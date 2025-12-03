Krajem godine nastavlja se potraga za nestalim Boeingom 777 na letu MH370

Potraga za olupinom zrakoplova Malaysia Airlinesa nastavlja se 30. prosinca, a provodit će je tvrtka Ocean Infinity po principu "nema pronalaska, nema naknade" uz moguću nagradu od 70 milijuna dolara

Sandro Vrbanus srijeda, 3. prosinca 2025. u 12:36
📷 Ocean Infinity
Ocean Infinity

Malezijsko Ministarstvo prometa službeno je potvrdilo da će se potraga za nestalim zrakoplovom Malaysia Airlinesa na letu MH370 ipak nastaviti 30. prosinca 2025. godine, više od deset godina od njegovog nestanka. Novu fazu kompleksne potražne operacije predvodit će američka tvrtka za pomorsku robotiku Ocean Infinity, koja je s malezijskom vladom dogovorila uvjete ponovnog pokretanja aktivnosti u južnom dijelu Indijskog oceana.

Čekalo se bolje vrijeme

Riječ je o nastavku napora da se pronađe Boeing 777 s leta MH370, koji je nestao s radara još u ožujku 2014. godine s 239 putnika i članova posade, a čiji slučaj ostaje jedna od najvećih zagonetki u povijesti civilnog zrakoplovstva. Prethodni pokušaj pretraživanja morskog dna sličnom metodom, koji je započeo ranije ove godine, bio je obustavljen u travnju zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i uzburkanog mora. Vlada je tada bila dala zeleno svjetlo za operaciju, no sezonski uvjeti u južnoj hemisferi onemogućili su siguran rad robotskih plovila, pa je odlučeno da se aktivnosti odgode do kraja godine, kada su meteorološke prilike na tom području stabilnije. Prema najnovijim informacijama, operacija bi trebala trajati ukupno 55 dana.

Nova potraga bit će usmjerena na područje površine oko 15.000 četvornih kilometara, za koje stručnjaci procjenjuju da ima najveću vjerojatnost da se upravo tamo skriva olupina Boeinga. Iako Ministarstvo prometa nije javno objavilo precizne koordinate nove zone pretraživanja, istaknuto je da se odluka temelji na detaljnim analizama i podacima prikupljenima tijekom dosadašnjih istraga (odnosno na područja koja u inicijalnoj potrazi nisu bila pretraživana).

Nestanak zrakoplova s leta MH370 možda je i najveći misterij u povijesti avijacije
Nestanak zrakoplova s leta MH370 možda je i najveći misterij u povijesti avijacije

Ocean Infinity će pritom koristiti naprednu tehnologiju autonomnih podmornica, koje mogu skenirati morsko dno na velikim dubinama, što je ključno s obzirom na tešku dostupnost terena u tom dijelu oceana. Ključni element novog sporazuma s tvrtkom Ocean Infinity jest model financiranja "no find, no fee" (nema pronalaska, nema naknade), što znači da malezijska vlada neće snositi troškove operacije ako olupina zrakoplova ne bude pronađena. U slučaju uspjeha, pak, što uključuje značajne ostatke olupine ili crne kutije, tvrtka će dobiti nagradu u iznosu od 70 milijuna dolara.

Tehnologija za traganje

Srce operacije čine sofisticirana autonomna podvodna vozila Hugin 6000, norveškog proizvođača Kongsberg, koja mogu raditi na dubinama do 6.000 metara. Ovi podvodni "dronovi" nisu fizički vezani za matični brod, što im omogućuje da se slobodno kreću po morskom dnu i plove tik iznad terena, prikupljajući podatke visoke rezolucije. Svaki Hugin 6000 opremljen je nizom senzora, uključujući sintetički sonar, višezračni eho-sonder i magnetometre, a sposoban je ostati pod vodom do 100 sati u jednoj misiji te pokriti do 170 četvornih kilometara dnevno.

📷 Ocean Infinity
Ocean Infinity

Ključna novost u odnosu na prethodne potrage je korištenje brodova iz serije Armada, posebno modela Armada 7806, koji služi kao matični brod za podršku autonomnim podmornicama. Riječ je o 78-metarskom plovilu izgrađenom 2023. godine, dizajniranom za operacije s minimalnom posadom ili bez nje. Brod omogućuje istovremeno raspoređivanje više podmornica, koje rade u "rojevima" kako bi pokrile što veće područje u što kraćem vremenu.

Ocean Infinity koristi sustave pogonjene umjetnom inteligencijom za bržu analizu ogromnih količina podataka koje sonari prikupljaju. Umjesto da ljudi ručno pregledavaju svaki metar skeniranog dna, AI algoritmi mogu automatski prepoznati anomalije koje bi mogle biti ostaci zrakoplova, poput pravilnih geometrijskih oblika ili materijala koji ne pripadaju prirodnom okolišu.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi