do zaglavljivanja mlaznice u priključku, naglog „fly-up” pokreta booma, udara u vlastiti avion-tanker i otkidanja dijela konstrukcije, uz štetu procijenjenu na 14,38 milijuna dolara. Ovo nije završilo tragedijom, ali savršeno pokazuje koliko i mali poremećaj geometrije ili ritma može vrlo brzo prerasti u ozbiljan incident.

Najnoviji podsjetnik stigao je upravo sada: u ožujku 2026. američki KC-135 srušio se u zapadnom Iraku nakon incidenta u kojem su sudjelovala dva aviona, a AP i Washington Post izvijestili su da su potvrđene četiri pogibije, dok je istraga još u tijeku.

Rekordi i budućnost

Dopuna goriva u zraku omogućila je i neke od najdužih letova u povijesti. Američki bombarderi B-2 Spirit izveli su borbene misije duže od 40 sati, dok je još 1949. bombarder B-50 „Lucky Lady II” obišao svijet bez slijetanja uz nekoliko dopuna goriva u letu.

Tehnologija se i dalje razvija. Airbus je već uveo automatski sustav dopune goriva, koji uz pomoć senzora i računala sam vodi boom prema priključku na avionu. U Sjedinjenim Državama razvija se i bespilotni tanker MQ-25 Stingray, prvi dron namijenjen punjenju borbenih aviona gorivom.

Sve to pokazuje da će zračni tankeri i u budućnosti ostati ključni element vojnog zrakoplovstva. Dok borbeni avioni privlače pažnju javnosti, upravo ti veliki i relativno neupadljivi zrakoplovi omogućuju da se ratno zrakoplovstvo pretvori u globalnu silu koja može djelovati gotovo bilo gdje na svijetu.

