Krajem godine nastavlja se potraga za nestalim Boeingom 777 na letu MH370

Potraga za olupinom zrakoplova Malaysia Airlinesa nastavlja se 30. prosinca, a provodit će je tvrtka Ocean Infinity po principu "nema pronalaska, nema naknade" uz moguću nagradu od 70 milijuna dolara

Malezijsko Ministarstvo prometa službeno je potvrdilo da će se potraga za nestalim zrakoplovom Malaysia Airlinesa na letu MH370 ipak nastaviti 30. prosinca 2025. godine, više od deset godina od njegovog nestanka. Novu fazu kompleksne potražne operacije predvodit će američka tvrtka za pomorsku robotiku Ocean Infinity, koja je s malezijskom vladom dogovorila uvjete ponovnog pokretanja aktivnosti u južnom dijelu Indijskog oceana.

Čekalo se bolje vrijeme

Riječ je o nastavku napora da se pronađe Boeing 777 s leta MH370, koji je nestao s radara još u ožujku 2014. godine s 239 putnika i članova posade, a čiji slučaj ostaje jedna od najvećih zagonetki u povijesti civilnog zrakoplovstva. Prethodni pokušaj pretraživanja morskog dna sličnom metodom, koji je započeo ranije ove godine, bio je obustavljen u travnju zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i uzburkanog mora. Vlada je tada bila dala zeleno svjetlo za operaciju, no sezonski uvjeti u južnoj hemisferi onemogućili su siguran rad robotskih plovila, pa je odlučeno da se aktivnosti odgode do kraja godine, kada su meteorološke prilike na tom području stabilnije. Prema najnovijim informacijama, operacija bi trebala trajati ukupno 55 dana.

Nova potraga bit će usmjerena na područje površine oko 15.000 četvornih kilometara, za koje stručnjaci procjenjuju da ima najveću vjerojatnost da se upravo tamo skriva olupina Boeinga. Iako Ministarstvo prometa nije javno objavilo precizne koordinate nove zone pretraživanja, istaknuto je da se odluka temelji na detaljnim analizama i podacima prikupljenima tijekom dosadašnjih istraga (odnosno na područja koja u inicijalnoj potrazi nisu bila pretraživana).

Nestanak zrakoplova s leta MH370 možda je i najveći misterij u povijesti avijacije

Ocean Infinity će pritom koristiti naprednu tehnologiju autonomnih podmornica, koje mogu skenirati morsko dno na velikim dubinama, što je ključno s obzirom na tešku dostupnost terena u tom dijelu oceana. Ključni element novog sporazuma s tvrtkom Ocean Infinity jest model financiranja "no find, no fee" (nema pronalaska, nema naknade), što znači da malezijska vlada neće snositi troškove operacije ako olupina zrakoplova ne bude pronađena. U slučaju uspjeha, pak, što uključuje značajne ostatke olupine ili crne kutije, tvrtka će dobiti nagradu u iznosu od 70 milijuna dolara.

Tehnologija za traganje

Srce operacije čine sofisticirana autonomna podvodna vozila Hugin 6000, norveškog proizvođača Kongsberg, koja mogu raditi na dubinama do 6.000 metara. Ovi podvodni "dronovi" nisu fizički vezani za matični brod, što im omogućuje da se slobodno kreću po morskom dnu i plove tik iznad terena, prikupljajući podatke visoke rezolucije. Svaki Hugin 6000 opremljen je nizom senzora, uključujući sintetički sonar, višezračni eho-sonder i magnetometre, a sposoban je ostati pod vodom do 100 sati u jednoj misiji te pokriti do 170 četvornih kilometara dnevno.

Ocean Infinity

Ključna novost u odnosu na prethodne potrage je korištenje brodova iz serije Armada, posebno modela Armada 7806, koji služi kao matični brod za podršku autonomnim podmornicama. Riječ je o 78-metarskom plovilu izgrađenom 2023. godine, dizajniranom za operacije s minimalnom posadom ili bez nje. Brod omogućuje istovremeno raspoređivanje više podmornica, koje rade u "rojevima" kako bi pokrile što veće područje u što kraćem vremenu.

Ocean Infinity koristi sustave pogonjene umjetnom inteligencijom za bržu analizu ogromnih količina podataka koje sonari prikupljaju. Umjesto da ljudi ručno pregledavaju svaki metar skeniranog dna, AI algoritmi mogu automatski prepoznati anomalije koje bi mogle biti ostaci zrakoplova, poput pravilnih geometrijskih oblika ili materijala koji ne pripadaju prirodnom okolišu.