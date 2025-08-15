Nakon što je pokorio ceste, kralj hiperautomobila sada želi osvojiti i nebo

Osnivač švedskog proizvođača hiperautomobila Koenigsegga osmislio je letjelicu sa "zatvorenim" krilima, čiji dizajn omogućava manju potrošnju gorivu i veći dolet, a ključni element izostanak je vrhova krila

Sandro Vrbanus petak, 15. kolovoza 2025. u 07:00
📷 AI vizualizacija na temelju patenta
AI vizualizacija na temelju patenta

Christian von Koenigsegg, švedski inženjer i izvršni direktor tvrtke za proizvodnju hiperautomobila, poznat je kao jedan od najsvestranijih umova u automobilskoj industriji. Dok ne obara rekorde i osmišljava napredne revolucionarne tehnologije i vozila, švedski se osnivač tvrtke Koenigsegg "u fušu" bavi i dizajnom zrakoplova s revolucionarnim rješenjima.

Prema patentu prijavljenom u lipnju, a koji je nedavno otkrio portal CarBuzz, von Koenigsegg je osmislio i zaštitio dizajn futurističkog zrakoplova. Riječ je o patentu za letjelicu sa "zatvorenim krilima", tj. onima koja su spojena u petlju.

Izvan konvencija

Jedan od nedostataka dizajna konvencionalnih zrakoplovnih krila jest aerodinamički otpor koji stvaraju njihovi vrhovi. Na vanjskim krajevima krila susreće se zrak nižeg i višeg tlaka, što rezultira turbulentnim strujanjem zraka, kreira vrtloge i u konačnici stvara otpor. Dizajn zrakoplova sa zatvorenim krilima rješava taj problem jer takva letjelica, kakvu je nacrtao von Koenigsegg, nema klasične vrhove krila – oni su eliminirani jer krilo počinje i završava na samom trupu letjelice.

Prednji dio krila spušta se iz trupa zrakoplova i spaja se s drugim dijelom krila koji se proteže od repa letjelice, tvoreći tako zatvorenu petlju. Takva bi konstrukcija ujedno služila i kao prirodno ojačanje, pružajući letjelici čvrstoću i stabilnost tijekom leta, stoji u patentu. U patentnoj dokumentaciji također se navodi da bi predloženi dizajn omogućio pilotu upravljanje zrakoplovom i prilagodbu različitim fazama leta, poput polijetanja, slijetanja i krstarenja, bez korištenja konvencionalnih zakrilaca. Time se dodatno pojednostavljuje mehanika i povećava pouzdanost sustava.

U teoriji, von Koenigseggov dizajn zrakoplova bio bi drastično aerodinamički učinkovitiji, što bi omogućilo letjelicama da putuju na veće udaljenosti ili da troše znatno manje goriva. Budući da on (za sada) posjeduje tek automobilsku, ne i zrakoplovnu kompaniju, nije sasvim jasno kako i kada misli provesti svoje inženjerske ideje u djelo u području avijacije. Također, iz patenta nije razvidno bi li se ova konfiguracija koristila u malenim letjelicama, poput jednosjeda i dvosjeda ili pak u slučaju većih komercijalnih putničkih zrakoplova.

Zatvorena krila

Spojeni oblik krila nije novost u svijetu avijacije. Ideja o spajanju krajeva krila kako bi se stvorila čvršća i efikasnija struktura nije nova te svoje korijene vuče još iz samih početaka zrakoplovstva. Koncept zatvorenog krila prvi je patentirao američki izumitelj Willard R. Custer 1920-ih godina. S njime se eksperimentiralo tijekom prošlog stoljeća, no tehnologija materijala i metode proizvodnje komercijalno su favorizirali jednostavniji, klasični oblik krila, koji je postao industrijskim standardom.

Sa zatvorenim krilima posljednjih nekoliko desetljeća s vremena na vrijeme eksperimentiraju u NASA-i, Airbusu i Boeingu, no do sada još nitko nije uspio proizvesti zatvoreno krilo sa značajnom aerodinamičkom prednošću pred klasičnim oblikom.



